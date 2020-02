Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05f2864b-bddd-42ab-a2bb-af9870e9d0de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Fokozott ellenőrzésnek vetik alá azokat, akik az olaszországi fertőzött tartományokból mennek vissza Horvátországba.","shortLead":"Fokozott ellenőrzésnek vetik alá azokat, akik az olaszországi fertőzött tartományokból mennek vissza Horvátországba.","id":"20200226_Nem_zarjak_le_a_horvatok_a_hatart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f2864b-bddd-42ab-a2bb-af9870e9d0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bc0de6-7954-4cb6-bb37-5d9cc7f539eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Nem_zarjak_le_a_horvatok_a_hatart","timestamp":"2020. február. 26. 12:43","title":"Nem zárják le a horvátok a határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48c98dc-8502-4c04-bd36-6b1a0e4baabb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljes nevén Audi A8 Lang Remetz Executive Extended Limousine-ból összesen kettőt készítettek a világon.","shortLead":"A teljes nevén Audi A8 Lang Remetz Executive Extended Limousine-ból összesen kettőt készítettek a világon.","id":"20200225_Kiralyi_limuzinnak_keszult_ez_a_hosszitott_Audi_A8_ami_most_elado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48c98dc-8502-4c04-bd36-6b1a0e4baabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb747e44-fb23-499a-80f0-c576960e968b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Kiralyi_limuzinnak_keszult_ez_a_hosszitott_Audi_A8_ami_most_elado","timestamp":"2020. február. 25. 16:58","title":"Királyi limuzinnak készült ez a hosszított Audi A8, amely most eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három új halottat Lombardiából, egyet Veneto régióból jelentettek, mindannyian a nyolcvanas éveikben jártak. ","shortLead":"Három új halottat Lombardiából, egyet Veneto régióból jelentettek, mindannyian a nyolcvanas éveikben jártak. ","id":"20200225_koronavirus_aldozat_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b5c44c-47e1-43b7-bb2d-1ae8e968f9f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_koronavirus_aldozat_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 25. 19:44","title":"Tizenegyre emelkedett a koronavírus áldozatainak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0701dd82-f3b1-4333-9432-3cea06c54445","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamara szerint szabályos vadászat zajlott le.","shortLead":"A kamara szerint szabályos vadászat zajlott le.","id":"20200226_Feldarabolt_allati_tetemeket_talaltak_a_Tolna_megyei_Gyonknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0701dd82-f3b1-4333-9432-3cea06c54445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8202d706-b9be-4050-aa46-d62ee8b03688","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Feldarabolt_allati_tetemeket_talaltak_a_Tolna_megyei_Gyonknel","timestamp":"2020. február. 26. 06:45","title":"Feldarabolt állati tetemeket találtak a Tolna megyei Gyönknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A győri filharmonikusoknak ennek tizedével kellett beérniük.","shortLead":"A győri filharmonikusoknak ennek tizedével kellett beérniük.","id":"20200225_allami_tamogatas_havasi_balazs_koncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7441b36d-c58e-4412-8794-669a2250c9f4","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_allami_tamogatas_havasi_balazs_koncert","timestamp":"2020. február. 25. 18:14","title":"450 millió forinttal segítette Havasi Balázs külföldi koncertjeit az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 25 éves férfi is megbetegedett.","shortLead":"Egy 25 éves férfi is megbetegedett.","id":"20200226_Koronavirus_talaltak_ket_uj_fertozottet_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f272c5df-6b4c-4cdb-9f3e-9c900a48bc80","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Koronavirus_talaltak_ket_uj_fertozottet_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 26. 05:12","title":"Koronavírus: találtak két új fertőzöttet Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657aa327-358a-4b23-b98d-97cc10adb709","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ebben a tanévben nem utaznak Kínába a nyelvtanuló diákok a koronavírus-járvány miatt.\r

\r

","shortLead":"Ebben a tanévben nem utaznak Kínába a nyelvtanuló diákok a koronavírus-járvány miatt.\r

\r

","id":"20200225_Egyes_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyamoknak_is_betesz_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=657aa327-358a-4b23-b98d-97cc10adb709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f68c1da-cee1-4018-b4da-886377b9b2a0","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Egyes_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyamoknak_is_betesz_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 15:25","title":"A koronavírus betesz néhány ingyenes külföldi nyelvtanfolyamnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31aa325-3de2-45cc-89eb-5a0c6a0b552f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kisebb-nagyobb cipőboltokban rengeteg, akár kétes eredetű lábbeli fordulhat meg, melyekről nemhogy a vásárló, de gyakran az eladó sem tudja megmondani, eredeti-e, vagy csupán jó minőségű másolat. ","shortLead":"A kisebb-nagyobb cipőboltokban rengeteg, akár kétes eredetű lábbeli fordulhat meg, melyekről nemhogy a vásárló, de...","id":"202008_cipok_eredetisegvizsgalata_paratlan_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d31aa325-3de2-45cc-89eb-5a0c6a0b552f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc88665-6af1-4ad9-930d-2351f95eae60","keywords":null,"link":"/360/202008_cipok_eredetisegvizsgalata_paratlan_technologia","timestamp":"2020. február. 26. 10:00","title":"Csak bele kell tenni egy dobozba a cipőt, és rögtön kiderül, tényleg márkás-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]