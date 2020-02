Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nehéz és kemény tárgyalásokra kell számítani az Európai Unió (EU) következő hétéves költségvetéséről az állam-, illetve kormányfők csütörtökre összehívott rendkívüli tanácskozásán – mondta Angela Merkel csütörtökön Berlinben, aki szerint azt is tudomásul kell venni, hogy a tagországi kormányok ugyan fontosak, és meg kell állapodniuk egymással a költségvetésről, \"de nem csak ők vannak a világon\".\r

","shortLead":"Nehéz és kemény tárgyalásokra kell számítani az Európai Unió (EU) következő hétéves költségvetéséről az állam-, illetve...","id":"20200219_Merkel_orban_eu_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b00354b-4f9a-4cb3-bbe1-d5e4acc68d16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Merkel_orban_eu_koltsegvetes","timestamp":"2020. február. 19. 16:17","title":"Merkel szavai után szinte biztosan kemény csatára számíthat Orbán Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fdf84a-46a8-4f5b-b678-0f63eaabc48a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Drazen Jelenicet az igazságügyi miniszter szólította fel távozásra.","shortLead":"Drazen Jelenicet az igazságügyi miniszter szólította fel távozásra.","id":"20200219_szabadkomuves_horvat_legfobb_ugyesz_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82fdf84a-46a8-4f5b-b678-0f63eaabc48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a603021c-affb-4846-939e-5b59b11ee32e","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_szabadkomuves_horvat_legfobb_ugyesz_lemondas","timestamp":"2020. február. 19. 22:18","title":"Szabadkőművessége miatt kellett lemondania a horvát legfőbb ügyésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ennek ellenére a hatóságok még nem jelentették ki, hogy a járvány elérte volna a csúcspontját Kínában.\r

","shortLead":"Ennek ellenére a hatóságok még nem jelentették ki, hogy a járvány elérte volna a csúcspontját Kínában.\r

","id":"20200220_koronavirus_jarvany_kina_betegek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45f4b10-1fc4-4eda-b51a-c4125433b109","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_koronavirus_jarvany_kina_betegek_szama","timestamp":"2020. február. 20. 05:27","title":"Jelentősen csökkent az új koronavírusos megbetegedések száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018e8b1-4b59-4858-a081-af132a9d9781","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A minimálbér emelése ugyanis összességében növelte a termelékenységet. ","shortLead":"A minimálbér emelése ugyanis összességében növelte a termelékenységet. ","id":"20200219_Sok_nemet_ceg_megszunt_a_minimalber_emelese_miatt_de_nem_banjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b018e8b1-4b59-4858-a081-af132a9d9781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e210b23b-d352-49dc-a46b-5c47d09e256a","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Sok_nemet_ceg_megszunt_a_minimalber_emelese_miatt_de_nem_banjak","timestamp":"2020. február. 19. 10:58","title":"Sok német cég megszűnt a minimálbér emelése miatt, de nem bánják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934d1bb6-5080-455f-80d1-de6f0dd2aa24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhagyatott hajó a Bermuda-háromszögből érkezhetett.","shortLead":"Az elhagyatott hajó a Bermuda-háromszögből érkezhetett.","id":"20200219_Szellemhajot_sodort_a_partra_a_Dennis_vihar_Irorszagnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=934d1bb6-5080-455f-80d1-de6f0dd2aa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a20b84-f243-4f2e-8e64-8a361ebcd935","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Szellemhajot_sodort_a_partra_a_Dennis_vihar_Irorszagnal","timestamp":"2020. február. 19. 10:44","title":"Szellemhajót sodort a partra a Dennis vihar Írországnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan elindulhat a SpaceX űrturista-programja, igaz, ehhez előbb még egy fontos teszten is túl kell esniük.","shortLead":"Hamarosan elindulhat a SpaceX űrturista-programja, igaz, ehhez előbb még egy fontos teszten is túl kell esniük.","id":"20200218_spacex_crew_dragon_space_adventures_urturista_urturizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff0e68-a9b9-48f2-abff-866679705eee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_spacex_crew_dragon_space_adventures_urturista_urturizmus","timestamp":"2020. február. 18. 19:03","title":"Bemondta a SpaceX, mikor viszik az űrbe az első turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f943bf06-de84-4959-83a5-1d909ae18ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4 másodperc körüli 0-100-as gyorsulás nemcsak egy kombitól, hanem még egy sportkupétól is becsülendő lenne.","shortLead":"A 4 másodperc körüli 0-100-as gyorsulás nemcsak egy kombitól, hanem még egy sportkupétól is becsülendő lenne.","id":"20200219_sportkombi_a_javabol_530_loeros_lett_az_uj_audi_rs4_abt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f943bf06-de84-4959-83a5-1d909ae18ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec722b-c029-49f6-908d-81b54b43f064","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_sportkombi_a_javabol_530_loeros_lett_az_uj_audi_rs4_abt","timestamp":"2020. február. 19. 06:41","title":"Sportkombi a javából: 530 lóerős lett az új Audi RS4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antarktiszon dolgozó kutatók azon ügyködnek, hogy kiderüljön, milyen éghajlat uralta a Földet több százezer évvel ezelőtt. A munka közben volt idő egy érdekes kísérlet elvégzésére is.","shortLead":"Az Antarktiszon dolgozó kutatók azon ügyködnek, hogy kiderüljön, milyen éghajlat uralta a Földet több százezer évvel...","id":"20200219_antarktisz_jeg_kutatas_hang_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409cdb24-e5ec-42ec-a676-148173a972cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_antarktisz_jeg_kutatas_hang_video","timestamp":"2020. február. 19. 09:03","title":"Videó: Jeget dobtak egy 137 méter mély lyukba az Antarktiszon, és furcsa hangot adott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]