Nemrég még a szaúdiak vittek be egy mélyütést az oroszoknak, Moszkva most az ellentámadáson töri a fejét.

A politikailag bebetonozott Vlagyimir Putyin a vasember szerepét játssza most egykori szövetségese, Szaúd-Arábia ellen – írja a Bloomberg. Pedig még nem is oly rég együtt akarták kikészíteni az amerikai palaolajipart, amelyet már amúgy is térdre kényszerített a tőzsdei válság.

Még nem is oly rég, a 2018-as futball világbajnokság nyitómérkőzése alatt kötötte meg az évszázad nagy olajmegállapodását Vlagyimir Putyin és Mohamed bin Szalman szaúdi trónörökös. Eszerint önkéntes termeléskorlátozással tartják egyensúlyban a világpiaci olaj árat. Mind Oroszország, mind Szaúd-Arábia elsősorban a kőolaj és a földgáz exportjából él, bár mindketten fogadkoznak, hogy hamarosan diverzifikálják a gazdaságot, ám ez mindez idáig csak ígéret maradt, különösen miután az oroszok észrevették: Szaúd-Arábia beindítja a világ legnagyobb palagázprogramját. Ez súlyos csapás az oroszok földgáz export terveire, mert Szibériában és a Távol-Keleten vagy épp az északi sarkkörnél egyre drágább a kitermelés.

A másik ok, amiért az oroszok szembefordultak Szaúd-Arábiával, az az Egyesült Államok volt. Miután az önkéntes termeléskorlátozás viszonylag magasan tartotta az olaj árát, az USA egyszer csak megjelent exportőrként az olajpiacon. A palaolaj exportképessé vált, Donald Trump elnök pedig minden szövetségesével tudatta: ha Amerika barátai akarnak maradni, akkor tőlük vásárolnak. Az amerikai energiaminiszter Európában járva egyenesen a szabadság földgázának nevezte az USA cseppfolyósított földgázát - ami persze kicsit drágább mint az oroszoké.

Az olaj hordónkénti ára közben 25 dollárra zuhant a koronavírus okozta keresletcsökkenés, illetve a szaúdiak múlt héten bejelentett vezércsele – a kitermelés növelése és drasztikus árcsökkentés - miatt, ám Vlagyimir Putyin szakértői azzal számolnak, hogy tíz évig is elmegy az orosz gazdaság ilyen ár mellett. Optimizmusukat az támasztja alá, hogy Oroszország jól bespájzolt az elmúlt három évben. Aranytartaléka magas, és az állam nincsen eladósodva. Ennek ellenére sokan kételkednek abban, hogy Putyin számítása hosszú távon beválik-e?

Szaúd-Arábia ugyan árháborút indított, még sincs könnyű helyzetben: Mohamed bin Szalman herceg nagyszabású tervei hatalmas összegeket igényelnek. Ezért Putyin szakértői szerint 60-80 dolláros olajár kellene nekik. Bár Szaúd-Arábiában a legolcsóbb az olaj- és földgázkitermelés, de az alacsony világpiaci olajár padlóra viheti nemcsak Mohamed bin Szalman terveit, hanem Szaúd-Arábia költségvetését is. A szaúdiak 150 milliárd dolláros fegyvervásárlást ígértek például Trumpnak, ezt valamiből fedezni kellene.

Csakhogy Mohamed bin Szalman hercegnek is vannak szakértői, akik olyan válságtervet dolgoztak ki, mely szerint az ország 12-20 dolláros olajár mellett is elüzemelhet. Miért? Mert ők is jól bespájzoltak jobb időkben, és ráadásul a nemzetközi pénzpiacon sokkal hitelképesebbek, mint az oroszok.

Elhúzódó háborúban mindenki rosszul járhat

Az oroszok több mint 500 milliárd dolláros tartalékkal rendelkeznek, erre alapozzák a számításaikat. Abban bíznak, hogy Trump a választási évben mindent megtesz azért, hogy a gazdaság jól menjen. Kiáll-e Trump az amerikai palaolajiparért? Ha igen, akkor stratégiai összeütközés lehet az USA és Oroszország között. Trumpnak egyelőre kisebb gondja is nagyobb ennél, mert tudja: az olajipar mindenképp őt támogatja, hiszen a demokratáktól - a környezetvédelemre hivatkozva – korlátozásokat várhatnak.

Az oroszok arra is rájöttek: nem lehet hosszú távra tervezni, ezért igyekeznek kicsikarni a maximális hasznot a jelenlegi helyzetből, ahol azonban a termelők mindinkább vesztesek, míg a vásárlók lennének a nyertesek, már ha a koronavírus-válság miatt nem kellene leállítani egész iparágakat és a közlekedést az utakon és a levegőben.