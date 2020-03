Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a694f4bb-19aa-4ae3-90a0-f3cac47f7e68","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200323_Maradj_otthon__Lovasi_dalara_egy_kulonleges_karantenklippel_jelentkezett_a_Csik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a694f4bb-19aa-4ae3-90a0-f3cac47f7e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be26306b-43dd-4676-bab1-c4f6043acf64","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Maradj_otthon__Lovasi_dalara_egy_kulonleges_karantenklippel_jelentkezett_a_Csik","timestamp":"2020. március. 23. 13:10","title":"Maradj otthon! – Lovasi dalára különleges karantén-klippel jelentkezett a Csík","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96388cf1-5895-48e4-ad2a-fca8f8cf290e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bezártság és felszabadultság, rutin és szétesés – hasonló, mégis különböző reakciókat produkáltak a szerkesztőségünk tagjai a koronavírus-járvány miatti kényszerű otthoni munka során. Egy hét tapasztalataival lettünk gazdagabbak, és még csak tanuljuk, hogy lehet ezt jól csinálni.","shortLead":"Bezártság és felszabadultság, rutin és szétesés – hasonló, mégis különböző reakciókat produkáltak a szerkesztőségünk...","id":"20200321_A_nagy_emberkiserlet_home_officeban_a_hvghu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96388cf1-5895-48e4-ad2a-fca8f8cf290e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f4f025-42c3-4255-9c4b-13eefc1d6a17","keywords":null,"link":"/elet/20200321_A_nagy_emberkiserlet_home_officeban_a_hvghu","timestamp":"2020. március. 21. 20:00","title":"A nagy emberkísérlet: home office-ban a hvg.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 95 éves, krónikus szívbeteg nyugdíjas férfi az új koronavírus-járvány első csehországi áldozata - jelentette be Roman Prymula, az egészségügyi miniszter helyettese, a csehországi válságstáb elnöke vasárnap este a közszolgálati hírtelevízióban (CT24).","shortLead":"Egy 95 éves, krónikus szívbeteg nyugdíjas férfi az új koronavírus-járvány első csehországi áldozata - jelentette be...","id":"20200323_Csehorszagban_is_van_mar_halott_Torokorszagban_nott_az_aldozatok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5965f7b-bfbc-42b3-ace5-925e3d9c92e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Csehorszagban_is_van_mar_halott_Torokorszagban_nott_az_aldozatok_szama","timestamp":"2020. március. 23. 05:05","title":"Csehországban is van már halott, Törökországban nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt.","shortLead":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt.","id":"20200321_A_szegedi_egyetem_rektora_a_karanten_helyett_operalo_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a5d7c6-561d-4ad8-97b9-a8befa9833c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_A_szegedi_egyetem_rektora_a_karanten_helyett_operalo_orvos","timestamp":"2020. március. 21. 22:06","title":"A szegedi egyetem rektora a fertőzötten operáló orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ccae82-8019-4f92-b9c8-03f83220288c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egész erős földrengés keletkezett a horvát főváros térségében.","shortLead":"Egész erős földrengés keletkezett a horvát főváros térségében.","id":"20200322_Rengett_a_fold_a_szomszedban_Magyarorszagon_is_erezni_lehetett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20ccae82-8019-4f92-b9c8-03f83220288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cfcf5b-59e9-4599-8a84-aadb558ed212","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Rengett_a_fold_a_szomszedban_Magyarorszagon_is_erezni_lehetett","timestamp":"2020. március. 22. 08:27","title":"Rengett a föld a szomszédban, Magyarországon is érezni lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötöslottó számait.","shortLead":"Kihúzták az ötöslottó számait.","id":"20200321_Ha_40_alatt_es_64_felett_tippelt_a_lotton_akkor_van_egy_rossz_hirunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb17d84-d8f6-4222-9d55-97d33870cc52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_Ha_40_alatt_es_64_felett_tippelt_a_lotton_akkor_van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2020. március. 21. 20:01","title":"Ha 40 alatt és 64 felett tippelt a lottón, akkor van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0070cf-4019-4906-ac8a-c1d022f701fb","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"\"Soha nem a cselekményt védem, hanem az embert\" – mondja Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, aki védett már szexuális erőszak ügyében, és ő képviseli a Viking szállodahajó kapitányát is. Szerinte az ügyvédeket a rendszerváltás óta nem támadta így a politika, mint most. HVG-portré.","shortLead":"\"Soha nem a cselekményt védem, hanem az embert\" – mondja Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, aki védett...","id":"202012_toth_m_gabor_ugyved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da0070cf-4019-4906-ac8a-c1d022f701fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b83cb4-8cfd-436b-91ee-88641a33e71d","keywords":null,"link":"/360/202012_toth_m_gabor_ugyved","timestamp":"2020. március. 23. 11:00","title":"\"Én vagyok az egyetlen szereplő a teljes államhatalommal szemben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7d236c-1432-45aa-89b3-9d2b4ddec044","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai Amazon webáruháznál nagyon kellenek most a dolgos kezek, mivel az emberek mindent házhoz akarnak szállíttatni a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Az amerikai Amazon webáruháznál nagyon kellenek most a dolgos kezek, mivel az emberek mindent házhoz akarnak...","id":"20200322_Hirtelen_lett_szazezer_ures_allas_egy_oriascegnel_a_jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea7d236c-1432-45aa-89b3-9d2b4ddec044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a13596c-e8b4-4165-8ecd-1e932865ca3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200322_Hirtelen_lett_szazezer_ures_allas_egy_oriascegnel_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 22. 09:34","title":"Hirtelen lett százezer üres állás egy óriáscégnél a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]