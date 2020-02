Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54adf0bb-2ff5-450a-bcd8-c3aa2fe2e61f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elcsépelt Szent Grál kifejezés ebben az esetben igaznak tűnik.","shortLead":"Az elcsépelt Szent Grál kifejezés ebben az esetben igaznak tűnik.","id":"20200210_30_millio_forintot_er_ma_egy_ilyen_feher_Hot_Wheels_kisauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54adf0bb-2ff5-450a-bcd8-c3aa2fe2e61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bd1f89-b7ef-44bf-ba15-2356447aaa95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_30_millio_forintot_er_ma_egy_ilyen_feher_Hot_Wheels_kisauto","timestamp":"2020. február. 10. 14:55","title":"30 millió forintot ér ma egy ilyen fehér Hot Wheels kisautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges üzemanyag nagyteljesítményű sportkocsikba való és csak néhány hazai kúton kapható.","shortLead":"A különleges üzemanyag nagyteljesítményű sportkocsikba való és csak néhány hazai kúton kapható.","id":"20200210_990_forintos_literaron_is_tankolhato_magyarorszagon_benzin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216cd466-72a4-4553-b0b8-5f6508cdcbf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_990_forintos_literaron_is_tankolhato_magyarorszagon_benzin","timestamp":"2020. február. 10. 06:41","title":"990 forintos literáron is tankolható Magyarországon benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76723c5c-964d-41be-b583-ca2aa38c6b23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megadták, ami jár. ","shortLead":"Megadták, ami jár. ","id":"20200210_Igy_unnepelte_az_Oscar_kozonsege_az_Eloskodok_stabjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76723c5c-964d-41be-b583-ca2aa38c6b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dc956b-8cb8-4469-8101-76d13c8862cb","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Igy_unnepelte_az_Oscar_kozonsege_az_Eloskodok_stabjat","timestamp":"2020. február. 10. 07:36","title":"Így ünnepelte az Oscar közönsége az Élősködők stábját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676e15d6-31fd-4123-92e4-4f8a92245108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csaknem 100 százalékos pontossággal képesek kiszagolni a citrusféléket sújtó sárgasárkány-kórt (huanglongbing, HLB) a speciális feladatra kiképzett keresőkutyák – derült ki az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) publikált új tanulmányból.","shortLead":"Csaknem 100 százalékos pontossággal képesek kiszagolni a citrusféléket sújtó sárgasárkány-kórt (huanglongbing, HLB...","id":"20200209_citrusfelek_sargasarkany_kort_kiszagolo_kutyak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=676e15d6-31fd-4123-92e4-4f8a92245108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca15ce-e772-4a2e-a35e-7406493b0e8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_citrusfelek_sargasarkany_kort_kiszagolo_kutyak","timestamp":"2020. február. 09. 10:03","title":"A kutyák legújabb szuperképessége: 99%-os pontossággal képesek kiszagolni egy kórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Sinn Féin párt kész belépni az új kormányba és nem lenne demokratikus, ha kizárnák a kormányalakítási tárgyalásokból - jelentette ki vasárnap Mary Lou McDonald, a nacionalista tömörülés vezetője.","shortLead":"A Sinn Féin párt kész belépni az új kormányba és nem lenne demokratikus, ha kizárnák a kormányalakítási tárgyalásokból...","id":"20200209_Patthelyzet_az_irorszagi_valasztason_a_Sinn_Fein_nelkul_aligha_lesz_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8886a00d-f0de-45fc-ad70-34be06d3879f","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Patthelyzet_az_irorszagi_valasztason_a_Sinn_Fein_nelkul_aligha_lesz_kormany","timestamp":"2020. február. 09. 18:19","title":"Patthelyzet az írországi választáson, a Sinn Féin nélkül aligha lesz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582be4c6-1c28-45b0-9235-a9bdb33876fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Macskák című musical filmváltozata, valamint a Rambo V - Utolsó vér is esélyes a hollywoodi citromdíjra, az Oscar-díjak ellenpontjaként átadott Arany Málnára - jelentették be a szervezők.","shortLead":"A Macskák című musical filmváltozata, valamint a Rambo V - Utolsó vér is esélyes a hollywoodi citromdíjra...","id":"20200209_Macskak_es_az_uj_Rambofilm_a_citromdij_jeloltjei_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=582be4c6-1c28-45b0-9235-a9bdb33876fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd98563-e4b6-486c-9239-bb32497dede6","keywords":null,"link":"/elet/20200209_Macskak_es_az_uj_Rambofilm_a_citromdij_jeloltjei_kozott","timestamp":"2020. február. 09. 15:44","title":"Macskák és az új Rambo-film a citromdíj jelöltjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A márciusi foglalásokat lemondták, de áprilisban már utaznának Kínába az emberek.","shortLead":"A márciusi foglalásokat lemondták, de áprilisban már utaznának Kínába az emberek.","id":"20200210_Nem_feltetlenul_mondjak_le_kinai_utjukat_a_magyarok_tobben_kivarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3175cb07-4300-4e6a-9091-eb7829a7ae79","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_Nem_feltetlenul_mondjak_le_kinai_utjukat_a_magyarok_tobben_kivarnak","timestamp":"2020. február. 10. 14:15","title":"Nem feltétlenül mondják le kínai útjukat a magyarok, többen inkább kivárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d3d80-d9ca-47fa-8563-2ed9ed1717e2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Argentína egy centet sem törleszt, amíg nincs vége a válságnak\" – üzente meg a Nemzetközi Valutaalapnak a dél-amerikai ország. ","shortLead":"\"Argentína egy centet sem törleszt, amíg nincs vége a válságnak\" – üzente meg a Nemzetközi Valutaalapnak a dél-amerikai...","id":"20200210_Argentina_turelemre_inti_az_IMFet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d3d80-d9ca-47fa-8563-2ed9ed1717e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cf6be9-b620-48c6-83cd-a054b647f5d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Argentina_turelemre_inti_az_IMFet","timestamp":"2020. február. 10. 12:38","title":"Argentína türelemre inti az IMF-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]