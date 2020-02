Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a35cba61-d8db-44cf-bd2f-2a471222b975","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Súlyos témát feszeget, mégis felemelő és humoros Lulu Wang A búcsú című filmje.","shortLead":"Súlyos témát feszeget, mégis felemelő és humoros Lulu Wang A búcsú című filmje.","id":"202007_film__sulyos_teher_a_bucsu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a35cba61-d8db-44cf-bd2f-2a471222b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90e29bc-ab3b-457c-97f5-3b16bea93707","keywords":null,"link":"/360/202007_film__sulyos_teher_a_bucsu","timestamp":"2020. február. 17. 12:00","title":"Eltitkolták a nagyi elől, hogy rákos - a róla szóló filmből tudta meg az igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad6b6d2-d04e-446d-b388-288a8f29b27c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A vártnál sokkal nagyobb lett a japán gazdasági visszaesés, és a koronavírus hatásai csak ez után jelennek majd meg a számokban.","shortLead":"A vártnál sokkal nagyobb lett a japán gazdasági visszaesés, és a koronavírus hatásai csak ez után jelennek majd meg...","id":"20200217_japan_gdp_afa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bad6b6d2-d04e-446d-b388-288a8f29b27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983b3349-d2be-40bf-b54f-7ffe26e1478c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_japan_gdp_afa","timestamp":"2020. február. 17. 08:27","title":" Bezuhant a japán gazdaság, miután 10 százalékra emelték az áfát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2b21c-37e7-425b-814c-5e0a4f38424f","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A jó alvás igazi kincs, amit számtalan tényező veszélybe sodorhat, akár mi magunk, a saját rossz szokásainkkal, de alvásbetegség, vagy más fizikai, illetve mentális probléma ugyanúgy állhat a háttérben. A sok stressz és a lelki alkatunk is megkeserítheti az éjszakáinkat. Az okokról és az összefüggésekről Horváth Ágnes alvástrénert kérdeztük, aki tudását az Oxfordi Egyetemen szerezte, és 2013 óta tanítja gyógyszerek nélkül jól aludni az álmatlanságban szenvedőket. \r

","shortLead":"A jó alvás igazi kincs, amit számtalan tényező veszélybe sodorhat, akár mi magunk, a saját rossz szokásainkkal, de...","id":"sedacurforte_20200217_rossz_alvo_alvastippek_inszomnia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2b21c-37e7-425b-814c-5e0a4f38424f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd74c5d-6a1e-46b0-bf12-6fb6a944ed92","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200217_rossz_alvo_alvastippek_inszomnia","timestamp":"2020. február. 17. 07:30","title":"Ön is \"rossz alvó\"? - Van egy jó hírünk: tud változtatni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"19935e20-a6c5-406b-a457-6bf6838dc6b5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alig egy nap alatt több mint egymillióan írták alá azt a két nagy-britanniai petíciót, amely a celebek magánéletének erőteljes törvényi védelmét követeli.\r

\r

","shortLead":"Alig egy nap alatt több mint egymillióan írták alá azt a két nagy-britanniai petíciót, amely a celebek magánéletének...","id":"20200218_Betiltatnak_a_britek_a_bosszupornot_es_a_lesipuskasfotokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19935e20-a6c5-406b-a457-6bf6838dc6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e07d08-5931-436c-adee-fddc2f7be7b6","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Betiltatnak_a_britek_a_bosszupornot_es_a_lesipuskasfotokat","timestamp":"2020. február. 18. 09:14","title":"Betiltatnák a britek a bosszúpornót és a paparazzi fotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A budapestiek egészségügyi ellátásához szinte köze sincs a Fővárosi Önkormányzatnak. A Városháza vezetése sürgősen változtatna ezen. ","shortLead":"A budapestiek egészségügyi ellátásához szinte köze sincs a Fővárosi Önkormányzatnak. A Városháza vezetése sürgősen...","id":"202007__fovarosi_egeszsegugy__felelossegerzet__kronikus_bajok__orokletes_betegsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a1d8c3-f83a-433a-ad95-274a8d70aa93","keywords":null,"link":"/360/202007__fovarosi_egeszsegugy__felelossegerzet__kronikus_bajok__orokletes_betegsegek","timestamp":"2020. február. 18. 07:00","title":"Egészségügy: nagy fába vágták a fejszéjüket Karácsonyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Huszonöt szerződést kötött kommunikációs vagy ahhoz kapcsolódó feladatokra az LMP képviselőcsoportja – derült ki a hvg.hu által kikért frakciószerződésekből. Ez nem látszik meg a párt népszerűségén: a Závecz Research januári mérése szerint a biztos pártválasztók nem juttatnák most be a Parlamentbe. A párt közeléből nem tűnt el teljesen a korábbi társelnök, Schiffer András, ahogy az EP-listavezetőnek, Vágó Gábornak is leesik pár millió.","shortLead":"Huszonöt szerződést kötött kommunikációs vagy ahhoz kapcsolódó feladatokra az LMP képviselőcsoportja – derült ki...","id":"20200218_lmp_frakcioszerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacab23b-dfab-405f-b0ac-47dafc49c525","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_lmp_frakcioszerzodes","timestamp":"2020. február. 18. 06:30","title":"Schiffer és Vágó még mindig rajta van az LMP fizetési listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú Katinka életéről karácsonykor jelenik meg a dokumentumfilm.\r

\r

","shortLead":"Hosszú Katinka életéről karácsonykor jelenik meg a dokumentumfilm.\r

\r

","id":"20200217_Tusup_nem_lesz_benne_a_Hosszu_Katinkadokumentumfilmben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c2a110-55e0-49b1-9be3-7522751450ab","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Tusup_nem_lesz_benne_a_Hosszu_Katinkadokumentumfilmben","timestamp":"2020. február. 17. 09:13","title":"Tusup nem lesz benne a Hosszú Katinka-dokumentumfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadékra sem kell számítani a hét első napján.","shortLead":"Csapadékra sem kell számítani a hét első napján.","id":"20200217_Megdolhet_a_melegrekord_hetfon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4b73a9-4124-4e3a-8daf-76ea887f58d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Megdolhet_a_melegrekord_hetfon","timestamp":"2020. február. 17. 06:09","title":"Megdőlhet a melegrekord hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]