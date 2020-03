Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudjuk, érezzük, mi jön, de pánikhangulatot nem érzek a kollégák között. Inkább feszült várakozást. Vihar előtti csend.” - mondta Kincses Gyula a Magyar Orvosi Kamara elnöke.","shortLead":"Tudjuk, érezzük, mi jön, de pánikhangulatot nem érzek a kollégák között. Inkább feszült várakozást. Vihar előtti...","id":"20200328_Orvosi_Kamara_Nem_latjuk_a_mestertervet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678535bc-888d-432e-a859-0c18660f2c17","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Orvosi_Kamara_Nem_latjuk_a_mestertervet","timestamp":"2020. március. 28. 18:43","title":"Orvosi Kamara: \"Nem látjuk a mestertervet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8295477-0a44-4d93-a4f7-be45d16b6030","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás külpolitikai újságíró 82 éves volt.\r

","shortLead":"A legendás külpolitikai újságíró 82 éves volt.\r

","id":"20200330_meghalt_Chrudinak_Alajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8295477-0a44-4d93-a4f7-be45d16b6030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149f516e-a79d-4198-b82c-e1ef9b4b5440","keywords":null,"link":"/kultura/20200330_meghalt_Chrudinak_Alajos","timestamp":"2020. március. 30. 09:19","title":"Meghalt Chrudinák Alajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerre két különböző irányba lépett a Facebook az élő videózás fejlesztésével: amellett, hogy csökkentené a live streamek által generált adatforgalmat, lehetővé teszi, hogy a Facebookon közvetített adások megtekintéséhez ne legyen szükség Facebook-fiókra.","shortLead":"Egyszerre két különböző irányba lépett a Facebook az élő videózás fejlesztésével: amellett, hogy csökkentené a live...","id":"20200330_facebook_live_elo_video_livestream","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260e9977-dba1-43aa-8331-c7de56f4f5f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_facebook_live_elo_video_livestream","timestamp":"2020. március. 30. 07:33","title":"Új funkciók jönnek a Facebookra a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ddca99-3706-4055-830f-3bae805a7889","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Qualcomm nevét leginkább az okostelefonokban használt lapkakészletről ismerhetjük, a gyártó más területre is készít chipeket. Például a teljesen vezeték nélküli fülhallgatók piacára.","shortLead":"Bár a Qualcomm nevét leginkább az okostelefonokban használt lapkakészletről ismerhetjük, a gyártó más területre is...","id":"20200330_qualcomm_lapkakeszlet_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ddca99-3706-4055-830f-3bae805a7889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608eb0c1-81be-4bc0-b78e-1a7918f1c7cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_qualcomm_lapkakeszlet_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2020. március. 30. 14:03","title":"Jöhetnek az Apple-féle AirPods Pro olcsóbb alternetívái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A NOB rangidős tagja szerint nem jogosak azok a kritikák, melyek szerint a szervezet túl későn döntött a nyári tokiói játékok elhalasztásáról. \r

","shortLead":"A NOB rangidős tagja szerint nem jogosak azok a kritikák, melyek szerint a szervezet túl későn döntött a nyári tokiói...","id":"20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becb8e95-e898-4c5d-8d1c-61930b478281","keywords":null,"link":"/sport/20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","timestamp":"2020. március. 30. 13:32","title":"Lehet, hogy megvan az olimpia új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171e954a-e8c4-430f-b809-23ede9d1132a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű regényen alapuló World War Z számítógépes kiadása még napokon át ingyenesen elérhető az Epic Games Store-ban. ","shortLead":"A világhírű regényen alapuló World War Z számítógépes kiadása még napokon át ingyenesen elérhető az Epic Games...","id":"20200330_world_war_z_pc_letoltes_ingyen_epic_games_store","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=171e954a-e8c4-430f-b809-23ede9d1132a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aeb41ff-2848-40ce-be46-408f72c7aaf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_world_war_z_pc_letoltes_ingyen_epic_games_store","timestamp":"2020. március. 30. 00:03","title":"12 ezer forintot spórol, ha most tölti le: ingyenesen elérhető a World War Z","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton egy, vasárnap reggel pedig újabb hét teszt eredménye lett pozitív a szentesi kórházban. Egy környékbeli idősotthon lakói fertőződtek meg.","shortLead":"Szombaton egy, vasárnap reggel pedig újabb hét teszt eredménye lett pozitív a szentesi kórházban. Egy környékbeli...","id":"20200329_Koronavirus_Pozitiv_a_tesztje_egy_idosotthon_tobb_lakojanak_is_Csongradban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19f4c1a-0bff-4eaf-9492-43faed5d08a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Koronavirus_Pozitiv_a_tesztje_egy_idosotthon_tobb_lakojanak_is_Csongradban","timestamp":"2020. március. 29. 11:48","title":"Koronavírus: Pozitív a tesztje egy idősotthon több lakójának is Csongrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e","c_author":"Egri Viktor","category":"itthon","description":"Csak nehogy véletlenül, jogalkotási megszokásból, visszamenőleges hatállyal váljon súlyosan büntethetővé a rémhírterjesztés a felhatalmazási-törvény szövegezése alapján! Mégsem vonulhat testületileg börtönbe a vezető kormánypárt. Vélemény.","shortLead":"Csak nehogy véletlenül, jogalkotási megszokásból, visszamenőleges hatállyal váljon súlyosan büntethetővé...","id":"20200330_Egri_Viktor_Remhirkormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d18bba3-7aa9-499d-849a-e91d564f34b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Egri_Viktor_Remhirkormany","timestamp":"2020. március. 30. 15:00","title":"Egri Viktor: Rémhírkormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]