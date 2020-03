Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Túl sok ember fertőződhetne meg a börtönben, ezért inkább kiengednek 70 ezer rabot – jelentették be Iránban.","shortLead":"Túl sok ember fertőződhetne meg a börtönben, ezért inkább kiengednek 70 ezer rabot – jelentették be Iránban.","id":"20200309_Hetvenezer_rabot_szabadon_engednek_Iranban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fc9260-652f-4180-b565-441557bbb60f","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_Hetvenezer_rabot_szabadon_engednek_Iranban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 09. 14:11","title":"Hetvenezer rabot szabadon engednek Iránban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kristen Bell amerikai színésznő az Instagramon mutatta be, mennyit ér, ha csak megmártjuk a kezünket a vízben. Nem lesz nehéz kitalálni: semmit.","shortLead":"Kristen Bell amerikai színésznő az Instagramon mutatta be, mennyit ér, ha csak megmártjuk a kezünket a vízben. Nem lesz...","id":"20200310_kezmosas_kristen_bell_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0d4e6-6cdd-4e24-b07e-d5dda47c88f2","keywords":null,"link":"/elet/20200310_kezmosas_kristen_bell_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 13:59","title":"Ennyit tesz egy alapos kézmosás – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b54ccd-e4f2-4d46-b546-46108db8ff0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombat esti robbanást először gázrobbanásnak vélték. A történtek miatt 108 ember volt kénytelen ideiglenes szálláshelyen tölteni az éjszakát.","shortLead":"A szombat esti robbanást először gázrobbanásnak vélték. A történtek miatt 108 ember volt kénytelen ideiglenes...","id":"20200309_vilaghaboru_granat_robbanas_vac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1b54ccd-e4f2-4d46-b546-46108db8ff0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e550a1-9170-4cb6-bf88-da6f5da88073","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_vilaghaboru_granat_robbanas_vac","timestamp":"2020. március. 09. 17:16","title":"Tűzhelyen melegített világháborús gránát robbant fel Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f1a409-9d70-4934-9d52-2f1628534c8b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Állami támogatást is kaptak a bővítéshez, ami azt a célt szolgálja, hogy ne csak nyáron menjenek az emberek a Balatonhoz.","shortLead":"Állami támogatást is kaptak a bővítéshez, ami azt a célt szolgálja, hogy ne csak nyáron menjenek az emberek...","id":"202010_hableany_panzio_fejlodik_a_laposabirtok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24f1a409-9d70-4934-9d52-2f1628534c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3e3101-c92e-4b1e-9d27-05528d8b19e6","keywords":null,"link":"/360/202010_hableany_panzio_fejlodik_a_laposabirtok","timestamp":"2020. március. 09. 12:00","title":"Panziót építenek a Laposa Birtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088747c6-486d-4903-8481-a17000af13da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A titokról csak Nánási Pál tudott. ","shortLead":"A titokról csak Nánási Pál tudott. ","id":"20200309_Video_visitozasban_tortek_ki_Ordog_Nora_gyerekei_amikor_a_musorvezeto_levette_a_maszkot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=088747c6-486d-4903-8481-a17000af13da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bda8f8-f6f2-426d-a8ba-64de430eb6e9","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Video_visitozasban_tortek_ki_Ordog_Nora_gyerekei_amikor_a_musorvezeto_levette_a_maszkot","timestamp":"2020. március. 09. 11:12","title":"Videó: Visítozásban törtek ki Ördög Nóra gyerekei, amikor a műsorvezető levette a maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ki kellene most már halászni a sok műanyagot a tengerekből, ha nem akarjuk, hogy még több állat pusztuljon el miattuk.","shortLead":"Ki kellene most már halászni a sok műanyagot a tengerekből, ha nem akarjuk, hogy még több állat pusztuljon el miattuk.","id":"20200309_tengeri_allat_muanyag_teknos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e99a4b-ce86-472d-ac2b-1c422debc17f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_tengeri_allat_muanyag_teknos","timestamp":"2020. március. 09. 18:13","title":"Ez baj: a tengeri teknősöket a műanyagok kinézete és szaga is vonzza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75be13-3e9e-4e87-b4d3-73ef1abc3548","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szöllősi György szerint csak „népszerűség-hajhászásnak tűnik” Dézsi Csaba András cselekedete.","shortLead":"Szöllősi György szerint csak „népszerűség-hajhászásnak tűnik” Dézsi Csaba András cselekedete.","id":"20200310_Orban_kedvenc_sportujsagiroja_beleszallt_Gyor_uj_fideszes_polgarmesterebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b75be13-3e9e-4e87-b4d3-73ef1abc3548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be5cf15-b4ad-4f51-971a-5f7eedcd945f","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Orban_kedvenc_sportujsagiroja_beleszallt_Gyor_uj_fideszes_polgarmesterebe","timestamp":"2020. március. 10. 08:39","title":"Orbán kedvenc sportújságírója beleszállt Győr új fideszes polgármesterébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380d2811-b35a-471a-beb8-1ae044ab445e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2024-re új főtér, korszerűbb piac és bevásárlóközpont is helyet kapna Zugló határán.","shortLead":"2024-re új főtér, korszerűbb piac és bevásárlóközpont is helyet kapna Zugló határán.","id":"20200309_Jovore_megkezdodhet_az_uj_varoskozpont_epitese_a_Bosnyak_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380d2811-b35a-471a-beb8-1ae044ab445e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0bfecf-0e7d-41a8-b107-d2b3283679f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200309_Jovore_megkezdodhet_az_uj_varoskozpont_epitese_a_Bosnyak_teren","timestamp":"2020. március. 09. 11:05","title":"Jövőre megkezdődhet az új városközpont építése a Bosnyák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]