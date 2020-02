Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerda reggel ismét egyeztettek a szakszervezetek és a főváros, de nem jutottak előrébb. Már a kollektív vitáról szóló kezdeményezés is az asztalon van.","shortLead":"Szerda reggel ismét egyeztettek a szakszervezetek és a főváros, de nem jutottak előrébb. Már a kollektív vitáról szóló...","id":"20200212_bkv_sztrajk_bertargyalas_munkabeszuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbff1888-7de0-4d36-aea0-2992e1806e97","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_bkv_sztrajk_bertargyalas_munkabeszuntetes","timestamp":"2020. február. 12. 11:57","title":"Nincs megegyezés, sztrájk jöhet a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4965d9e1-8491-436e-ac94-406851106ced","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az idén kiírják a tendert a Fehér ház felújítására, a költözések már elindultak.","shortLead":"Még az idén kiírják a tendert a Fehér ház felújítására, a költözések már elindultak.","id":"20200212_Vegeterhet_a_Kadarkorszak_a_Kepviseloi_Irodahazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4965d9e1-8491-436e-ac94-406851106ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75ddc4e-7499-4f90-9fdc-db6100f9f7f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Vegeterhet_a_Kadarkorszak_a_Kepviseloi_Irodahazban","timestamp":"2020. február. 12. 09:09","title":"Véget érhet a Kádár-korszak a Képviselői Irodaházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c336d6aa-efef-408e-bf90-a6c33d803923","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kincset érő hozzáférést találtak több millió magyarhoz, amit Mészáros Lőrinc intézői már birtokba is vettek. Pont azokban a városokban és korcsoportokban hozhat ez sokat, ahol ősszel veszítettek támogatottságukból a kormánypártok. ","shortLead":"Kincset érő hozzáférést találtak több millió magyarhoz, amit Mészáros Lőrinc intézői már birtokba is vettek. Pont...","id":"202007__rogan_nyomaban__leigazott_radiok__posztok_es_kamu_profilok__hullamlovagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c336d6aa-efef-408e-bf90-a6c33d803923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3134ef7-7d4f-4e89-a788-75a858d8f400","keywords":null,"link":"/360/202007__rogan_nyomaban__leigazott_radiok__posztok_es_kamu_profilok__hullamlovagok","timestamp":"2020. február. 13. 07:00","title":"Letarolt rádiós piac: újabb szintre lépett a kormányzati médiakoncentráció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felülvizsgálják a budai várban található önkormányzati lakások bérleti díját, emelés jöhet.","shortLead":"Felülvizsgálják a budai várban található önkormányzati lakások bérleti díját, emelés jöhet.","id":"20200212_Bayer_Zsolt_akkor_is_marad_a_varban_ha_tobbet_kell_az_onkormanyzati_lakasaert_fizetni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e922ac69-8ec8-4037-83dc-42bb040493ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Bayer_Zsolt_akkor_is_marad_a_varban_ha_tobbet_kell_az_onkormanyzati_lakasaert_fizetni","timestamp":"2020. február. 12. 07:32","title":"Bayer Zsolt akkor is marad a várban, ha többet kell az önkormányzati lakásáért fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég felállított amerikai űrhaderő folyamatosan figyelemmel kíséri az USA 245 nevű műholdat követő két orosz szatellit mozgását.","shortLead":"A nemrég felállított amerikai űrhaderő folyamatosan figyelemmel kíséri az USA 245 nevű műholdat követő két orosz...","id":"20200213_orosz_muhold_usa_245_kozmosz_2542_kemkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f50e42-f10a-4286-9862-8cbca7add4ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_orosz_muhold_usa_245_kozmosz_2542_kemkedes","timestamp":"2020. február. 13. 09:03","title":"Már két orosz műhold tapadt rá egy amerikai szatellitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4aa33f5-0acd-4e3d-b9c2-e1913ec1a647","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hőkamerát tesztel a Budapest Airport, de egyelőre bőven van pénze a cégnek arra, hogy ha még nagyobb baj lenne a járvány miatt, akkor tegyen valamit.","shortLead":"Egy hőkamerát tesztel a Budapest Airport, de egyelőre bőven van pénze a cégnek arra, hogy ha még nagyobb baj lenne...","id":"20200212_Szazmillio_forintbol_vedekezhet_a_Budapest_Airport_a_koronavirus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4aa33f5-0acd-4e3d-b9c2-e1913ec1a647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efdb501-1910-4915-8aba-0d117e082f49","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_Szazmillio_forintbol_vedekezhet_a_Budapest_Airport_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. február. 12. 06:41","title":"Százmillió forintból védekezhet a Budapest Airport a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d8a585-7107-4148-94fb-58076d3ddaaa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lőrincz Viktor is ezüstérmes.","shortLead":"Lőrincz Viktor is ezüstérmes.","id":"20200211_Megvan_a_harmadik_erem_is_a_birkozo_Ebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98d8a585-7107-4148-94fb-58076d3ddaaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0807941c-f339-4d9f-a239-5c070c8886a1","keywords":null,"link":"/sport/20200211_Megvan_a_harmadik_erem_is_a_birkozo_Ebn","timestamp":"2020. február. 11. 21:19","title":"Megvan a harmadik érem is a birkózó Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b46b97-9fd3-4c09-a1f6-e45cd017087f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katonai szövetség csak akkor és addig marad Irakban, ameddig azt a kormány is így akarja.","shortLead":"A katonai szövetség csak akkor és addig marad Irakban, ameddig azt a kormány is így akarja.","id":"20200212_A_NATO_kiboviti_iraki_kikepzo_missziojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b46b97-9fd3-4c09-a1f6-e45cd017087f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25620e49-bfbe-4427-a5c6-52a6f19889fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_A_NATO_kiboviti_iraki_kikepzo_missziojat","timestamp":"2020. február. 12. 21:45","title":"A NATO kibővíti iraki kiképző misszióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]