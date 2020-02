Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0dcd204-fac4-4b88-94d9-463f1da0811b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerencsétlenségben legalább harmincan megsérültek.","shortLead":"A szerencsétlenségben legalább harmincan megsérültek.","id":"20200206_vonatbaleset_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0dcd204-fac4-4b88-94d9-463f1da0811b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8020fe-c403-47b9-acad-75affa5a4d82","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_vonatbaleset_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 06. 08:50","title":"Kisiklott egy vonat Olaszországban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Roberto Escobar tavaly decemberben már magára tudta vonzani a világ figyelmét egy összehajtható okostelefonnal. Most bejelentette: egy másikat is készít, szintén olcsón és remek specifikációkkal.","shortLead":"Roberto Escobar tavaly decemberben már magára tudta vonzani a világ figyelmét egy összehajtható okostelefonnal. Most...","id":"20200204_pablo_escobar_testvere_olcso_osszehajthato_telefon_fold_2_samsung","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a38ade-38db-4ad2-9fbe-1d4695c2f673","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_pablo_escobar_testvere_olcso_osszehajthato_telefon_fold_2_samsung","timestamp":"2020. február. 04. 18:03","title":"A drogbáró Pablo Escobar testvére hadat üzent a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Az iskola az ismeretek közvetítője, gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre nevelés helyszíne helyett pártideológia közvetítésének szerepét kapta” – írja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és egyben ellenállásra buzdítja a tanárokat.\r

\r

","shortLead":"„Az iskola az ismeretek közvetítője, gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre nevelés helyszíne helyett...","id":"20200206_NAT_a_PDSZ_ellenallasra_szolitja_fel_a_pedagogusokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbae5dd-be5e-4a9d-8a67-d02eecf0667e","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_NAT_a_PDSZ_ellenallasra_szolitja_fel_a_pedagogusokat","timestamp":"2020. február. 06. 09:40","title":"NAT: a PDSZ ellenállásra szólítja fel a pedagógusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ee7b3-388b-4ea8-a9f0-9814a9c5c984","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Jó napjai vannak Donald Trumpnak. A szenátus ma felmenti az alkotmányos vádak alól, tegnap elmondta kampánybeszéddé fazonírozott évértékelőjét, hétfőn pedig a demokraták káoszba fullasztották az első elnökjelölt-választásukat.","shortLead":"Jó napjai vannak Donald Trumpnak. A szenátus ma felmenti az alkotmányos vádak alól, tegnap elmondta kampánybeszéddé...","id":"20200205_Trump_beindult_a_demokratak_a_rajtnal_beragadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b64ee7b3-388b-4ea8-a9f0-9814a9c5c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da2b52b-65aa-4a26-84f1-5d4db0ecd0e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Trump_beindult_a_demokratak_a_rajtnal_beragadtak","timestamp":"2020. február. 05. 11:30","title":"Trump beindult, a demokraták a rajtnál beragadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltávolítja európai maghálózatából a Huawei már használatban lévő berendezéseit a Vodafone. A lépés a szolgáltató magyarországi leányvállalatát is érintheti, egyesek szerint azt a legkellemetlenebbül.","shortLead":"Eltávolítja európai maghálózatából a Huawei már használatban lévő berendezéseit a Vodafone. A lépés a szolgáltató...","id":"20200206_vodafone_magyarorszag_huawei_maghalozat_5g","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f8f8eb-b0e9-46f6-b9ec-a98bd2cf29d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_vodafone_magyarorszag_huawei_maghalozat_5g","timestamp":"2020. február. 06. 11:03","title":"Nagytakarításba kezd a Vodafone a Huawei miatt, Magyarországon is változás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b256c6-a2f3-4489-b4fa-30ccf00730fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 73 ember veszítette életét az új koronavírus okozta megbetegedés következtében. Közben a kínaiak szerint sikerült áttörést elérni a kezelésben, a WHO azonban cáfol.","shortLead":"Egy nap alatt 73 ember veszítette életét az új koronavírus okozta megbetegedés következtében. Közben a kínaiak szerint...","id":"20200206_koronavirus_kina_halalos_aldozat_jarvany_betegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69b256c6-a2f3-4489-b4fa-30ccf00730fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b770702-bd71-4040-82fb-1187691144a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_koronavirus_kina_halalos_aldozat_jarvany_betegseg","timestamp":"2020. február. 06. 06:53","title":"Már 565-en haltak meg a koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-delegációjának vezetője szerint a néppárti frakcióülésen és a választmányon is gyakran méltatlan volt a hangnem. ","shortLead":"A Fidesz EP-delegációjának vezetője szerint a néppárti frakcióülésen és a választmányon is gyakran méltatlan volt...","id":"20200205_Deutsch_Tamas_felfuggesztes_Fidesz_Europai_Neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20130461-8124-4002-93fe-ef409584456e","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Deutsch_Tamas_felfuggesztes_Fidesz_Europai_Neppart","timestamp":"2020. február. 05. 12:06","title":"Deutsch Tamás: A felfüggesztés meghosszabbítása szerencsétlenkedő Néppárt benyomását kelti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Landolás közben tört darabokra egy török gép, meghalt Kirk Duglas, enyhül az idő. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Landolás közben tört darabokra egy török gép, meghalt Kirk Duglas, enyhül az idő. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200206_Radar360_Trump_meguszta_meg_sincs_meg_a_virus_ellenszere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050f3b73-fb94-44a1-b02b-c855a523ace9","keywords":null,"link":"/360/20200206_Radar360_Trump_meguszta_meg_sincs_meg_a_virus_ellenszere","timestamp":"2020. február. 06. 08:00","title":"Radar360: Trump megúszta, még sincs meg a vírus ellenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]