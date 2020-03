Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83d1bff6-211a-422f-9f96-c97d2163d896","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírustól félnek Európa orvosai és gazdasági szakértői; tovább gyengült a forint; összerakták a főváros költségvetését, és még a BKV-dolgozókkal is megállapodtak a béremelésről. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A koronavírustól félnek Európa orvosai és gazdasági szakértői; tovább gyengült a forint; összerakták a főváros...","id":"20200301_Es_akkor_virus_forint_gdp_budapest_koltsegvetes_atutalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d1bff6-211a-422f-9f96-c97d2163d896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4499ceb-cd21-43cc-87ad-360d3e3cb3f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_Es_akkor_virus_forint_gdp_budapest_koltsegvetes_atutalas","timestamp":"2020. március. 01. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, még mindig éveket kell várni, hogy buszon is utolérjük Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több pozitív hozadéka is van, ha valaki törli magát a Facebookról, akár egy kis időre is – állítja egy új, közgazdászok által végzett kutatás.","shortLead":"Több pozitív hozadéka is van, ha valaki törli magát a Facebookról, akár egy kis időre is – állítja egy új, közgazdászok...","id":"20200302_facebook_nelkuli_elet_facebook_fiok_torlesenek_hatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5cb38f-fca9-4837-9605-47cd73f55b93","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_facebook_nelkuli_elet_facebook_fiok_torlesenek_hatasa","timestamp":"2020. március. 02. 18:33","title":"Egy új kutatás szerint igen jól jár, ha egy hónapra abbahagyja a facebookozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai légitársaság április 24-ig felfüggesztette a New Yorkból és Miamiból Milánóba repülő járatát.","shortLead":"Az amerikai légitársaság április 24-ig felfüggesztette a New Yorkból és Miamiból Milánóba repülő járatát.","id":"20200301_Az_American_Airlines_legenysege_nem_volt_hajlando_Milanoba_repulni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34cf341-0a5e-41fa-b0b8-2733c18be1be","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Az_American_Airlines_legenysege_nem_volt_hajlando_Milanoba_repulni","timestamp":"2020. március. 01. 10:23","title":"Törölték az American Airlines járatát, mert a személyzet nem volt hajlandó Milánóba repülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Negyedével csökkenti rövid távú járatainak számát a Ryanair. Az intézkedés elsősorban az Olaszországot érintő járatokra vonatkozik.\r

","shortLead":"Negyedével csökkenti rövid távú járatainak számát a Ryanair. Az intézkedés elsősorban az Olaszországot érintő járatokra...","id":"20200302_koronavirus_ryanair_legitarsasag_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5ef0de-5ac0-49bd-9b4f-e3538d4432d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_koronavirus_ryanair_legitarsasag_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 02. 18:06","title":"Koronavírus: a Ryanair is megvágja az olaszországi járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a01c02e-da25-40fe-b7ef-aa60d37defbd","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormánypolitika kedvezményezettjeinek érdekeit hatékonyabban szolgálják a klímavédelmi akcióterv agrárintézkedései, mint a növény- és állatvilágét. Holott az élelmiszer-ellátás a tét.","shortLead":"A kormánypolitika kedvezményezettjeinek érdekeit hatékonyabban szolgálják a klímavédelmi akcióterv agrárintézkedései...","id":"202009__klimavedelem__arterek_es_mehek__willi_gazda__zavarosban_bogarasznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a01c02e-da25-40fe-b7ef-aa60d37defbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61538264-d182-471a-b8da-93d7f6a33064","keywords":null,"link":"/360/202009__klimavedelem__arterek_es_mehek__willi_gazda__zavarosban_bogarasznak","timestamp":"2020. március. 02. 07:00","title":"A betevő falat a tét, a kormánynak mégis fontosabbak saját kegyeltjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb8146e-de29-4220-9615-20df0b728cfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag legkésőbb szerdán elindul a múlt péntekre ígért honlap a koronavírusról.","shortLead":"Állítólag legkésőbb szerdán elindul a múlt péntekre ígért honlap a koronavírusról.","id":"20200302_Allitolag_legkesobb_szerdan_elindul_a_pentekre_igert_honlap_a_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb8146e-de29-4220-9615-20df0b728cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071cdd9b-dee1-436b-9aa0-49bd61aa0d49","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Allitolag_legkesobb_szerdan_elindul_a_pentekre_igert_honlap_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 02. 15:15","title":"Koronavírus: egyre többen hívják poénból az ingyenes zöld számot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások miniszterének állítását egyelőre nincs miért tesztelni, koronavírusos beteg ugyanis nem hogy Magyarországon, de a visegrádi országokban sincs.","shortLead":"Az emberi erőforrások miniszterének állítását egyelőre nincs miért tesztelni, koronavírusos beteg ugyanis nem...","id":"20200301_Kasler_Miklos_szerint_tomeges_fertozes_eseten_is_elegendo_lenne_a_magyar_egeszsegugy_kapacitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1771f1e8-ae85-41c0-926e-ba06e3c278b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Kasler_Miklos_szerint_tomeges_fertozes_eseten_is_elegendo_lenne_a_magyar_egeszsegugy_kapacitasa","timestamp":"2020. március. 01. 08:02","title":"Kásler Miklós szerint tömeges fertőzés esetén is elegendő lenne a magyar egészségügy kapacitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab7ba4c-92bd-4a81-8c06-133e572d9e9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok nem maradhatott benne, kihozták a csúcsteljesítményt a bajor sportkupé szabadidő-autóból.","shortLead":"Sok nem maradhatott benne, kihozták a csúcsteljesítményt a bajor sportkupé szabadidő-autóból.","id":"20200302_BMW_X4M_280_kmhra_felett_az_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ab7ba4c-92bd-4a81-8c06-133e572d9e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb800e3-8291-40fb-a337-231b41690784","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_BMW_X4M_280_kmhra_felett_az_autopalyan","timestamp":"2020. március. 02. 12:49","title":"Vígan szalad 280 km/h felett a BMW X4 is az új M3-as motorjával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]