[{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon megérdemelte. ","shortLead":"Nagyon megérdemelte. ","id":"20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f596af-52d8-4f10-93ce-81c6f737cd43","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","timestamp":"2020. február. 10. 05:06","title":"A legjobb férfi főszereplő: Joaquin Phoenix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1340703-02df-4510-b9a7-c9dcb428d7cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Zafar elsőként Szulejmáni képét fogja sugározni.","shortLead":"A Zafar elsőként Szulejmáni képét fogja sugározni.","id":"20200209_Iran_ujabb_muholdat_bocsat_fel_a_vilagurbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1340703-02df-4510-b9a7-c9dcb428d7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d7a66f-c0cc-4201-8acf-314d3ee58893","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Iran_ujabb_muholdat_bocsat_fel_a_vilagurbe","timestamp":"2020. február. 09. 10:29","title":"Irán újabb műholdat bocsát fel a világűrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df752559-5e98-4ead-9959-2e6c4e152f2c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Néhány évtizede még a magyarok (is) diktálták a játékfejlesztés iramát, de aztán megtorpantunk, a gazdasági válság pedig tovább nehezítette egyébként sem rózsás helyzetünket. Az élvonalba visszakerülni viszont így sem lehetetlen. A kilencedik budapesti Global Game Jamen erről is faggattuk a szervezőket.","shortLead":"Néhány évtizede még a magyarok (is) diktálták a játékfejlesztés iramát, de aztán megtorpantunk, a gazdasági válság...","id":"20200209_global_game_jam_2020_januar_februar_budapest_nemesys_games_elder_scrolls_online_zenimax_jatekfejlesztes_videojatek_programozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df752559-5e98-4ead-9959-2e6c4e152f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a611ac-96c0-4696-9aa1-ed7298d91fe5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_global_game_jam_2020_januar_februar_budapest_nemesys_games_elder_scrolls_online_zenimax_jatekfejlesztes_videojatek_programozas","timestamp":"2020. február. 09. 20:00","title":"Egyszer sikerült, de lesznek-e újra világelsők a magyar játékfejlesztők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges üzemanyag nagyteljesítményű sportkocsikba való és csak néhány hazai kúton kapható.","shortLead":"A különleges üzemanyag nagyteljesítményű sportkocsikba való és csak néhány hazai kúton kapható.","id":"20200210_990_forintos_literaron_is_tankolhato_magyarorszagon_benzin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216cd466-72a4-4553-b0b8-5f6508cdcbf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_990_forintos_literaron_is_tankolhato_magyarorszagon_benzin","timestamp":"2020. február. 10. 06:41","title":"990 forintos literáron is tankolható Magyarországon benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sabine vihar teljesen leállította a távolsági forgalmat a német vasúti hálózaton.","shortLead":"A Sabine vihar teljesen leállította a távolsági forgalmat a német vasúti hálózaton.","id":"20200210_vasut_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d406659e-ad4f-4b2c-bb96-451fa260dae7","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_vasut_korlatozas","timestamp":"2020. február. 10. 06:23","title":"Figyelmeztet a MÁV, fennakadások lehetnek a nemzetközi vonalakon a viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fc6f5d-7432-48c9-a98a-38505065c92e","c_author":"Bauer Tamás ","category":"360","description":"A szerző kétségbe van esve, hogy az önkormányzatokban többségbe került demokraták a Fidesz legjobb tanítványaiként kezdenek viselkedni.","shortLead":"A szerző kétségbe van esve, hogy az önkormányzatokban többségbe került demokraták a Fidesz legjobb tanítványaiként...","id":"202006_a_fideszfertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54fc6f5d-7432-48c9-a98a-38505065c92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee501e91-543d-44c7-ac23-bb1354bf756e","keywords":null,"link":"/360/202006_a_fideszfertozes","timestamp":"2020. február. 09. 16:30","title":"Bauer: A Fidesz-fertőzés koronavírusként ragad ellenfeleire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec93d7ac-39c2-4103-9862-c979e05a8574","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Zsolnay-szökőkút annyira megrongálódott, hogy javítani sem lehet, helyén egy modern kút épül. ","shortLead":"A Zsolnay-szökőkút annyira megrongálódott, hogy javítani sem lehet, helyén egy modern kút épül. ","id":"20200208_Elbontottak_Szabadka_egyik_jelkepet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec93d7ac-39c2-4103-9862-c979e05a8574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca17eea-a280-490d-91ac-573f3187cb8f","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Elbontottak_Szabadka_egyik_jelkepet","timestamp":"2020. február. 08. 21:20","title":"Elbontották Szabadka egyik jelképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem is volt kérdés. ","shortLead":"Nem is volt kérdés. ","id":"20200210_Az_Eloskodok_lett_a_legjobb_nemzetkozi_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d24f8f0-b5ff-4a8c-86e6-6ac93abc1600","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Az_Eloskodok_lett_a_legjobb_nemzetkozi_film","timestamp":"2020. február. 10. 04:25","title":"Az Élősködők lett a legjobb nemzetközi film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]