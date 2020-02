Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f5439ac-7533-4df9-84da-90f4d9974359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas méretű SUV főtervezője korábban a Rolls-Royce-nál dolgozott designerként.","shortLead":"A hatalmas méretű SUV főtervezője korábban a Rolls-Royce-nál dolgozott designerként.","id":"20200204_letaglozo_elektromos_divatterepjaro_jon_kinabol_hongqi_e115_suv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f5439ac-7533-4df9-84da-90f4d9974359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37814685-6ee9-4714-9036-45a1a44d67d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_letaglozo_elektromos_divatterepjaro_jon_kinabol_hongqi_e115_suv","timestamp":"2020. február. 04. 07:59","title":"Letaglozó elektromos divatterepjáró jön Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da65dc1-a8fc-4b6e-bfdc-46e59ec61832","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A londoni támadó alig egy hete szabadult ki a börtönből.","shortLead":"A londoni támadó alig egy hete szabadult ki a börtönből.","id":"20200202_Terrorcselekmenyert_iteltek_el_korabban_a_Londonban_keselo_majd_lelott_tamadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4da65dc1-a8fc-4b6e-bfdc-46e59ec61832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22500843-dfac-4cbf-bc8f-719448e781cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Terrorcselekmenyert_iteltek_el_korabban_a_Londonban_keselo_majd_lelott_tamadot","timestamp":"2020. február. 02. 22:45","title":"Terrorcselekményért ítélték el korábban a Londonban késelő, majd lelőtt támadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b725c062-e77b-4b8b-a83d-e3b618fbba6f","c_author":"Dz. Sz.","category":"gazdasag","description":"A jövőben akár egy kesztyűbe, gyűrűbe tett csippel is fogunk tudni fizetni, ám a következő évek még egyértelműen a mobilról fognak szólni - mondja Antony Cahill, a Visa európai régiókért felelős ügyvezető igazgatója.","shortLead":"A jövőben akár egy kesztyűbe, gyűrűbe tett csippel is fogunk tudni fizetni, ám a következő évek még egyértelműen...","id":"20200202_visa_antony_cahill_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b725c062-e77b-4b8b-a83d-e3b618fbba6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a82c561-31bd-4a93-b582-5abad9fd326c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200202_visa_antony_cahill_interju","timestamp":"2020. február. 02. 20:00","title":"Mi váltja majd le a készpénzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83b3a7f-ff15-4e74-a3a6-c1914c3a6924","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az offshore cégek 36 százaléka egyébként ingatlanügyletekkel foglalkozik főleg.","shortLead":"Az offshore cégek 36 százaléka egyébként ingatlanügyletekkel foglalkozik főleg.","id":"20200203_Csokkent_a_hazai_offshore_cegek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f83b3a7f-ff15-4e74-a3a6-c1914c3a6924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c73bbd-84ee-4759-b901-e65221e9bf35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Csokkent_a_hazai_offshore_cegek_szama","timestamp":"2020. február. 03. 13:23","title":"Csökkent a hazai offshore cégek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78dcd4-fb10-4320-8a6c-1bc429350df4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudományos-fantasztikus filmekben látható bakikon a legtöbb ember csak mosolyog, de vannak, akiket kifejezetten kiborít, ha valaminek nincs túl sok köze a valósághoz. Az Őrültech című teches podcast eheti részében ezekről a filmes bakikról esett szó.","shortLead":"A tudományos-fantasztikus filmekben látható bakikon a legtöbb ember csak mosolyog, de vannak, akiket kifejezetten...","id":"20200202_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee78dcd4-fb10-4320-8a6c-1bc429350df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46981604-158c-4952-8ff7-621aae69cc34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2020. február. 02. 21:33","title":"Podcast: mennyire zavaróak a filmek tudományos bakijai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059c6bd5-49e2-48e5-9c84-c113da5dc050","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Sokan nem szeretik a kötöttségeket, ezért egyre több pár él úgy együtt, sőt nevelnek gyerekeket, hogy nem kötnek házasságot. Így könnyebben tudnak ágytól, asztaltól elválni, ha úgy adódik. Mégis érdemes lehet az élettársi kapcsolatot is regisztrálni, mi több, élettársi vagyonjogi szerződést és végrendeletet írni. Ezek híján ugyanis számos bonyodalom keletkezhet, például a tisztázatlan vagyoni ügyekből, a közös lakáshasználatból.","shortLead":"Sokan nem szeretik a kötöttségeket, ezért egyre több pár él úgy együtt, sőt nevelnek gyerekeket, hogy nem kötnek...","id":"mokk_Fel_hogy_mi_lesz_ha_szakit_elettarsaval_Ha_ezt_megteszi_nyugodtan_alhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=059c6bd5-49e2-48e5-9c84-c113da5dc050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc89056f-3a7a-4e23-9b68-48dc43017d04","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_Fel_hogy_mi_lesz_ha_szakit_elettarsaval_Ha_ezt_megteszi_nyugodtan_alhat","timestamp":"2020. február. 04. 07:30","title":"Fél, hogy mi lesz, ha szakít élettársával? Ha ezt megteszi, nyugodtan alhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy férfit gyanúsítanak Egerben garázdaság és testi sértés miatt.","shortLead":"Négy férfit gyanúsítanak Egerben garázdaság és testi sértés miatt.","id":"20200203_Nem_vitaztak_csak_utottek_Egerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5509b7d-555f-4c81-86c1-1d80318d2bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Nem_vitaztak_csak_utottek_Egerben","timestamp":"2020. február. 03. 11:52","title":"Nem vitáztak, csak ütöttek Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0670e8b-2bc9-47f2-82ba-bf2040c28b5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Simon Weckert egyetlen, okostelefonokkal jól megpakolt kézikocsit húzott végig az utcákon, hogy ezzel generáljon \"virtuális dugót\" a közlekedők számára. A trükk a jelek szerint működött.","shortLead":"Simon Weckert egyetlen, okostelefonokkal jól megpakolt kézikocsit húzott végig az utcákon, hogy ezzel generáljon...","id":"20200203_simon_weckert_google_terkep_hack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0670e8b-2bc9-47f2-82ba-bf2040c28b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71c34b4-74cf-40f3-87e3-2ea92a1b5e17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_simon_weckert_google_terkep_hack","timestamp":"2020. február. 03. 17:03","title":"Kihasználta a Google Térkép \"hibáját\", leürítette a forgalmas utcákat egy német férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]