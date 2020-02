Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Indiában egy új ötlettel kívánják felvenni a harcot a folyamatosan dudáló sofőrök ellen. ","shortLead":"Indiában egy új ötlettel kívánják felvenni a harcot a folyamatosan dudáló sofőrök ellen. ","id":"20200214_hosszabb_piros_jelzessel_buntetik_a_dudalo_autosokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf4a44e-6df8-44ab-88c0-976dc0c5eb39","keywords":null,"link":"/cegauto/20200214_hosszabb_piros_jelzessel_buntetik_a_dudalo_autosokat","timestamp":"2020. február. 14. 06:41","title":"Hosszabb piros jelzéssel büntetik a dudáló autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Közszereplő-e Mészáros Lőrinc, újabb távol-keleti a ditrói péküzemben, betörték a DK-iroda ablakait. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Közszereplő-e Mészáros Lőrinc, újabb távol-keleti a ditrói péküzemben, betörték a DK-iroda ablakait. Ez a hvg360 esti...","id":"20200213_Radar360_este","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef45f4e-ea24-400a-9f5e-bea94643c15f","keywords":null,"link":"/360/20200213_Radar360_este","timestamp":"2020. február. 13. 17:30","title":"Radar360: Orbán a röszkei határon, az ózdiak a sírás határán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Index szerint az amerikai hatóságok egy dél-koreai pedofil oldal felhasználóinak lenyomozása során juthattak el Kaleta Gábor akkori perui nagykövethez, aki ellen pedofil tartalmak birtoklása miatt már 2019 november végén vádat emelt a Fővárosi Főügyészség.","shortLead":"Az Index szerint az amerikai hatóságok egy dél-koreai pedofil oldal felhasználóinak lenyomozása során juthattak el...","id":"20200214_A_perui_rendorseg_nem_tudott_a_magyar_nagykovet_pedofi_ugyeirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5fd138-9f89-4094-8e8c-9ba03d0f010d","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_A_perui_rendorseg_nem_tudott_a_magyar_nagykovet_pedofi_ugyeirol","timestamp":"2020. február. 14. 12:18","title":"Index: Egy dél-koreai pedofil oldal alapján bukkanhattak a perui magyar nagykövet nyomára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A forint napközben egyszer már történelmi mélyponton járt, a kereskedésben most ezt is sikerült alulmúlni, 340,29 forintot is kértek egy euróért.","shortLead":"A forint napközben egyszer már történelmi mélyponton járt, a kereskedésben most ezt is sikerült alulmúlni, 340,29...","id":"20200212_340_forint_folott_jart_az_euro_arfolyama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19a97af-f42a-4aa9-8869-ddf478bef959","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_340_forint_folott_jart_az_euro_arfolyama","timestamp":"2020. február. 12. 17:05","title":"340 forint fölött az euró árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d1e71c-0efd-4585-9a74-b10c1196c25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Aki ismer, tudja, hogy nem ilyen ember vagyok” – írta.\r

