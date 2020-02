Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok egymilliárd dollárt szán a Három Tenger Kezdeményezésre.","shortLead":"Az Egyesült Államok egymilliárd dollárt szán a Három Tenger Kezdeményezésre.","id":"20200215_Egymilliard_dollarral_segiti_az_USA_az_orszagokat_amelyek_tavolodnanak_az_orosz_energiatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bb1247-5408-42bd-94eb-33da4af3c844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200215_Egymilliard_dollarral_segiti_az_USA_az_orszagokat_amelyek_tavolodnanak_az_orosz_energiatol","timestamp":"2020. február. 15. 13:32","title":"Egymilliárd dollárral segíti az USA az országokat, amelyek távolodnának az orosz energiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb tisztviselőket menesztettek az új koronavírus okozta járvány gócpontjának számító kínai Hupej tartományban, mert \"nem voltak képesek felügyelni a kór megakadályozásával összefüggő feladatokat\" – derült ki a tartományi pártszervezet fegyelmi és ellenőrzési bizottságának vasárnapi közleményéből.","shortLead":"Újabb tisztviselőket menesztettek az új koronavírus okozta járvány gócpontjának számító kínai Hupej tartományban, mert...","id":"20200216_Ujabb_partvezerek_buktak_bele_a_koronavirus_jarvanyba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c939e96-c629-4fbf-ad71-24e3635f44c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Ujabb_partvezerek_buktak_bele_a_koronavirus_jarvanyba","timestamp":"2020. február. 16. 08:07","title":"Megállíthatatlanul terjed a koronavírus-fertőzés a karantén alá vett hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A GDP 2,1 százaléka lehetett az államháztartási hiány 2019-ben az első becslés szerint, az államadósság a GDP 66,4 százalékára csökkent.","shortLead":"A GDP 2,1 százaléka lehetett az államháztartási hiány 2019-ben az első becslés szerint, az államadósság a GDP 66,4...","id":"20200217_Kozel_4_szazalekponttal_csokkent_egy_ev_alatt_az_allamadossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab9dcab-c1d3-422d-b420-9ae90b7624bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_Kozel_4_szazalekponttal_csokkent_egy_ev_alatt_az_allamadossag","timestamp":"2020. február. 17. 09:50","title":"Közel 4 százalékponttal csökkent egy év alatt az államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5c7040-6a3c-494d-9f95-c77514ab0e87","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Emmanuel Macron pártjának jelöltje visszalépett a választástól. 