Akinek kevés a pénze, annak nem kell a bárpult, a rúd, a giccs

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6a377d9-ea37-4aca-975f-ef92cdb4c975","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bigámia miatt rótták meg, de nem veszélyes a társadalomra.","shortLead":"Bigámia miatt rótták meg, de nem veszélyes a társadalomra.","id":"20200213_Egyszerre_ket_ferje_volt_egy_csongradi_nonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6a377d9-ea37-4aca-975f-ef92cdb4c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7f63d3-ca77-4958-ad3e-db8556b7ec5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Egyszerre_ket_ferje_volt_egy_csongradi_nonek","timestamp":"2020. február. 13. 09:20","title":"Egyszerre két férje volt egy csongrádi nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a73ea-8fe0-4e09-a75b-9067b856b2af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden este – a tavalyi Galaxy Fold után – újabb összecsukható okostelefonnal állt elő a Samsung. A bemutatón testközelből is megnéztük a készüléket.","shortLead":"Kedden este – a tavalyi Galaxy Fold után – újabb összecsukható okostelefonnal állt elő a Samsung. A bemutatón...","id":"20200212_samsung_galaxy_z_flip_fenykep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=241a73ea-8fe0-4e09-a75b-9067b856b2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ac4886-138b-48b2-b0cf-7c62a97b6e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_samsung_galaxy_z_flip_fenykep","timestamp":"2020. február. 12. 09:03","title":"Fotókon mutatjuk a Samsung új összecsukható okostelefonját, a Galaxy Z Flipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da145f4c-a03b-4b91-b2ae-73d303ed5f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány kihátrált, de az állattartási szabályok sem teszik lehetővé az istálló megépítését.","shortLead":"A kormány kihátrált, de az állattartási szabályok sem teszik lehetővé az istálló megépítését.","id":"20200212_Lovarda_igen_lovak_nem_lesznek_a_Varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da145f4c-a03b-4b91-b2ae-73d303ed5f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44885a8e-b277-486b-9df0-15196586b3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Lovarda_igen_lovak_nem_lesznek_a_Varban","timestamp":"2020. február. 12. 15:35","title":"Lovarda igen, lovak nem lesznek a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc12c224-fb3b-456d-ad8c-51cdbf7d6492","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi generáció három és fél éve van piacon, kicsit átszabták a modellt.","shortLead":"A jelenlegi generáció három és fél éve van piacon, kicsit átszabták a modellt.","id":"20200211_Citroen_C3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc12c224-fb3b-456d-ad8c-51cdbf7d6492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e297693e-dc2e-45fa-814f-663d5bafbc5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Citroen_C3","timestamp":"2020. február. 12. 08:51","title":"Frissítették a Citroen C3-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369c28d0-e823-48eb-b8a4-8c23d373e42e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy évszázad múlva foghatnánk be Ausztriát – mondta Szalay-Berzeviczy Attila. Ráadásul 2040-re a történelem folyamán először Ausztria lakosságának mérete meg fogja előzni Magyarországét.","shortLead":"Egy évszázad múlva foghatnánk be Ausztriát – mondta Szalay-Berzeviczy Attila. Ráadásul 2040-re a történelem folyamán...","id":"20200213_MOBtanacsado_Korrupcioban_az_EU_leggyengebb_lancszeme_vagyunk_de_palyazhatnank_a_2032es_olimpiara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=369c28d0-e823-48eb-b8a4-8c23d373e42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1348e143-0b07-42f7-b652-329bea5448fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_MOBtanacsado_Korrupcioban_az_EU_leggyengebb_lancszeme_vagyunk_de_palyazhatnank_a_2032es_olimpiara","timestamp":"2020. február. 13. 10:05","title":"MOB-tanácsadó: „Korrupcióban az EU leggyengébb láncszeme vagyunk”, de pályázhatnánk a 2032-es olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec328ba-506f-4359-b865-3a305fa4b2cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ami skandináv, az szent.","shortLead":"Ami skandináv, az szent.","id":"20200213_Kiverte_a_biztositekot_a_bevandorlasellenes_partoknal_egy_skandinav_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec328ba-506f-4359-b865-3a305fa4b2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7441b5c9-38a5-4002-8cbf-789f3d0b725c","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Kiverte_a_biztositekot_a_bevandorlasellenes_partoknal_egy_skandinav_reklam","timestamp":"2020. február. 13. 09:50","title":"Kiverte a biztosítékot a bevándorlásellenes pártoknál egy skandináv reklám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7769757a-3eb7-4d19-82e5-c6be5fd48f8e","c_author":"Babus Endre","category":"360","description":"Kalandos életútja során hat baloldali kabinetnek is dolgozott a keresztény úri középosztályból érkezett Sárközy Tamás, akinek személyében Magyarország egyik legszínesebb kormányzati figurája és legtöbbet robotoló jogtudósa hunyt el február elején. ","shortLead":"Kalandos életútja során hat baloldali kabinetnek is dolgozott a keresztény úri középosztályból érkezett Sárközy Tamás...","id":"202007__sarkozy_tamas__ket_eletmu__ritz_pipacs_kozgaz__egy_jo_hazbol_valo_ur_kalandjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7769757a-3eb7-4d19-82e5-c6be5fd48f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b2c514-1497-4e4b-8128-913d9a12bdac","keywords":null,"link":"/360/202007__sarkozy_tamas__ket_eletmu__ritz_pipacs_kozgaz__egy_jo_hazbol_valo_ur_kalandjai","timestamp":"2020. február. 13. 15:00","title":"Konszolidált kormányzás? Erről Orbán sem akar hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus miatt csúszik a Kínai Nagydíj, nem lesznek lovak a Várban, rágcsálóürülékkel teli tofugyárat zártak be. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus miatt csúszik a Kínai Nagydíj, nem lesznek lovak a Várban, rágcsálóürülékkel teli tofugyárat zártak be...","id":"20200212_Radar360_tovabb_gyengult_a_forint_komoly_aggalyok_a_Huawei_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652a3bfa-c752-42b0-aef7-2e35c3b5258b","keywords":null,"link":"/360/20200212_Radar360_tovabb_gyengult_a_forint_komoly_aggalyok_a_Huawei_miatt","timestamp":"2020. február. 12. 17:30","title":"Radar360: tovább gyengült a forint, komoly aggályok a Huawei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]