[{"available":true,"c_guid":"343590f5-d33a-4054-acd4-ec1864c0d7e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új időpont még nem ismert.","shortLead":"Az új időpont még nem ismert.","id":"20200307_muegyetemi_allasborze_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=343590f5-d33a-4054-acd4-ec1864c0d7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d043457-5aec-4846-81c6-56328a25f93b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_muegyetemi_allasborze_koronavirus","timestamp":"2020. március. 07. 16:26","title":"Később tartják meg a Műegyetemi Állásbörzét a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a5d6e7-d87d-4d9e-be8a-410ee46fc4c1","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A maximalizmus könnyen depresszióba kergetheti azokat, akiknek nincs fontosabb annál, hogy még a tökéletesnél is tökéletesebb teljesítményt nyújtsanak. Ugyanis tökéletes teljesítmény nem létezik. Ők mégis egész életükben ezt keresik. \r

","shortLead":"A maximalizmus könnyen depresszióba kergetheti azokat, akiknek nincs fontosabb annál, hogy még a tökéletesnél is...","id":"remotivextra_20200309_Tokeletesseg_maximalizmus_teljesitmeny_depresszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a5d6e7-d87d-4d9e-be8a-410ee46fc4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a774b7c0-5da6-41b8-8d20-c2ac448928f4","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20200309_Tokeletesseg_maximalizmus_teljesitmeny_depresszio","timestamp":"2020. március. 09. 07:30","title":"Tökéletesség: áldás vagy átok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő, aki a koronavírus olaszországi terjedése miatt nem személyesen, hanem videóban üzent a Szent Péter téren összegyűlt híveknek, a fertőzöttekhez és a betegeket kezelő orvosokhoz, ápolókhoz való közelségét hangoztatta.","shortLead":"A katolikus egyházfő, aki a koronavírus olaszországi terjedése miatt nem személyesen, hanem videóban üzent a Szent...","id":"20200308_ferenc_papa_koronavirus_vatikan_szent_peter_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6125a36-e29b-4ab3-8607-a4c02e482344","keywords":null,"link":"/elet/20200308_ferenc_papa_koronavirus_vatikan_szent_peter_ter","timestamp":"2020. március. 08. 13:44","title":"A koronavírusról üzent a pápa - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt embert sodort el a lavina Dachsteinnél.","shortLead":"Öt embert sodort el a lavina Dachsteinnél.","id":"20200308_Halalos_lavinabaleset_Ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf857d5f-181e-4458-9087-532f38775ebc","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Halalos_lavinabaleset_Ausztriaban","timestamp":"2020. március. 08. 13:41","title":"Halálos lavinabaleset Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkilenc gyanús esetet találtak.\r

","shortLead":"Tizenkilenc gyanús esetet találtak.\r

","id":"20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4969a7eb-e5b2-4b4a-8835-413c8b7a42ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten","timestamp":"2020. március. 08. 10:47","title":"Újabb embereket vittek karanténba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301708ff-0d72-4e9a-b5cc-8dd23849d1f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak fosszilizálódott növényi gumit. A tudósok a borostyánszerű anyagot 110 millió éve megkövült leveleken mutatták ki. \"Nem gondoltuk, hogy a növényi gumi ilyen sokáig megőrződhet\" – mondta a kutatásban résztvevő Leyla Seyfullah, a Bécsi Egyetem tudósa, a fosszilis növények specialistája.","shortLead":"Először találtak fosszilizálódott növényi gumit. A tudósok a borostyánszerű anyagot 110 millió éve megkövült leveleken...","id":"20200307_fosszilis_novenyi_gumi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=301708ff-0d72-4e9a-b5cc-8dd23849d1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ec4218-d286-4642-b43e-bd53706b5b4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_fosszilis_novenyi_gumi","timestamp":"2020. március. 07. 13:03","title":"A tudósok is meglepődtek, amikor előkerült a 110 millió éves gumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48a69a9-e44e-4096-bbd8-fda68e790fda","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rokonai, barátai, pályatársai és tisztelői vettek végső búcsút az életének 84. évében elhunyt án írótól, a nemzet művészétől szombaton a budapesti Farkasréti temetőben.\r

","shortLead":"Rokonai, barátai, pályatársai és tisztelői vettek végső búcsút az életének 84. évében elhunyt án írótól, a nemzet...","id":"20200307_Eltemettek_Csukas_Istvant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c48a69a9-e44e-4096-bbd8-fda68e790fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ce5361-26f3-4bbf-8b4f-56c15ef3a108","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_Eltemettek_Csukas_Istvant","timestamp":"2020. március. 07. 13:26","title":"Eltemették Csukás Istvánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6807e87e-1d49-4999-9743-65e1615827b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A három lett nemzetiségű tolvaj hónapokig dézsmálta az egyik repülőtéri üzlet árukészletét, és ezzel mintegy hárommillió forintos kárt okozott.

","shortLead":"A három lett nemzetiségű tolvaj hónapokig dézsmálta az egyik repülőtéri üzlet árukészletét, és ezzel mintegy...","id":"20200307_Ujabb_repteri_szarkakat_fogtak__most_eppen_a_vasarlok_kozul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6807e87e-1d49-4999-9743-65e1615827b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b363e1b4-42a3-413c-bd75-2c3c0ab1caa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_Ujabb_repteri_szarkakat_fogtak__most_eppen_a_vasarlok_kozul","timestamp":"2020. március. 07. 14:16","title":"Újabb reptéri szarkákat fogtak - most éppen a vásárlók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]