Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0ac0514-62c2-495b-81ae-b56fb36baaed","c_author":"Gergely Márton, Kaufmann Balázs, Tóth Richárd, Windisch Judit","category":"360","description":"Az együttműködésben hinni kell, és küzdeni érte – ezt üzeni az ellenzéknek az elbukott győri polgármester-választás. Bár az ősszel Borkai Zsolt csupasz hátsóval is megnyerte a várost a kormánypártoknak, Dézsi Csaba András fölényes győzelme gyógyír a fideszes sebekre.","shortLead":"Az együttműködésben hinni kell, és küzdeni érte – ezt üzeni az ellenzéknek az elbukott győri polgármester-választás...","id":"20200129_gyori_idokozi_polgarmestervalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0ac0514-62c2-495b-81ae-b56fb36baaed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e462e2a-e808-46e3-9852-f2039fb364fe","keywords":null,"link":"/360/20200129_gyori_idokozi_polgarmestervalasztas","timestamp":"2020. január. 29. 19:00","title":"A győri pofon az összefogás újragondolására kényszerítheti az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középső, belvárosi szakasz rekonstrukciója ősszel kezdődik, de már korábban lezárnak négy megállót. ","shortLead":"A középső, belvárosi szakasz rekonstrukciója ősszel kezdődik, de már korábban lezárnak négy megállót. ","id":"20200130_3as_metro_felujitas_allomas_lezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f53e23e-2b09-408c-b129-801327e43d67","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_3as_metro_felujitas_allomas_lezaras","timestamp":"2020. január. 30. 14:10","title":"Megvan, hogyan folytatódik a 3-as metró felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump bemutatta béketervét, lázasan vitték kórházba egy kínai járat első tisztjét, a turizmus is megérzi a koronavírust. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Trump bemutatta béketervét, lázasan vitték kórházba egy kínai járat első tisztjét, a turizmus is megérzi...","id":"20200129_Radar360_majdnem_hatezer_fertozott_Kinaban_itthon_keves_a_haziorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae5dad5-d527-4baa-95b5-800ca68c485f","keywords":null,"link":"/360/20200129_Radar360_majdnem_hatezer_fertozott_Kinaban_itthon_keves_a_haziorvos","timestamp":"2020. január. 29. 08:00","title":"Radar360: majdnem hatezer fertőzött Kínában, itthon kevés a háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4520187c-0a4a-4799-a86b-d34f355e6f2f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lesz gendersemleges Mikulás, de az esküvői ruháknál is figyeltek az egyenlőségre.","shortLead":"Lesz gendersemleges Mikulás, de az esküvői ruháknál is figyeltek az egyenlőségre.","id":"20200130_Iden_117_uj_emoji_jelenik_meg_jonnek_gendersemleges_szimbolumok_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4520187c-0a4a-4799-a86b-d34f355e6f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7014fbae-592b-4a6e-8fc1-f73709919689","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_Iden_117_uj_emoji_jelenik_meg_jonnek_gendersemleges_szimbolumok_is","timestamp":"2020. január. 30. 15:45","title":"Idén 117 új emoji jelenik meg, jönnek gendersemleges szimbólumok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mobiltelefonokon tárolta a felvételeket.","shortLead":"Mobiltelefonokon tárolta a felvételeket.","id":"20200130_Gyermekpornografia_miatt_iteltek_el_egy_visszaeso_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdc0559-703e-40e1-846a-155e79734f43","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Gyermekpornografia_miatt_iteltek_el_egy_visszaeso_ferfit","timestamp":"2020. január. 30. 16:51","title":"Gyermekpornográfia miatt ítéltek el egy visszaeső férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c67dbb-3a65-4109-92ad-5c7263e80a3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Időközben Tibetbe is eljutott a betegség.","shortLead":"Időközben Tibetbe is eljutott a betegség.","id":"20200130_koronavirus_halalos_aldozat_halott_beteg_fertozott_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8c67dbb-3a65-4109-92ad-5c7263e80a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedf2046-9bd8-467d-8d4b-274c9788741d","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_koronavirus_halalos_aldozat_halott_beteg_fertozott_kina","timestamp":"2020. január. 30. 05:00","title":"Koronavírus: 170-re nőtt a halottak száma, több mint 7000 fertőzött van Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfő óta nem indulnak el a szervezett turistacsoportok európai körutazásaikra Kínából.","shortLead":"Hétfő óta nem indulnak el a szervezett turistacsoportok európai körutazásaikra Kínából.","id":"20200129_Mar_most_betett_a_budapesti_turizmusnak_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2cb282-66e1-4536-be0a-1d50549f0327","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Mar_most_betett_a_budapesti_turizmusnak_a_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 05:38","title":"Már most betett a budapesti turizmusnak a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce225cf8-ec9c-4526-97e7-b4ddb9ff991b","c_author":"Lakner Zoltán","category":"velemeny","description":"„Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk.”","shortLead":"„Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk.”","id":"20200129_Lakner_Zoltan_Lakasharcok_es_mellekhatasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce225cf8-ec9c-4526-97e7-b4ddb9ff991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770697f8-2e4b-48c7-824b-fcd11ae448db","keywords":null,"link":"/velemeny/20200129_Lakner_Zoltan_Lakasharcok_es_mellekhatasok","timestamp":"2020. január. 29. 13:10","title":"Lakner Zoltán: Lakásharcok és mellékhatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]