„Szélnek eresztik a pszichiátriai betegeket. Vajon kinek kell a dobai kastély?” – ezt Rig Lajos, a Jobbik parlamenti képviselője posztolta ki a Facebookon. Mint írta a politikus, sokan megkeresték a kastélyban ellátottak hozzátartozói és az ott dolgozók közül is, akik most nem nagyon látják, hol fogják elhelyezni a betegeket, vagy hol fognak dolgozni az osztály felszámolása után. A képviselőt úgy tájékoztatták a helyiek, hogy a főépületet január 31-én kiürítették, a betegek felét egy kisebb épületben helyezték el, a többieket más részlegre szállították, vagy a családjukhoz költöztették, de a tapolcai hajléktalanszállóra is jutott belőlük. A politikushoz olyan információk is eljutottak, hogy a dolgozóknak az intézmény központjához, a veszprémi kórházhoz tartozó részlegeken ajánlottak munkát.

Rig Lajos megkereste a Csolnoky Ferenc Kórház sümegi pszichiátriai centrum vezetőjét is, aki a politikusnak azzal indokolta a "költözést", hogy a kastélyban olyan kár keletkezett, amely veszélyeztetné a betegek biztonságát. A dobai osztály megszüntetésének terve már ősszel felmerült egy nyilvánosságra került dokumentumból, így most, február 3-án ismét írásbeli kérdést nyújtott be a politikus a tárcavezető Kásler Miklóshoz azzal, hogy adjon tájékoztatást arról, mi lesz a dobai pszichiátriai részleg sorsa.

© MTI / Ruzsa István

Tavaly novemberben jutott a Népszava birtokába az „új kórházreform” munkaanyaga, amely több más egészségügyi intézmény összevonását, megszüntetését is tartalmazta. Már ebben is szerepelt a dobai rehabilitációs osztály felszámolása, de amikor politikusok erről kérdezték a szaktárcát, akkor annak képviselői ezt tagadták. Később Gurmai Zita szocialista politikus is feltette a kérdéseit az egyészségügyért is felelős minisztériumnak, de akkor Rétvári Bence, az Emmi államtitkára hárított, mondván a dobai komplexumot folyamatosan újítják fel, minden beteg számára biztosítják az ellátást.

Ekkor a kastély tetőszerkezetének sérülésére hivatkozva csoportosították át a betegeket. A napokban mégis azzal keresték meg Rig Lajost az érintettek, hogy elindult a kastély kiürítése. "Az alsó kastély jelenleg pótágyakkal, 108 beteggel megy. Júniusban végleg bezár az is” – írta a politikusnak az egyik dolgozó, aki anonimitást kért. A képviselőhöz fordultak a részlegen ápolt betegek hozzátartozói is, akiket szintén arról tájékoztatták az intézményben, hogy másutt kell majd elhelyezni az ellátottakat.

A dobai kastélyban kétszáz beteg, és 120 dolgozót érint az osztály felszámolása. Az ellátottak közül már legalább kilencvenet helyeztek el máshol, kiadták őket a családjaiknak, átszállították a sümegi centrumba, néhányat pedig a tapolcai hajléktalanszállón helyeztek el.

A tapolcai hajléktalanszálló vezetője elismerte, hogy náluk is van négy, Dobáról átszállított beteg. Magvas Zoltán szerint máskor is adódott hasonló helyzet, most a Pszichiátriai Centrum vezetője kereste fel azzal: a dobai kastélyban olyan helyzet állt elő, hogy a helyiség állapota miatt nem maradhat ott beteg. Mivel téli krízisidőszak van, az egyébként társulásban működtetett szálló feladata az életek megmentése, ezért nem is volt még adminisztratív akadálya sem annak, hogy befogadják a betegeket.

A hvg.hu e-mailben megkereste a kórház főigazgatóját, a sümegi és a dobai osztályok főorvosait, és a szaktárcát is, egyelőre nem kaptunk tőlük választ.

Egyszer már megúszták

Tizenhárom évvel ezelőtt a dobai pszichiátria megúszta a bezárást, pedig a dolgozók már pakoltak. Akkor éppen az önkormányzat, a megyei közgyűlés és a Csolnoky Ferenc Kórház mentette meg attól, hogy a lipótmezei intézményhez hasonlóan itt is szélnek eresszék a betegeket. Most a veszprémi kórház Pszichiátriai Centrumaként működik a sümegi intézmény, és ennek része a rehabilitációs profilú, a dobai kastélyban működő részleg.

