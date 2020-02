Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0dcd204-fac4-4b88-94d9-463f1da0811b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerencsétlenségben legalább harmincan megsérültek.","shortLead":"A szerencsétlenségben legalább harmincan megsérültek.","id":"20200206_vonatbaleset_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0dcd204-fac4-4b88-94d9-463f1da0811b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8020fe-c403-47b9-acad-75affa5a4d82","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_vonatbaleset_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 06. 08:50","title":"Kisiklott egy vonat Olaszországban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59faef03-0536-4d17-bf4d-05c42c4fd2e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200206_Marabu_Feknyuz_Morgolodnak_a_pedagogusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59faef03-0536-4d17-bf4d-05c42c4fd2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf66db2-4b4a-4d43-bf79-4777603cf64f","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_Marabu_Feknyuz_Morgolodnak_a_pedagogusok","timestamp":"2020. február. 06. 09:24","title":"Marabu Féknyúz: Morgolódnak a pedagógusok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb978011-046d-4e84-9ead-0b0e12bdfa54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség már korábban bevonta a Ferihegyi úton halálos balesete után őrizetbe vett taxis jogosítványát. ","shortLead":"A rendőrség már korábban bevonta a Ferihegyi úton halálos balesete után őrizetbe vett taxis jogosítványát. ","id":"20200206_taxisofor_eltiltas_jogositvany_halgas_tibor_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb978011-046d-4e84-9ead-0b0e12bdfa54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a50f1dd-35de-4c95-886d-076774b19a10","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_taxisofor_eltiltas_jogositvany_halgas_tibor_halalos_baleset","timestamp":"2020. február. 06. 10:32","title":"Nem volt jogosítványa a focista halálát okozó balesetben részes taxisnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817c49d0-f29f-46aa-9a44-e3d46c6f2e6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező évek új őrületét a kiterjesztett valóság és az ehhez készült eszközök jelenthetik. A versenyből a Bosch sem szeretne kimaradni.","shortLead":"Az elkövetkező évek új őrületét a kiterjesztett valóság és az ehhez készült eszközök jelenthetik. A versenyből a Bosch...","id":"20200205_bosch_light_drive_okosszemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=817c49d0-f29f-46aa-9a44-e3d46c6f2e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3135f0-7b5f-4487-b9a2-8564d677b094","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_bosch_light_drive_okosszemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. február. 05. 20:33","title":"Elfelejtheti a telefonokat, ha ilyen szemüvegeket lehet majd kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8a5051-f473-4764-b4fa-49fd3f6025db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok évig tartó tesztelgetés után néhány órája hivatalosan is elindult a videokártyáiról ismert Nvidia streaming játékszolgáltatása. Ingyenes és fizetős verzió is van, ráadásul igen kedvező áron.","shortLead":"Sok évig tartó tesztelgetés után néhány órája hivatalosan is elindult a videokártyáiról ismert Nvidia streaming...","id":"20200205_nvidia_geforce_now_streaming_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d8a5051-f473-4764-b4fa-49fd3f6025db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7958561-622f-460a-af73-0957771b2c5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_nvidia_geforce_now_streaming_jatek","timestamp":"2020. február. 05. 18:33","title":"Mit szólna egy erős, játékos számítógéphez havi 1500 forintért? Az Nvidia megcsinálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62110a0-05e2-4953-96b0-f18dff5addcf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Khalid úgy döntött, a hivatalos bejelentés előtt közzéteszi koncertjének dátumát.","shortLead":"Khalid úgy döntött, a hivatalos bejelentés előtt közzéteszi koncertjének dátumát.","id":"20200206_A_Sziget_tudtan_kivul_derult_ki_az_idei_fesztival_elso_nagy_neve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e62110a0-05e2-4953-96b0-f18dff5addcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f07dba-b1c1-4916-bc53-d27167940f7e","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_A_Sziget_tudtan_kivul_derult_ki_az_idei_fesztival_elso_nagy_neve","timestamp":"2020. február. 06. 15:33","title":"A Sziget bejelentése előtt kiderült az idei fesztivál első nagy neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok adósnál előbb elárverezték az ingatlant, a lakókat azután tették ki.","shortLead":"Sok adósnál előbb elárverezték az ingatlant, a lakókat azután tették ki.","id":"20200206_kilakoltatasok_szama_magyarorszag_elarverezett_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81f2e9a-dd37-495a-8668-a6d17e802885","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_kilakoltatasok_szama_magyarorszag_elarverezett_ingatlan","timestamp":"2020. február. 06. 07:59","title":"Közel háromezer kilakoltatás történt tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7845c95-b627-4ee4-8b28-76fa2f4f73ac","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2018-ban több tucatnyi másikkal együtt Magyarország kanadai kereskedőházait is bezárták. Ugyan a kereskedőházi rendszer újjászervezésekor erről szó sem volt, most mégis új irodát nyitnak, mert „hatalmas potenciál” van a kétoldalú együttműködésben és a magyar export erősítésében.","shortLead":"2018-ban több tucatnyi másikkal együtt Magyarország kanadai kereskedőházait is bezárták. Ugyan a kereskedőházi rendszer...","id":"20200206_A_kormany_ujra_kulkereskedelmi_offenzivat_indit_EszakAmerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7845c95-b627-4ee4-8b28-76fa2f4f73ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcce8ab-a117-431e-a442-5f57ff377e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_A_kormany_ujra_kulkereskedelmi_offenzivat_indit_EszakAmerikaban","timestamp":"2020. február. 06. 06:18","title":"A kormány újra külkereskedelmi offenzívát indít Észak-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]