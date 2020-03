Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus nehezen érthető interjút adott Skype-on keresztül az ATV-nek. Azt mondta: minden, ami most történik, 2022-ről szól.","shortLead":"A politológus nehezen érthető interjút adott Skype-on keresztül az ATV-nek. Azt mondta: minden, ami most történik...","id":"20200326_torok_gabor_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7124a9-647b-4af6-8362-80e6c2da3bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_torok_gabor_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 26. 09:01","title":"Török Gábor: Nem lepődnék meg, ha Orbánék előrehozott választás felé vinnék az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b8ef3-3718-455d-87bf-0090b5314253","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OncoGen nem a hagyományos úton indult el a vakcinafejlesztésben. A pontos részletek egyelőre nem világosak, de a kutatók azt mondják, már egy hónap múlva jöhet a klinikai teszt.\r

","shortLead":"Az OncoGen nem a hagyományos úton indult el a vakcinafejlesztésben. A pontos részletek egyelőre nem világosak, de...","id":"20200326_vakcina_vedooltas_koronavirus_oncogen_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=550b8ef3-3718-455d-87bf-0090b5314253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9eab51-fef7-49d3-9f84-61eae7c86588","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_vakcina_vedooltas_koronavirus_oncogen_romania","timestamp":"2020. március. 26. 12:03","title":"Koronavírus elleni lehetséges védőoltást tesztelnek temesvári rákkutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 30. az új határidő.","shortLead":"Április 30. az új határidő.","id":"20200326_koronavirus_mav_nemzetkozi_jegyek_visszaterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef9051e-1221-40c5-b667-4b0a7e8acb4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_mav_nemzetkozi_jegyek_visszaterites","timestamp":"2020. március. 26. 09:31","title":"Tovább lehet díjmentesen visszaváltani a nemzetközi jegyeket a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1fba60-bc0d-47e4-919a-706b919a8675","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Hegyi Barbara színésznő, 1996 óta a Vígszínház a második otthona. \"Megpróbáltuk házon belül rendezni a konfliktusokat\" - mondja, amikor Eszenyi Enikőről kérdezzük. Szerinte mindmáig nem vizsgálják, hogy az igazgatóságra pályázók alkalmasak-e arra, hogy emberekkel bánjanak. Portré.","shortLead":"Hegyi Barbara színésznő, 1996 óta a Vígszínház a második otthona. \"Megpróbáltuk házon belül rendezni a konfliktusokat\"...","id":"202013_hegyi_barbara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c1fba60-bc0d-47e4-919a-706b919a8675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4c1225-5b1d-4370-addf-88b4c12c498c","keywords":null,"link":"/360/202013_hegyi_barbara","timestamp":"2020. március. 26. 16:30","title":"Hegyi Barbara: Eszenyi azt gondolta, a Vígszínház a lakása, mi meg a cselédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eredetileg 250 ezer plusz dolgozót toboroztak a britek.","shortLead":"Eredetileg 250 ezer plusz dolgozót toboroztak a britek.","id":"20200325_Egy_nap_alatt_400_ezernel_is_tobb_onkentes_segito_jelentkezett_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6dd3ac-1a5e-483b-8e5c-369c17aab3c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Egy_nap_alatt_400_ezernel_is_tobb_onkentes_segito_jelentkezett_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 25. 20:23","title":"Egy nap alatt 400 ezernél is több önkéntes segítő jelentkezett Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei kitartóan keresi a megoldást, hogy újabb telefonjain is ott lehessenek a népszerű androidos alkalmazások. Az AppSearch kényelmes opció lehet, de teljesen biztonságosnak ez sem nevezhető.","shortLead":"A Huawei kitartóan keresi a megoldást, hogy újabb telefonjain is ott lehessenek a népszerű androidos alkalmazások...","id":"20200327_huawei_androidos_alkalmazasok_telepitese_appsearch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3919b51f-e20e-4a8e-a5c9-e7520534197b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_huawei_androidos_alkalmazasok_telepitese_appsearch","timestamp":"2020. március. 27. 16:03","title":"Trükkös új appot gründol a Huawei, hogy mindenféle appot telepíteni lehessen telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5bb720-b2bf-47be-acf3-15d79d40cd1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Subaru közel 60 éve debütált első típusára épülő rendőrautó parányi méretű és pillekönnyű. ","shortLead":"A Subaru közel 60 éve debütált első típusára épülő rendőrautó parányi méretű és pillekönnyű. ","id":"20200326_minden_idok_legcukibb_rendorautoja_most_uj_gazdara_var_subaru_360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd5bb720-b2bf-47be-acf3-15d79d40cd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6862b320-82b0-4eaf-b529-37fa359debdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_minden_idok_legcukibb_rendorautoja_most_uj_gazdara_var_subaru_360","timestamp":"2020. március. 26. 11:21","title":"Minden idők legcukibb rendőrautója most új gazdára vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc korlátozza a rendelhető termékek mennyiségét is.","shortLead":"Az áruházlánc korlátozza a rendelhető termékek mennyiségét is.","id":"20200326_koronavirus_jarvany_kereskedelem_spar_nyitvatartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94e0dc9-df52-435a-a65b-ead58e381457","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_koronavirus_jarvany_kereskedelem_spar_nyitvatartas","timestamp":"2020. március. 26. 13:18","title":"Új nyitvatartási rend lép életbe a Sparnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]