Egy birtokunkba került, korábbi dokumentum szerint a dobai kastély épületegyüttesének egészségügyi funkcióban való megtartása mellett a rekonstrukció legalább négymilliárd forintba kerülne. A fenntartó ettől elzárkózott azzal, hogy a megyei intézményi rendszer végleges struktúrájának elfogadása előtt nincs is értelme az előbbi rekonstrukciónak. A dokumentumban már az is szerepel, hogy a kétszáz beteget a várpalotai, a noszlopi és a zirci egészségügyi intézményekben helyeznék el. Ezek évekkel ezelőtti tervek voltak, úgy tűnik, hogy sok változás azóta sem történt, csak a kormánynak nincs ínyére, hogy egy egészségügyi intézmény bezárása miatt rázúdoljon a népharag.

Egyelőre hivatalosan nem erősítették meg a kórházvezetők a kastély kiürítését, de valójában már régóta szerepel tervek között. Rácz Jenő, a veszprémi kórház korábbi igazgatója szerint nagy terhet vett a nyakába a kórház, amikor átvette a pszichiátriai intézményeket, a Dobán működő osztály megtartását főként a munkahelyek megőrzése indokolta. Most a kastélyt minden jel szerint valóban kiürítik, hiába hárított nemrég Rétvári Bence, az Emmi államtitkára.

A kastélyparkra százmilliókat költöttek, a kórházra nem futotta

A parkot a halastavakkal még 2015-ben felújították 324 millió forintból, ebből 256 milliót uniós pályázati forrás volt. Az átadón L.Simon László, akkor még a Miniszterelnökség államtitkáraként azt mondta, hogy a dobai kastély ugyan nincs a Nemzeti Kastélyprogram listáján, de a park felújítása csak az első ütem, majd igyekeznek a forrásokat megtalálni az épületek rekonstrukciójára is.

Alföldy Gábor (k) projektvezető kalauzolja L. Simon Lászlót, a Miniszterelnökség államtitkárát (j) a doba-somlóvári Erdődy-kastély megújult parkjának avatásán 2015. szeptember 30-án © MTI / Ruzsa István

A pályázatot a Bakonyerdő Zrt. a az épületet használó veszprémi kórházzal együtt pályázta meg, a projektgazda a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ volt, amely azóta átalakult. Az angolpark minden költsége, ami tízmilliókra rúghat, a kórházra hárul. Az ötéves fenntartási kötelezettség éppen az idén zárul. Az épületek az állam tulajdonában vannak, az örökségvédelmi listán még mindig szerepelnek a helyrajzi számok.

A veszprémi kórház akkor csak asszisztált a több százmillió elköltéséhez, Rácz Jenő, a Csolnoky Ferenc Kórház 2016-ban nyugdíjba vonuló főigazgatója szerint az nem kétséges, hogy a betegellátás szempontjából nem volt sok haszna a beruházásnak, de úgy tudja, hogy az épületre akkor nem volt pénz.

Rácz Jenő azért azt is hozzátette, hogy a dobai kastélyban működő osztályok csak a veszteséget termelték: „Ha a vízvezetékrendszert kellett volna felújítani, az 90 millió forintba került volna, de azzal már a szennyvízhálózatot is ki kellett volna cserélni újabb százmillióért.” Az egykori főigazgató szerint a régi tervekben is szerepelt, hogy a sümegi centrumot fejlesztik, így az ellátást is át tudják majd Dobáról csoportosítani.

A Habsburg-birodalom ékszerdoboza

Doba egy ötszázfős kis falu a Somló-hegy aljában, a sümegi centrumtól harminc, a veszprémi kórházi központtól hatvan kilométerre. A zsákfalut a somlói vár, a dobai kastély és az angolpark, a hegyen épült pincék veszik körbe.

A klasszicista Erdődy-kastélyt 1820-ban kezdték építeni, azt Esterházyak udvari építésze, a francia Charles Moreau tervezte. A XIX. században a Habsburg-birodalom egyik legszebb parkjaként tartották számon a kastély körülötti kilencven hektáros kertet. A második világháború után először tüdőszanatórium, később pszichiátria költözött a főúri kastélyba. Már 2008-ban készült terv a park felújítására, a tervező ezzel Europa Nostra díjat is nyert, Alföldy Gábor akkor azt mondta egy interjúban, hogy sok magánbefektetőnek fájhat rá a foga, mert felbecsülhetetlen értékű épületegyüttesről van szó, ám az örökségvédelmi listán szerepel, magyarul nem eladható. Egyelőre.