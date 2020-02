Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40b697e6-48d2-47c6-a413-80391803d9e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tíz hétig bírta a berlini együttes új vezetőedzője. Már megvan az utód.","shortLead":"Tíz hétig bírta a berlini együttes új vezetőedzője. Már megvan az utód.","id":"20200211_hertha_bsc_jurgen_klinsmann_vezetoedzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40b697e6-48d2-47c6-a413-80391803d9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6451b791-c90b-4177-be1d-9d4bc29bf79d","keywords":null,"link":"/sport/20200211_hertha_bsc_jurgen_klinsmann_vezetoedzo","timestamp":"2020. február. 11. 12:18","title":"Csupán néhány hétig tartott Klinsmann kalandja a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyre kevésbé számolnak Rogán Antallal, a jelek szerint ő viheti el a balhét az önkormányzati választási kudarcért. A kommunikációra kijelölt utódja is érdekes, neve ugyanis az őszi választási kampány egyik legnagyobb botrányában is előkerült – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Egyre kevésbé számolnak Rogán Antallal, a jelek szerint ő viheti el a balhét az önkormányzati választási kudarcért...","id":"20200212_Rogan_Antal_karrier_orban_miniszter_farkas_ors","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b50d1a-497e-4c36-b316-391858a57095","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Rogan_Antal_karrier_orban_miniszter_farkas_ors","timestamp":"2020. február. 12. 17:25","title":"Túl nagy a csönd Rogán körül, karrierje töréséről pletykálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Története legjobb mobilos kamerája mellett eddigi legnagyobb képernyővel szerelt telefonját mutatta be San Franciscóban a Samsung. A Galaxy S-széria idei csúcsmodelljét jelentő S20 Ultra jó esélyekkel indul az idei tavasz meghódítására.","shortLead":"Története legjobb mobilos kamerája mellett eddigi legnagyobb képernyővel szerelt telefonját mutatta be San Franciscóban...","id":"20200211_samsung_galaxy_s20_ultra_5g_specifikacio_magyar_ar_megjelenesi_datum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27610d00-4c2f-4d1b-b70c-a027ac23c2fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_samsung_galaxy_s20_ultra_5g_specifikacio_magyar_ar_megjelenesi_datum","timestamp":"2020. február. 11. 20:00","title":"108 megapixeles kamera és óriási képernyő: megjött a Samsung Galaxy S20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e88d18-0b30-4f11-9357-83e3a45fbbe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi két új biztonsági ellenőrző pont kialakítása után két további kiépítését kezdte meg a Budapest Airport. Ez az a hely, ahol a csomagokat átvilágítják, az utasoknak pedig detektoros kapun kell áthaladniuk. A ferihegyi repülőtér üzemeltetője szerint így még a nyári csúcsidőszak előtt 18-ra nő a biztonsági folyosók száma.","shortLead":"A tavalyi két új biztonsági ellenőrző pont kialakítása után két további kiépítését kezdte meg a Budapest Airport...","id":"20200211_ferihegy_budapest_airport_utasbiztonsagi_ellenorzo_pontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59e88d18-0b30-4f11-9357-83e3a45fbbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e92572-c8a7-4451-90a0-284181fdcd78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_ferihegy_budapest_airport_utasbiztonsagi_ellenorzo_pontok","timestamp":"2020. február. 11. 16:08","title":"Fellélegezhet, ha Budapestről szokott repülni: felszerelnek két új ellenőrző kaput","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b9222b-b27c-46ce-b617-0cafbc0406e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy hétig nem sikerült összeszámolni a voksokat, Troy Price vállalta a felelősséget és lemondott.","shortLead":"Egy hétig nem sikerült összeszámolni a voksokat, Troy Price vállalta a felelősséget és lemondott.","id":"20200213_Belebukott_a_kaoszba_az_iowai_Demokrata_Part_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90b9222b-b27c-46ce-b617-0cafbc0406e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63377941-21fe-4f3e-a42f-5a85119ebf24","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Belebukott_a_kaoszba_az_iowai_Demokrata_Part_elnoke","timestamp":"2020. február. 13. 05:50","title":"Belebukott a káoszba az iowai Demokrata Párt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás.","shortLead":"A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás.","id":"20200211_melegrekord_szelrekord_idojaras_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f857657-6419-4182-a52f-cbae40096b63","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_melegrekord_szelrekord_idojaras_vihar","timestamp":"2020. február. 11. 14:53","title":"95 éves melegrekord és 36 éves szélrekord dőlt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd01548d-4987-414f-a47c-078ddb4a44be","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint fél év csúszással, de nemsokára indulhat az azonnali átutalási rendszer.","shortLead":"Több mint fél év csúszással, de nemsokára indulhat az azonnali átutalási rendszer.","id":"20200212_Igeri_az_MNB_marciustol_mar_tenyleg_5_masodperc_lesz_az_atutalasi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd01548d-4987-414f-a47c-078ddb4a44be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a449de-a1c9-467b-85f4-48465315cba8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Igeri_az_MNB_marciustol_mar_tenyleg_5_masodperc_lesz_az_atutalasi_ido","timestamp":"2020. február. 12. 12:29","title":"Ígéri az MNB: márciustól már tényleg 5 másodperc lesz az átutalási idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e00209-b857-4353-9a99-3159d4e6adf0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég azzal magyarázza a lépést, hogy a jövőben nem lesz gazdaságos a termelés.","shortLead":"A cég azzal magyarázza a lépést, hogy a jövőben nem lesz gazdaságos a termelés.","id":"20200211_abb_ozd_gyar_bezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15e00209-b857-4353-9a99-3159d4e6adf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497c55a3-1325-4a0e-8ae5-05001065d98e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_abb_ozd_gyar_bezaras","timestamp":"2020. február. 11. 15:12","title":"Bezárja ózdi gyárát az ABB, ezer munkahely szűnik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]