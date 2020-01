Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22e0dfe1-a530-4542-b4c8-19fd4a0fc333","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Vukot láttuk a tévében vagy moziban, a Tüskevártól pedig gyerekek generációinak jött meg a kedve horgászni, ha már rákászni nem lehetett. Ahogy Fekete István a természetről írt, egyszerre tette örök érvényű, napjainkban pedig különösen aktuális íróvá. Ma 120 éve született, idén 50 éve halt meg a magyar ifjúsági és állatregények koronázatlan királya.","shortLead":"A Vukot láttuk a tévében vagy moziban, a Tüskevártól pedig gyerekek generációinak jött meg a kedve horgászni, ha már...","id":"20200125_Fekete_Istvan_Vuk_Bogancs_A_koppanyi_aga_testamentuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22e0dfe1-a530-4542-b4c8-19fd4a0fc333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d35a73-68de-41d9-b8d9-d7b9ea6f0de9","keywords":null,"link":"/kultura/20200125_Fekete_Istvan_Vuk_Bogancs_A_koppanyi_aga_testamentuma","timestamp":"2020. január. 25. 08:24","title":"Fekete István 120: Aki megjósolta korunk legnagyobb feladatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többszöri kézmosás, a tüsszentési etikett betartása – figyelmeztet a tisztifőorvos.","shortLead":"Többszöri kézmosás, a tüsszentési etikett betartása – figyelmeztet a tisztifőorvos.","id":"20200126_Koronavirus_az_orszagos_tisztifoorvosnak_nincs_tudomasa_magyarorszagi_betegrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca06f87c-93d2-4c97-9cde-82e971c14834","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Koronavirus_az_orszagos_tisztifoorvosnak_nincs_tudomasa_magyarorszagi_betegrol","timestamp":"2020. január. 26. 11:27","title":"Koronavírus: az országos tisztifőorvosnak nincs tudomása magyarországi betegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d19017-3d35-440f-85c3-3d3ab9266bac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Benéztünk a legendás amerikai motorgyártó egyik amerikai kereskedésébe, amit nagynak gondoltunk, de kiderült, hogy van nála sokkal, de sokkal nagyobb is.","shortLead":"Benéztünk a legendás amerikai motorgyártó egyik amerikai kereskedésébe, amit nagynak gondoltunk, de kiderült, hogy van...","id":"20200126_csak_nekunk_tunik_hatalmasnak_ez_a_las_vegasi_harleykereskedes__fotogaleria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18d19017-3d35-440f-85c3-3d3ab9266bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6661e3-bf67-4ba8-bdc6-20915c4e917a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200126_csak_nekunk_tunik_hatalmasnak_ez_a_las_vegasi_harleykereskedes__fotogaleria","timestamp":"2020. január. 26. 06:41","title":"Csak nekünk tűnt hatalmasnak ez a Las Vegas-i Harley-kereskedés - fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sok száz lóerős sportszedánnal nem túl nehéz átlépni a sebességhatárokat. ","shortLead":"A sok száz lóerős sportszedánnal nem túl nehéz átlépni a sebességhatárokat. ","id":"20200124_a_megengedett_100_helyett_214_kmhval_fotoztak_le_egy_villanyporschet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71128c33-1896-4274-88f5-3a1e9e460a00","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_a_megengedett_100_helyett_214_kmhval_fotoztak_le_egy_villanyporschet","timestamp":"2020. január. 24. 13:21","title":"A megengedett 100 helyett 214 km/h-val fotóztak le egy elektromos Porschét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Carla és Roni rövid szünetet tartott a turné közben Jekatyerinburgban.","shortLead":"Carla és Roni rövid szünetet tartott a turné közben Jekatyerinburgban.","id":"20200124_Cirkuszi_elefantok_szoktek_meg_Oroszorszagban_hogy_a_hoban_jatsszanak__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75daadf9-6b01-49c1-961b-17f0b18edde9","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Cirkuszi_elefantok_szoktek_meg_Oroszorszagban_hogy_a_hoban_jatsszanak__video","timestamp":"2020. január. 24. 17:08","title":"Hófürdőző cirkuszi elefántok szórakoztatták az orosz járókelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31c4d10-30c9-4357-b694-8a99fe586437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtt arról beszélt, hogy el akarják kerülni, hogy a gyöngyöspatai roma gyerekeknek megítélt összeg ne a gyerekekhez jusson.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtt arról beszélt...","id":"20200124_ENSZ_elott_allt_elo_egy_uj_magyarazattal_a_kormany_a_Gyongyospataugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e31c4d10-30c9-4357-b694-8a99fe586437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cf97e1-bd47-428e-9886-4d1948b597b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_ENSZ_elott_allt_elo_egy_uj_magyarazattal_a_kormany_a_Gyongyospataugyben","timestamp":"2020. január. 24. 17:31","title":"Már az ENSZ-ben is téma a Gyöngyöspata-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Hiába vannak többségben a nők a diplomások között, a vállalati, közigazgatási és politikai vezetők körében idehaza még mindig megingathatatlan a férfidominancia. A hierarchia csúcsai alatt viszont már a hölgyeknek is egyre gyakrabban osztanak pozíciókat.","shortLead":"Hiába vannak többségben a nők a diplomások között, a vállalati, közigazgatási és politikai vezetők körében idehaza még...","id":"202004__elnoiesedett_szakok__karrierutak__eselyegyenlotlenseg__macsomelok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e64789b-7e71-4c7a-9a97-7b03af2156c3","keywords":null,"link":"/360/202004__elnoiesedett_szakok__karrierutak__eselyegyenlotlenseg__macsomelok","timestamp":"2020. január. 26. 12:00","title":"Macsó kinevezési gyakorlat: továbbra is kevés a női vezető Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Indoklás nélkül mentette fel a posztjáról a kórházigazgatót a miniszter.","shortLead":"Indoklás nélkül mentette fel a posztjáról a kórházigazgatót a miniszter.","id":"20200124_Kasler_felmentette_a_Szent_Margit_Korhaz_foigazgatojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb92979-a5d9-4b88-8e64-c65a15675e96","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Kasler_felmentette_a_Szent_Margit_Korhaz_foigazgatojat","timestamp":"2020. január. 24. 18:35","title":"Kásler felmentette a Szent Margit Kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]