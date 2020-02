Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc645c18-f28e-4012-9444-f647b65ae87d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három évre szóló szerződést kötött a vasúttársaság a takarítási munkákra.","shortLead":"Három évre szóló szerződést kötött a vasúttársaság a takarítási munkákra.","id":"20200219_19_milliard_forintot_szan_a_MAV_takaritasra_mobil_wckre_es_rovarirtasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc645c18-f28e-4012-9444-f647b65ae87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1110085-b943-4853-a48c-1c8fdc599d44","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_19_milliard_forintot_szan_a_MAV_takaritasra_mobil_wckre_es_rovarirtasra","timestamp":"2020. február. 19. 08:25","title":"19 milliárd forintot szán a MÁV takarításra, mobil WC-kre és rovarirtásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2aefe1-2c54-4185-8501-bdb6052777a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Facebookot működtető cég igazgatója az Európai Unió vezetőivel találkozott hétfőn. ","shortLead":"A Facebookot működtető cég igazgatója az Európai Unió vezetőivel találkozott hétfőn. ","id":"20200217_mark_zuckerberg_facebook_szabalyozas_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca2aefe1-2c54-4185-8501-bdb6052777a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcd9212-2539-49ba-921b-3dba8934209a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_mark_zuckerberg_facebook_szabalyozas_eu","timestamp":"2020. február. 17. 21:49","title":"Újraszabályozná a közösségi médiát Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f9846d-3c91-46f5-9016-1845343a1a53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte rosszabb a helyzet, mint valaha. ","shortLead":"Szerinte rosszabb a helyzet, mint valaha. ","id":"20200218_Billie_Eilish_kommentek_hozzaszolasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19f9846d-3c91-46f5-9016-1845343a1a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4b7ea4-a0fd-4da5-8866-1b7ecf70ae99","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Billie_Eilish_kommentek_hozzaszolasok","timestamp":"2020. február. 18. 11:08","title":"Billie Eilish nem olvas többé kommenteket, mert tönkreteszik az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4906741f-9a32-439a-a970-cbd0e0b701fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200218_Marabu_Feknyuz_Nicsak_kit_idez_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4906741f-9a32-439a-a970-cbd0e0b701fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df8c5bf-e371-4088-904b-a0a503d943e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Marabu_Feknyuz_Nicsak_kit_idez_Orban","timestamp":"2020. február. 18. 15:59","title":"Marabu Féknyúz: Nicsak, kit idéz Orbán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nyugaton lényegében elképzelhetetlen, több keleti országban viszont megszokott, hogy a kormány egy időre elérhetetlenné teszi a lakosság számára az internetet. ","shortLead":"Nyugaton lényegében elképzelhetetlen, több keleti országban viszont megszokott, hogy a kormány egy időre elérhetetlenné...","id":"202007_kormanyzati_netlekapcsolasok_zarorak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b876b4ac-9da9-40ab-9ada-223531fbf66c","keywords":null,"link":"/360/202007_kormanyzati_netlekapcsolasok_zarorak","timestamp":"2020. február. 18. 16:00","title":"Van, ahol tüntetések, máshol érettségi miatt kapcsolja le a kormány a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ea2f8-f473-4a1b-8840-1990cafd9cf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nálunk is rendelhető a 2019 végén bemutatott kompakt crossover modell.","shortLead":"Már nálunk is rendelhető a 2019 végén bemutatott kompakt crossover modell.","id":"20200218_hazankban_a_vadonatuj_mercedes_gla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ea2f8-f473-4a1b-8840-1990cafd9cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d63f0f-c3f7-4e41-8909-05b4062447cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_hazankban_a_vadonatuj_mercedes_gla","timestamp":"2020. február. 18. 11:21","title":"Megérkezett a vadonatúj Mercedes GLA Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakran pattannak ki viták a politikai hatalmak között, hogy a régió, amelyet ketten is határolnak, kihez tartozik. Ezt a kérdést próbálja meg eldönteni a Google Térkép egy egyszerű változtatással.","shortLead":"Gyakran pattannak ki viták a politikai hatalmak között, hogy a régió, amelyet ketten is határolnak, kihez tartozik. Ezt...","id":"20200219_google_terkep_maps_navigacio_kasmir_regio_krim_felsziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1d41b3-124b-4a04-af4d-910dd3385794","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_google_terkep_maps_navigacio_kasmir_regio_krim_felsziget","timestamp":"2020. február. 19. 08:03","title":"Megváltozott a Google Maps, más-más országokból más-más térkép látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f6460c-c005-4f83-bee0-87b0deb98736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy előkelő egyiptomi pap koporsóját vizsgálták meg tüzetesebben a Harvard Egyetem kutatói. ","shortLead":"Egy előkelő egyiptomi pap koporsóját vizsgálták meg tüzetesebben a Harvard Egyetem kutatói. ","id":"20200219_koporso_egyiptom_szarkofag_anhefenhonszu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49f6460c-c005-4f83-bee0-87b0deb98736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98443971-8132-45e7-99e6-b0a3cb6c6f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_koporso_egyiptom_szarkofag_anhefenhonszu","timestamp":"2020. február. 19. 10:33","title":"Videóra vették, ahogyan felnyitják Anhefenhonszu 3000 éves koporsóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]