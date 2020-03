Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Afrikában szombatra meghaladta az új koronavírusos esetek száma az ezret, két államfő is semmibe vette a saját utazási korlátozásait, hogy részt vegyen kollégája beiktatásán.","shortLead":"Afrikában szombatra meghaladta az új koronavírusos esetek száma az ezret, két államfő is semmibe vette a saját utazási...","id":"20200321_Afrikaban_is_terjed_a_koronavirus_mar_ezren_megfertozodtek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8f164b-62a8-42a3-891a-90a220eab420","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Afrikaban_is_terjed_a_koronavirus_mar_ezren_megfertozodtek","timestamp":"2020. március. 21. 17:47","title":"Afrikában is terjed a koronavírus, már ezren megfertőződtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerlánc sávokkal jelzi a pénztár előtt az ajánlott távolságot vevői között.","shortLead":"Az élelmiszerlánc sávokkal jelzi a pénztár előtt az ajánlott távolságot vevői között.","id":"20200321_Plexivel_es_rovidebb_nyitvatartassal_vedi_dolgozoit_az_Aldi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8adeeb-c9f4-4f70-954a-99ec4f145ab6","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_Plexivel_es_rovidebb_nyitvatartassal_vedi_dolgozoit_az_Aldi","timestamp":"2020. március. 21. 16:42","title":"Plexivel és rövidebb nyitvatartással védi dolgozóit az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988f5e33-3a1a-4dcf-bb15-1308ad998a76","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mégis hotel lesz a pesti zsidó negyedben évek óta üresen álló műemlék épületben, a Dob utca 18. szám alatt. ","shortLead":"Mégis hotel lesz a pesti zsidó negyedben évek óta üresen álló műemlék épületben, a Dob utca 18. szám alatt. ","id":"202012_dob_18_horeca_szalloda_agozsdunal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=988f5e33-3a1a-4dcf-bb15-1308ad998a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a79578-b006-45bd-9c06-d723c009c267","keywords":null,"link":"/360/202012_dob_18_horeca_szalloda_agozsdunal","timestamp":"2020. március. 21. 12:00","title":"Újabb szálloda nyílik a bulinegyed szívében, egy eddig üresen álló műemlék épületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72e33a2-fcfa-4529-84d7-084afad9aa50","c_author":"Horeczky Krisztina","category":"360","description":"Amíg ki nem vonják az írógépét a forgalomból, nem hagy fel a filozofikus eszmefuttatásokkal átitatott, rejtelmes történetmeséléssel Javier Marías. A kortárs spanyol irodalom virtuózának műveit világszerte 50 országban olvassák, eddigi 15 regényéből 6 - legutóbb a Berta Isla - már magyarul is megjelent.","shortLead":"Amíg ki nem vonják az írógépét a forgalomból, nem hagy fel a filozofikus eszmefuttatásokkal átitatott, rejtelmes...","id":"202012__javier_marias__megannyi_aldozat__rokon_muvek__analog_ur","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b72e33a2-fcfa-4529-84d7-084afad9aa50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2306d1-e9ed-4344-a8af-e84d76aeb8c5","keywords":null,"link":"/360/202012__javier_marias__megannyi_aldozat__rokon_muvek__analog_ur","timestamp":"2020. március. 21. 14:30","title":"Ragaszkodik villanyírógépéhez az irodalmi Nobel-díj spanyol várományosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Olyan társadalmi kísérletek zajlanak a koronavírus megjelenése következtében, amilyeneket egy kormány sem merne meglépni „békeidőben” – állítja korunk egyik legismertebb gondolkodója. ","shortLead":"Olyan társadalmi kísérletek zajlanak a koronavírus megjelenése következtében, amilyeneket egy kormány sem merne...","id":"20200321_Yuval_Noah_Harari_A_vilag_a_koronavirus_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07746ea0-1718-4fce-93bc-ebac30ceac00","keywords":null,"link":"/360/20200321_Yuval_Noah_Harari_A_vilag_a_koronavirus_utan","timestamp":"2020. március. 21. 21:25","title":"Yuval Noah Harari: A világ a koronavírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány napra visszatérnek a téli közlekedési körülmények, nem árt óvatosabban vezetni. A Magyar Közút is reagál, valamint a járványhelyzetnek is kiemelt figyelmet szentel.","shortLead":"Néhány napra visszatérnek a téli közlekedési körülmények, nem árt óvatosabban vezetni. A Magyar Közút is reagál...","id":"20200323_teli_uzemmodra_valt_a_magyar_kozut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765b107-5b19-4251-992c-f0c9a13dcf5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_teli_uzemmodra_valt_a_magyar_kozut","timestamp":"2020. március. 23. 07:56","title":"Havazás, hószállingózás, havas eső: téli üzemmódra vált a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap este 22 órától a nem román állampolgárok nem léphetnek be az ország területére.","shortLead":"Vasárnap este 22 órától a nem román állampolgárok nem léphetnek be az ország területére.","id":"20200321_Romania_lezarja_hatarait_a_kulfoldiek_elott_es_ejszakara_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927380b3-5a3a-46cf-8aed-b87c03d5799d","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Romania_lezarja_hatarait_a_kulfoldiek_elott_es_ejszakara_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be","timestamp":"2020. március. 21. 21:31","title":"Románia lezárja határait a külföldiek előtt és éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tünetmentes fertőzötteket is karanténba zárták és megfigyelték, csak nem számoltak be róluk.","shortLead":"A tünetmentes fertőzötteket is karanténba zárták és megfigyelték, csak nem számoltak be róluk.","id":"20200323_koronavirus_fertozes_kina_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20f30c5-17a1-42be-9519-5c82162964e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_fertozes_kina_statisztika","timestamp":"2020. március. 23. 07:39","title":"Kínában 43 ezer tünetmentes koronavírus-fertőzött maradhatott ki a hivatalos statisztikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]