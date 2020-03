Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb tömény szeszt, ugyanakkor több bort ittak az oroszok, sokkal kevesebben haltak meg alkoholmérgezésben. Az ok abban keresendő, hogy Oroszországban az átlagosnál nyolc fokkal melegebb volt a tél.","shortLead":"Kevesebb tömény szeszt, ugyanakkor több bort ittak az oroszok, sokkal kevesebben haltak meg alkoholmérgezésben. Az ok...","id":"20200306_oroszorszag_alkohol_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafb8171-3e02-4b95-9074-eb0246e8e650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_oroszorszag_alkohol_klimavaltozas","timestamp":"2020. március. 06. 16:28","title":"Van előnye is a klímaváltozásnak: sokkal kevesebbet ittak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark független tesztlabor már a bemutató előtt kipróbálhatta az Oppo újdonságát, amit igen remek fénylesőkkel látott el a gyártó.","shortLead":"A DxOMark független tesztlabor már a bemutató előtt kipróbálhatta az Oppo újdonságát, amit igen remek fénylesőkkel...","id":"20200306_oppo_find_x2_pro_kamera_dxomark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cc8870-c7ec-4bb6-ace3-4c735e1205f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_oppo_find_x2_pro_kamera_dxomark","timestamp":"2020. március. 06. 12:10","title":"Az Oppo új telefonja nem csak gyors, nagyon jó fotókat is készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858a7da-3e31-4a28-95f2-2551542c5769","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látási szervrendszerünk igen korán fejlődésnek indul. A magzat már az anyaméhben is reagálhat a fényre, a színlátás azonban csak a kisbaba születése után áll csatasorba. Milyen színeket látnak a babák, és milyen koruktól kezdve látják azokat? Erre is fény derül a Spektrum legújabb dokumentumfilmjében, amelyben olyan tudósok is megszólalnak, akik a színvakság gyógymódját keresik, vagy akik a színek és hangok kapcsolódását vizsgálják.","shortLead":"Látási szervrendszerünk igen korán fejlődésnek indul. A magzat már az anyaméhben is reagálhat a fényre, a színlátás...","id":"20200307_spektrum_eletunk_szinei_szinlatas_szinerzekeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7858a7da-3e31-4a28-95f2-2551542c5769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07574b2-04ed-4d34-84c2-2594b54e7bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_spektrum_eletunk_szinei_szinlatas_szinerzekeles","timestamp":"2020. március. 07. 10:03","title":"Ma délután a Spektrumon: miért csak a fejünkben léteznek a színek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0d05cb-7177-4142-a469-f484547d0d6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az égei-tengeri migránsútvonal lezárását Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelte el, arra hivatkozva, hogy a Görögországba vezető tengeri út nem biztonságos.","shortLead":"Az égei-tengeri migránsútvonal lezárását Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelte el, arra hivatkozva...","id":"20200307_Torokorszag_nem_enged_tobb_migranst_az_Egeitengerre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce0d05cb-7177-4142-a469-f484547d0d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41114b9e-aafb-48f3-a5ae-8dab4fd1c4ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Torokorszag_nem_enged_tobb_migranst_az_Egeitengerre","timestamp":"2020. március. 07. 12:24","title":"Törökország nem enged több migránst az Égei-tengerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b1c166-54a7-4921-af67-706569e0f118","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Felbukkan a nagy cél: a keletnémetek olcsón kapják meg a nyugatnémet márkát.","shortLead":"Felbukkan a nagy cél: a keletnémetek olcsón kapják meg a nyugatnémet márkát.","id":"20200307_Valutaunio_NDKmarka_lapterjesztes_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b1c166-54a7-4921-af67-706569e0f118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676f19a9-b58b-4bc1-bc56-015afb9e9a52","keywords":null,"link":"/360/20200307_Valutaunio_NDKmarka_lapterjesztes_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_2","timestamp":"2020. március. 07. 17:00","title":"A valutauniót még cáfolják, de az emberek már szabadulnak az NDK-márkától – \"Eljött a paradicsom\", 1990. március 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesítették a kórházak adósságait, van olyan beszállító, akinek 4,2 milliárddal tartoznak, de olyan is, akinek csak 172 forinttal. A kormány nem gondolta komolyan, hogy nem fizetik ki a beszállítók összes jogos követelését, ez csak amolyan baráti ajánlat volt.","shortLead":"Összesítették a kórházak adósságait, van olyan beszállító, akinek 4,2 milliárddal tartoznak, de olyan is, akinek csak...","id":"20200306_egeszsegugy_korhazi_adossag_beszallitok_aeek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f999bc-eeb8-4e43-b398-97d536e8f64f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_egeszsegugy_korhazi_adossag_beszallitok_aeek","timestamp":"2020. március. 06. 06:30","title":"Kórházak: a kormány csak bepróbálkozott azzal, hogy nem fizeti ki a beszállítókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Nemzetközi összefogással keresik a koronavírus-járvány ellen eredményesen bevethető gyógyszereket, és már dolgoznak az oltóanyagon is. A határokon átívelő tudományos munkában a Pécsi Egyetem virológusa és világhírű magyar hálózatkutató is részt vesz.","shortLead":"Nemzetközi összefogással keresik a koronavírus-járvány ellen eredményesen bevethető gyógyszereket, és már dolgoznak...","id":"202010_oltotu_a_szenakazalban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2073d0-d244-405a-99fe-48bfb056847b","keywords":null,"link":"/360/202010_oltotu_a_szenakazalban","timestamp":"2020. március. 07. 12:00","title":"Magyar kutatók is kísérleteznek a koronavírus elleni vakcina feltalálása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb55a07-b681-42d3-9791-c50d2fa70cd8","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány következményeit egyelőre nem lehet pontosan meghatározni, ám az a valószínű hogy annak nem lesznek tartós gazdasági következményei, mert a kínai hatóságok készek támogatni a gazdaságot – véli Andrea Iannelli, a Fidelity International nemzetközi alapkezelő fix kamatozású értékpapírokkal foglalkozó üzletágának befektetési igazgatója.","shortLead":"A koronavírus-járvány következményeit egyelőre nem lehet pontosan meghatározni, ám az a valószínű hogy annak nem...","id":"20200306_Trump_a_koronavirus_es_a_kozponti_bankok__ok_mozgatjak_a_piacokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb55a07-b681-42d3-9791-c50d2fa70cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b627a2-a8e9-47ba-ab2b-dce48e01f194","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Trump_a_koronavirus_es_a_kozponti_bankok__ok_mozgatjak_a_piacokat","timestamp":"2020. március. 06. 06:43","title":"Trump, a koronavírus és a központi bankok mozgatják a piacokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]