A Jobline.hu munkatársai is otthoni munkavégzéssel igyekeznek csillapítani a terhelést az egészségügyi ellátórendszeren. Az állásoldal minden kollégája számára nagyon fontos, hogy támogassák azokat, akik jelenleg is mindannyiunkért küzdenek, saját egészségüket is kockáztatva.

Csatlakozva más munkaerő-piaci szolgáltatókhoz - az egészségügyi dolgozók terhelésének csökkentésére, illetve a kapacitásos bővítése érdekében a következő hónapokra lehetővé teszik a kórházak és egyéb egészségügyi intézmények számára, hogy ingyenesen hirdethessék meg egészségügyi állásaikat és önkéntes munkalehetőségeiket.

„Nagyon szeretnénk segíteni a rendkívüli terhelés előtt álló kórházaknak, orvosoknak, nővéreknek, várjuk álláshirdetéseiket, melyeket ingyenesen közzéteszünk. Tudjuk, hogy számos ellehetetlenült iparág – így a turizmus, vendéglátás – mellett most sok vállalkozó, kis- és középvállalkozás azért dolgozik, hogy meg tudja tartani munkavállalóit. Azoknak a cégeknek, akiknek most mégis munkaerőre lenne szükségük, mi a home office-ból is mindent megteszünk, hogy sikerrel járjon a keresésük. Az álláskeresők továbbra is aktívan pályáznak, és visszajelzések szerint pozitívan fogadják, hogy most leginkább telefonos- és videóinterjúkkal zajlik sok helyen a kiválasztás” – mondta Miklósi Zoltán kereskedelmi igazgató-helyettes.

A Jobline.hu dolgozik a nehéz helyzetben lévőket segítő további megoldásokon.

A kórházak és egészségügyi intézmények álláshirdetéseit a [email protected] címre várják.