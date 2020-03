Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcaaaa92-287d-4871-a1e0-dff2845dfc5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fontos összefogni a budapesti vállalkozásokat, és feltárni a szabad kapacitásokat.","shortLead":"Fontos összefogni a budapesti vállalkozásokat, és feltárni a szabad kapacitásokat.","id":"20200325_A_fovarosi_iparkamara_segitseget_ker_szajmaszkok_gyartasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcaaaa92-287d-4871-a1e0-dff2845dfc5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5274ed34-f830-4b4a-939b-4990a1643a4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_A_fovarosi_iparkamara_segitseget_ker_szajmaszkok_gyartasahoz","timestamp":"2020. március. 25. 11:07","title":"A fővárosi iparkamara segítséget kér szájmaszkok gyártásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az „Összefogás a koronavírus ellen” című kiadvány narancssárga és többek között a választókerület fideszes képviselője ad tájékoztatást benne.","shortLead":"Az „Összefogás a koronavírus ellen” című kiadvány narancssárga és többek között a választókerület fideszes képviselője...","id":"20200325_Bicsken_a_Fideszt_informal_ha_a_koronavirussal_kapcsolatos_kerdes_akad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e058a25b-340b-4b4b-8472-4b5139e7a0ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Bicsken_a_Fideszt_informal_ha_a_koronavirussal_kapcsolatos_kerdes_akad","timestamp":"2020. március. 25. 21:37","title":"Bicskén a Fidesz informál, ha a koronavírussal kapcsolatos kérdés akad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be99b389-9d1e-469d-b858-0ef468363da5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy olasz illetékes többségében használhatatlannak nevezték az Oroszország által a napokban nagy felhajtással küldött segélyszállítmánnyal érkezett eszközöket, és azt mondta, az egész inkább propagandafogás volt, mintsem igazi segítség. Oroszország cáfol.","shortLead":"Egy olasz illetékes többségében használhatatlannak nevezték az Oroszország által a napokban nagy felhajtással küldött...","id":"20200327_Az_olaszoknak_kuldott_orosz_segely_negyotode_hasznalhatatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be99b389-9d1e-469d-b858-0ef468363da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cadcba4-9e86-4c55-ab9e-2a4f99476abb","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Az_olaszoknak_kuldott_orosz_segely_negyotode_hasznalhatatlan","timestamp":"2020. március. 27. 06:08","title":"Az olaszoknak küldött orosz segély négyötöde használhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffb8565-edea-4b3b-a181-86dcf9f06afe","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy Bács-Kiskun megyei telepen több mint 32 ezer kacsát kell leölni a betegség miatt.","shortLead":"Egy Bács-Kiskun megyei telepen több mint 32 ezer kacsát kell leölni a betegség miatt.","id":"20200326_madarinfluenza_kacsa_bacs_kiskun_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ffb8565-edea-4b3b-a181-86dcf9f06afe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ac298d-3d04-41a6-baa1-80458ee559fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_madarinfluenza_kacsa_bacs_kiskun_megye","timestamp":"2020. március. 26. 12:02","title":"Újra megjelent Magyarországon a madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfrissebb adatok szerint már 10 beteg halt meg a koronavírus okozta megbetegedésben, a fertőzöttek száma pedig 226-ra nőtt Magyarországon. Egy új rendelet szerint 15 milliárd forintot meghaladó forrást biztosít a kormány egészségügyi eszközök vásárlására.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint már 10 beteg halt meg a koronavírus okozta megbetegedésben, a fertőzöttek száma pedig...","id":"20200325_Mar_226_fertozott_van_15_milliardot_adnak_eszkozokre__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be195fb-a46e-4578-9663-e901aea022fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Mar_226_fertozott_van_15_milliardot_adnak_eszkozokre__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 25. 07:35","title":"Már 226 fertőzött van Magyarországon, 15 milliárdot ad a kormány eszközökre – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dff9ad9-f4f5-467c-a52c-8d2c4e3a8cf8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De nagy a forgalom a kórházakban.","shortLead":"De nagy a forgalom a kórházakban.","id":"20200326_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_csutortoki_tajekoztatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dff9ad9-f4f5-467c-a52c-8d2c4e3a8cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf2c51f-7b34-4495-a9f1-666e484c93fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_csutortoki_tajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 26. 11:19","title":"Operatív törzs: Sikerült lassítani a vírus terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89efaf13-735a-4ee1-baca-919fc653f5ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem állítjuk, hogy pontosan olyan lesz a talán augusztusban érkező Samsung-csúcstelefon, mint ahogyan azt az alábbi koncepcióvideó készítője elképzelte, de azért az elképzelhető, hogy néhány részlet a valóságban is visszaköszön majd.","shortLead":"Nem állítjuk, hogy pontosan olyan lesz a talán augusztusban érkező Samsung-csúcstelefon, mint ahogyan azt az alábbi...","id":"20200326_samsung_galaxy_note20_koncepcio_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89efaf13-735a-4ee1-baca-919fc653f5ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e094026d-4648-496e-8b45-ac721f6a9a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_samsung_galaxy_note20_koncepcio_video","timestamp":"2020. március. 26. 09:33","title":"Mit szólna, ha ilyen lenne a Samsung Galaxy Note20?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egy iPhone-ra vásárolt app Mac számítógépekre írt verzióját is használná valaki, ezután nem kell a két programverziót teljes áron kifizetnie. Az Apple ugyanis engedélyezte, hogy a fejlesztők csomagban is árulhassák szoftvereiket.","shortLead":"Ha egy iPhone-ra vásárolt app Mac számítógépekre írt verzióját is használná valaki, ezután nem kell a két...","id":"20200325_app_store_apple_iphone_mac_alkalmazas_universal_purchase","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74951421-5b5d-47d9-b548-b9af8d0f3f51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_app_store_apple_iphone_mac_alkalmazas_universal_purchase","timestamp":"2020. március. 25. 11:03","title":"Meglépte az Apple, amit sokan vártak: az iPhone-os app mellé csomagban járhat a maces is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]