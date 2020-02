Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viharos erejű széllökések okoztak fennakadásokat a közlekedésben Horvátországban: Dalmáciában a legmagasabb fokozatú, vörös riasztás van érvényben.","shortLead":"Viharos erejű széllökések okoztak fennakadásokat a közlekedésben Horvátországban: Dalmáciában a legmagasabb fokozatú...","id":"20200205_A_horvatoknal_is_gondot_okoz_a_vihar_270_kilometer_per_oras_szelet_mertek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa4962d-472b-4178-851a-9a4487ebc03f","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_A_horvatoknal_is_gondot_okoz_a_vihar_270_kilometer_per_oras_szelet_mertek","timestamp":"2020. február. 05. 21:32","title":"A horvátoknál is gondot okoz a vihar, 270 kilométer per órás szelet mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a656209-744d-4779-a387-453e5639d1b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több száz menekült táborozott le Kelebiánál, a szerb-magyar határon, azért tüntetve, hogy a magyar hatóságok nyissák meg a határt. A demonstráció békésen zajlott, a helyszínen nagyon sok a kisgyerek. A tompai határátkelőt lezárták, a szerb védelmi miniszter szerint álhírek miatt mentek a határra az emberek. ","shortLead":"Több száz menekült táborozott le Kelebiánál, a szerb-magyar határon, azért tüntetve, hogy a magyar hatóságok nyissák...","id":"20200206_300_menekult_erkezett_a_tompai_hataratkelohoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a656209-744d-4779-a387-453e5639d1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c62ca5-d1cb-440e-9f2e-d6fd0dc31fd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_300_menekult_erkezett_a_tompai_hataratkelohoz","timestamp":"2020. február. 06. 16:17","title":"Több száz menekült vonult a kelebiai határhoz, hogy átjussanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Kínából indult új koronavírus több ezer embert fertőzött meg, halálos áldozatokból pedig közel ötszáz van. Bár a kórokozó nem tűnik erősebbnek, mint az évekkel korábbi ugyanilyen betegség, nagyon nem mindegy, hogy hogyan beszélünk róla a közösségi médiában.","shortLead":"A Kínából indult új koronavírus több ezer embert fertőzött meg, halálos áldozatokból pedig közel ötszáz van. Bár...","id":"20200206_koronavirus_betegseg_korokozo_fertozes_virus_alhir_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1017597-f3ef-4f40-b4ab-550ec61fec94","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_koronavirus_betegseg_korokozo_fertozes_virus_alhir_twitter","timestamp":"2020. február. 06. 16:35","title":"Koronavírus: mi magunk okozzuk a pánikot, pedig jobban tennénk, ha lenyugodnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten 30 ezren mentek orvoshoz influenzaszerű tünetek miatt.","shortLead":"A múlt héten 30 ezren mentek orvoshoz influenzaszerű tünetek miatt.","id":"20200205_influenza_tunet_beteg_megfazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a815146-187d-434d-81a1-2dc7a021f4ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_influenza_tunet_beteg_megfazas","timestamp":"2020. február. 05. 13:30","title":"Egyre több az influenzás az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tilos közvetlenül kiskorúaknak hirdetni a gumivitamint.","shortLead":"Tilos közvetlenül kiskorúaknak hirdetni a gumivitamint.","id":"20200207_beres_gyogyszergyar_gvh_gumivitamin_gyerekeknek_szolo_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4c1dfb-f24a-49e5-8afe-bac89a713a89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_beres_gyogyszergyar_gvh_gumivitamin_gyerekeknek_szolo_reklam","timestamp":"2020. február. 07. 10:56","title":"Gyerekeknek reklámozott a Béres, megbüntették miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263a1c8a-2363-4c21-bd64-feca28d44895","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már kódbeolvasás nélkül is lehet igazolni a mobiljegy érvényességét.","shortLead":"Már kódbeolvasás nélkül is lehet igazolni a mobiljegy érvényességét.","id":"20200206_mobiljegy_bkk_fejlesztes_metro_kod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=263a1c8a-2363-4c21-bd64-feca28d44895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649a8fca-fae0-432a-b897-ac25593c442e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_mobiljegy_bkk_fejlesztes_metro_kod","timestamp":"2020. február. 06. 09:44","title":"Egyszerűbben használható a mobiljegy a metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f15423-9e5c-4719-a43a-5fe09132777a","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Manapság mintha nem találnánk a kikapcsoló gombot magunkon. Állandó feszültségben élünk, holott már néhány, a napirendünkbe könnyedén beépíthető szokással újra átvehetjük az uralmat az életünk felett. Stresszkezelő tippek.","shortLead":"Manapság mintha nem találnánk a kikapcsoló gombot magunkon. Állandó feszültségben élünk, holott már néhány...","id":"sedacurforte_20190419_Hetkoznapi_stresszkezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8f15423-9e5c-4719-a43a-5fe09132777a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cfcf1d-750e-44ee-b70f-872d9445c85c","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190419_Hetkoznapi_stresszkezeles","timestamp":"2020. február. 07. 07:30","title":"Találjuk meg a kikapcsoló gombot! - 5 tipp a stresszkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Számítógépes játékokkal lehetett pénzt szerezni, amihez előbb belépőt kellett fizetni.","shortLead":"Számítógépes játékokkal lehetett pénzt szerezni, amihez előbb belépőt kellett fizetni.","id":"20200207_tiltott_szerencsejatek_jatekterem_gyula_bekescsaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121e3492-1478-4f30-9229-c762bf7af49e","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_tiltott_szerencsejatek_jatekterem_gyula_bekescsaba","timestamp":"2020. február. 07. 05:43","title":"Illegális játékteremre bukkantak a rendőrök Gyulán és Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]