[{"available":true,"c_guid":"cbcf9bc6-7ac8-4c30-9e4d-5dc61a4c6c87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Peter és Autumn Phillips házassága 12 év után ér véget.","shortLead":"Peter és Autumn Phillips házassága 12 év után ér véget.","id":"20200211_Valik_Erzsebet_kiralyno_legidosebb_unokaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbcf9bc6-7ac8-4c30-9e4d-5dc61a4c6c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a01ccf-4165-44b7-848d-be1cc0659b7a","keywords":null,"link":"/elet/20200211_Valik_Erzsebet_kiralyno_legidosebb_unokaja","timestamp":"2020. február. 11. 15:18","title":"Válik Erzsébet királynő legidősebb unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerda reggel ismét egyeztettek a szakszervezetek és a főváros, de nem jutottak előrébb. Már a kollektív vitáról szóló kezdeményezés is az asztalon van.","shortLead":"Szerda reggel ismét egyeztettek a szakszervezetek és a főváros, de nem jutottak előrébb. Már a kollektív vitáról szóló...","id":"20200212_bkv_sztrajk_bertargyalas_munkabeszuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbff1888-7de0-4d36-aea0-2992e1806e97","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_bkv_sztrajk_bertargyalas_munkabeszuntetes","timestamp":"2020. február. 12. 11:57","title":"Nincs megegyezés, sztrájk jöhet a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcdd6c6-0a95-4daf-9ec9-4d53093e71ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a legjobb filmnek járó díjat adta át az Oscar-gálán. ","shortLead":"A színésznő a legjobb filmnek járó díjat adta át az Oscar-gálán. ","id":"20200212_Jane_Fonda_hajaban_volt_valami_szokatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebcdd6c6-0a95-4daf-9ec9-4d53093e71ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27803a86-6641-41ba-b2bc-03132593a865","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Jane_Fonda_hajaban_volt_valami_szokatlan","timestamp":"2020. február. 12. 10:08","title":"Jane Fonda hajában volt valami szokatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c336d6aa-efef-408e-bf90-a6c33d803923","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kincset érő hozzáférést találtak több millió magyarhoz, amit Mészáros Lőrinc intézői már birtokba is vettek. Pont azokban a városokban és korcsoportokban hozhat ez sokat, ahol ősszel veszítettek támogatottságukból a kormánypártok. ","shortLead":"Kincset érő hozzáférést találtak több millió magyarhoz, amit Mészáros Lőrinc intézői már birtokba is vettek. Pont...","id":"202007__rogan_nyomaban__leigazott_radiok__posztok_es_kamu_profilok__hullamlovagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c336d6aa-efef-408e-bf90-a6c33d803923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3134ef7-7d4f-4e89-a788-75a858d8f400","keywords":null,"link":"/360/202007__rogan_nyomaban__leigazott_radiok__posztok_es_kamu_profilok__hullamlovagok","timestamp":"2020. február. 13. 07:00","title":"Letarolt rádiós piac: újabb szintre lépett a kormányzati médiakoncentráció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színház igazgatója szerint világosan kell látni, „kiket akarunk nevelni, milyenné akarjuk formálni a felnövő generációk magyarjait”.","shortLead":"A Nemzeti Színház igazgatója szerint világosan kell látni, „kiket akarunk nevelni, milyenné akarjuk formálni a felnövő...","id":"20200213_Vidnyanszky_a_NATrol_Nyirot_es_Wasst_olvasva_megelheto_a_trianoni_katasztrofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d629778-c608-4cbe-a3da-0119b78e5539","keywords":null,"link":"/kultura/20200213_Vidnyanszky_a_NATrol_Nyirot_es_Wasst_olvasva_megelheto_a_trianoni_katasztrofa","timestamp":"2020. február. 13. 09:10","title":"Vidnyánszky a NAT-ról: Nyirőt és Wasst olvasva megélhető a trianoni katasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fc57cc-325b-4746-b1cf-5c27a4c6b624","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nem szenvedett semmilyen betegségben, futás közben lett rosszul.","shortLead":"Nem szenvedett semmilyen betegségben, futás közben lett rosszul.","id":"20200211_Huszonot_eves_koraban_elhunyt_Raphael_Coleman_a_Nanny_McPhee_szinesze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72fc57cc-325b-4746-b1cf-5c27a4c6b624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2bde0b-63a7-48c8-b43c-bf25ef8b9bf3","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Huszonot_eves_koraban_elhunyt_Raphael_Coleman_a_Nanny_McPhee_szinesze","timestamp":"2020. február. 11. 15:36","title":"Huszonöt éves korában meghalt Raphael Coleman, a Nanny McPhee színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d04a25-dc24-45b8-8b73-0cc826773749","c_author":"Gergely Márton, Kovács Gábor, Pozsgai Rebeka, Szabó Yvette","category":"360","description":"Csend van Rogán Antal körül, és ez általában nem jelent jót – mondja a kormányt övező üzleti mozgásokra rálátó forrásunk. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyre kevésbé számolnak azok, akik – közpénzekből – az Orbán-rendszer bázisát adó vagyonokat építik. ","shortLead":"Csend van Rogán Antal körül, és ez általában nem jelent jót – mondja a kormányt övező üzleti mozgásokra rálátó...","id":"202007_rogan_antal_farkas_ors_miniszterelnoki_kabinetiroda_kormanyzati_tajekoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d04a25-dc24-45b8-8b73-0cc826773749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99863236-bc0b-41f2-af9d-b6715fc83c21","keywords":null,"link":"/360/202007_rogan_antal_farkas_ors_miniszterelnoki_kabinetiroda_kormanyzati_tajekoztatas","timestamp":"2020. február. 13. 11:00","title":"Hova tűnt Rogán Antal? És ki az az ifjú káder, aki helyette viszi a szót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP és a Momentum a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok vezetőinek a felelősségét firtatja.","shortLead":"Az MSZP és a Momentum a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok vezetőinek a felelősségét firtatja.","id":"20200211_Az_ellenzek_meghallgatna_Szijjartot_es_a_titkosszolgalatok_vezetoit_is_a_perui_nagykovet_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d4bb02-3f53-4e57-b9fb-921bec2cce2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Az_ellenzek_meghallgatna_Szijjartot_es_a_titkosszolgalatok_vezetoit_is_a_perui_nagykovet_ugyeben","timestamp":"2020. február. 11. 20:10","title":"Az ellenzék meghallgatná Szijjártót a perui nagykövet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]