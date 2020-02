Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af592c89-5d5d-41f6-9999-62f04427119b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németország 100 állampolgárát hozta haza Kínából, közülük ketten koronavírus-fertőzöttek voltak. Az oroszok megtagadták, hogy a német gép Moszkvában szálljon le tankolni.","shortLead":"Németország 100 állampolgárát hozta haza Kínából, közülük ketten koronavírus-fertőzöttek voltak. Az oroszok...","id":"20200202_Ket_fertozott_is_volt_a_Vuhanbol_hazaszallitott_nemetek_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af592c89-5d5d-41f6-9999-62f04427119b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2c250c-3975-45b4-9c60-b14440ff83b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Ket_fertozott_is_volt_a_Vuhanbol_hazaszallitott_nemetek_kozott","timestamp":"2020. február. 02. 13:00","title":"Két fertőzött is volt a Vuhanból hazaszállított németek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elege lett az álhírekből, a Twitteren viszont marad.","shortLead":"Elege lett az álhírekből, a Twitteren viszont marad.","id":"20200201_Stephen_King_torolte_magat_a_Facebookrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b55e02-c9f9-400c-852f-466b9fc7156e","keywords":null,"link":"/kultura/20200201_Stephen_King_torolte_magat_a_Facebookrol","timestamp":"2020. február. 01. 17:27","title":"Stephen King törölte magát a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67a0967-a8b8-4b95-a048-d86dc9877851","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az utasoktól azt kérik, további információért keressék a légitársaságot.","shortLead":"Az utasoktól azt kérik, további információért keressék a légitársaságot.","id":"20200201_Pentektol_nem_jar_a_Hainan_Airlines_jarata_Csungking_es_Budapest_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67a0967-a8b8-4b95-a048-d86dc9877851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c9f38d-156d-4651-8a4d-bd86283f25c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_Pentektol_nem_jar_a_Hainan_Airlines_jarata_Csungking_es_Budapest_kozott","timestamp":"2020. február. 01. 14:11","title":"Péntektől nem jár a Hainan Airlines járata Csungking és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20081a14-6be4-40bb-8407-ece47502a393","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első ülésen állva utazott egy kisgyermek egy személygépkocsiban Kétegyházán, ez teljesen szabálytalan.","shortLead":"Az első ülésen állva utazott egy kisgyermek egy személygépkocsiban Kétegyházán, ez teljesen szabálytalan.","id":"20200202_A_rendorseg_keri_az_autosokat_hogy_ilyet_ne_csinaljanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20081a14-6be4-40bb-8407-ece47502a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84839c2-5c1a-4e2d-b507-65723c77e236","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_A_rendorseg_keri_az_autosokat_hogy_ilyet_ne_csinaljanak","timestamp":"2020. február. 02. 09:55","title":"A rendőrség kéri az autósokat, hogy ilyet ne csináljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933544d4-776c-475b-9539-2ba0b24e3650","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antenna Hungária február 4-én frekvenciacseréket hajt végre mind a 91 digitális földfelszíni televíziós telephelyén. A műsorszóró közlése szerint emiatt kedden reggeltől estig teljes, minden televíziós csatornát és telephelyet érintő leállás várható a digitális földfelszíni televíziós sugárzásban.","shortLead":"Az Antenna Hungária február 4-én frekvenciacseréket hajt végre mind a 91 digitális földfelszíni televíziós telephelyén...","id":"20200203_antenna_hungaria_orszagos_uzemszunet_mindig_tv_nincs_adas_frekvenciacsere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=933544d4-776c-475b-9539-2ba0b24e3650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7152fe71-9f39-4930-a4cd-48ebd898b953","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_antenna_hungaria_orszagos_uzemszunet_mindig_tv_nincs_adas_frekvenciacsere","timestamp":"2020. február. 03. 08:03","title":"Nem lesz tévé: kedden országos üzemszünet lesz az ingyenes csatornáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37c577e-d060-4b05-99bf-86fe430dec34","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több olyan koronavírus-fertőzött beteget is találtak, akiknek hasmenésük volt, de lázuk nem. Vagyis nem légúti fertőzéssel került a vírus a szervezetükbe, hanem lenyelték.","shortLead":"Több olyan koronavírus-fertőzött beteget is találtak, akiknek hasmenésük volt, de lázuk nem. Vagyis nem légúti...","id":"20200202_Ugy_tunik_az_emesztorendszeren_at_is_terjed_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f37c577e-d060-4b05-99bf-86fe430dec34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e76b6c-be0c-4cee-8e40-c8c916049306","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_Ugy_tunik_az_emesztorendszeren_at_is_terjed_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 02. 11:20","title":"Úgy tűnik, az emésztőrendszeren át is terjed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22502a2e-87b5-4590-b3a1-77d5de00dddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy osztálytársuk miatt döntöttek így.","shortLead":"Egy osztálytársuk miatt döntöttek így.","id":"20200201_Egy_egesz_osztaly_szajmaszkban_ment_a_szalagavatora_Kaposvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22502a2e-87b5-4590-b3a1-77d5de00dddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892f1ab4-a4d8-4d12-be05-d00e6839dba4","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Egy_egesz_osztaly_szajmaszkban_ment_a_szalagavatora_Kaposvaron","timestamp":"2020. február. 01. 15:50","title":"Egy egész osztály szájmaszkban ment a szalagavatóra Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1f4a62-1d21-40d1-84a4-b7af7d515700","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Széles körben elterjedt nézet szerint a múlt év végén repedések kezdtek mutatkozni a lassan tízéves Nemzeti Együttműködés Rendszerén. Valóban történt-e változás, és ha igen, úgy a rendszerváltoztatók erősödtek-e meg, avagy a rendszer változik? Egyebek közt ezekre a kérdésekre keresi a választ az a négyrészes cikksorozat, amelynek ez az első darabja. ","shortLead":"Széles körben elterjedt nézet szerint a múlt év végén repedések kezdtek mutatkozni a lassan tízéves Nemzeti...","id":"20200203_hont_megroppante_az_orbanrendszer_ellenzek_onkormanyzati_valasztas_ner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d1f4a62-1d21-40d1-84a4-b7af7d515700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be039622-b569-4aea-a981-7b03b9493519","keywords":null,"link":"/360/20200203_hont_megroppante_az_orbanrendszer_ellenzek_onkormanyzati_valasztas_ner","timestamp":"2020. február. 03. 07:00","title":"Hont: Megroppant-e az Orbán-rendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]