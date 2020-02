Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Át kell gondolniuk, mit is akarnak egymástól.","shortLead":"Át kell gondolniuk, mit is akarnak egymástól.","id":"20200203_Tizenket_nap_hazassag_utan_szakitott_otodik_ferjevel_Pamela_Anderson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b73295c-f47f-4233-98be-71b2e938ef2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Tizenket_nap_hazassag_utan_szakitott_otodik_ferjevel_Pamela_Anderson","timestamp":"2020. február. 03. 12:12","title":"Tizenkét nap házasság után szakított ötödik férjével Pamela Anderson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy évvel a tavalyi csúcs után vasárnap ismét megdőlt a napi melegrekord.","shortLead":"Egy évvel a tavalyi csúcs után vasárnap ismét megdőlt a napi melegrekord.","id":"20200202_Ma_182_fokkal_megdolt_a_napi_melegrekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a702648-2398-488a-aabb-b3490fdb176f","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Ma_182_fokkal_megdolt_a_napi_melegrekord","timestamp":"2020. február. 02. 18:27","title":"Ma 18,2 fokkal megdőlt a napi melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3851a46b-994e-41c9-870f-f917cc0151df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A vonalak végén szakemberek adnak információt az új vírusról.","shortLead":"A vonalak végén szakemberek adnak információt az új vírusról.","id":"20200203_Ingyenesen_hivhato_zoldszamokon_lehet_tanacsot_kerni_koronavirus_kapcsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3851a46b-994e-41c9-870f-f917cc0151df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9aadbbe-b9d0-4226-a087-d72d6f17e8d1","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Ingyenesen_hivhato_zoldszamokon_lehet_tanacsot_kerni_koronavirus_kapcsan","timestamp":"2020. február. 03. 08:25","title":"Ingyenesen hívható számokon lehet információt kérni a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván visszaesik a hőmérséklet.","shortLead":"Durván visszaesik a hőmérséklet.","id":"20200201_Keddig_tart_a_teli_tavasz_utana_jon_a_ho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ce605d-99c4-4349-878a-8624cf03deca","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Keddig_tart_a_teli_tavasz_utana_jon_a_ho","timestamp":"2020. február. 01. 15:29","title":"Keddig tart a téli tavasz, utána jön a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa2d4c-d19d-4b89-849a-d1fb104beec6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fantasztikus látvány. ","shortLead":"Fantasztikus látvány. ","id":"20200202_Tobb_szaz_szarvas_vagott_at_egy_uton_Baranyaban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81fa2d4c-d19d-4b89-849a-d1fb104beec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78baeb58-c6bc-4bbe-ae70-484128c1aceb","keywords":null,"link":"/elet/20200202_Tobb_szaz_szarvas_vagott_at_egy_uton_Baranyaban__video","timestamp":"2020. február. 02. 18:18","title":"Több száz szarvas vágott át egy úton Baranyában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyság már nem EU-tag, de a tárgyalások neheze csak most következik; az orvosok mellett a gazdasági elemzők is azt találgatják, mekkora károkat okozhat a koronavírus; közzétették a képviselők vagyonnyilatkozatait. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az Egyesült Királyság már nem EU-tag, de a tárgyalások neheze csak most következik; az orvosok mellett a gazdasági...","id":"20200202_Es_akkor_brexit_vagyonnyilatkozat_koronavirus_hell_kesma_polat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47c7a01-043a-430c-ae1e-dfb83c44e927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200202_Es_akkor_brexit_vagyonnyilatkozat_koronavirus_hell_kesma_polat","timestamp":"2020. február. 02. 07:00","title":"És akkor megsajnáltuk szegény vagyontalan miniszterelnökünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8e3a4a-d2d3-48a5-9033-7b83e436de18","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínában már 300-nál is több halálos áldozata van a koronavírus-járványnak.","shortLead":"Kínában már 300-nál is több halálos áldozata van a koronavírus-járványnak.","id":"20200202_Szombaton_45_eletet_kovetelt_a_koronavirus_egyedul_Hupej_tartomanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b8e3a4a-d2d3-48a5-9033-7b83e436de18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fd014e-6fea-4316-b32c-79b310295688","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Szombaton_45_eletet_kovetelt_a_koronavirus_egyedul_Hupej_tartomanyban","timestamp":"2020. február. 02. 08:35","title":"Szombaton 45 életet követelt a koronavírus egyedül Hupej tartományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6447c246-d345-43ac-9a98-97609eaecbf3","c_author":"Windisch Judit - Balla István","category":"itthon","description":"A szépen csengő mondatok mögött nagyon súlyos részleteket rejt a péntek este 10 órakor nyilvánossá tett új Nemzeti alaptanterv: hagymázas múlt, nacionalizmus, a történelem megfelelő értelmezése, hangsúlyos politikai nevelés. A rendszerváltás óta nem volt olyan tanterv, ami ennyire fontosnak tartotta volna a honvédelmet. Noha a diákok maximális óraszáma csökken, az alaptanterv alapján a tananyag mennyisége nem fog. ","shortLead":"A szépen csengő mondatok mögött nagyon súlyos részleteket rejt a péntek este 10 órakor nyilvánossá tett új Nemzeti...","id":"20200203_uj_nat_nacionalizmus_honvedelem_csepe_takaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6447c246-d345-43ac-9a98-97609eaecbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d92de36-d187-454a-9bcd-7eafe59a71d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_uj_nat_nacionalizmus_honvedelem_csepe_takaro","timestamp":"2020. február. 03. 06:30","title":"Új NAT: \"A nacionalizmus lesz a vezérlő ideológia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]