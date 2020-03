Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbb0e18c-4980-4694-839b-3b3686dc7c08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megye háromban játszó csapat szerint most pálya helyett másra kell a pénz. ","shortLead":"A megye háromban játszó csapat szerint most pálya helyett másra kell a pénz. ","id":"20200329_Most_az_egeszsegugy_fontosabb_visszakuldte_a_focipalyara_kapott_120_milliot_egy_szabolcsi_csapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbb0e18c-4980-4694-839b-3b3686dc7c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494d7bc7-085d-45bc-b1a7-c9e59ba1ddfc","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Most_az_egeszsegugy_fontosabb_visszakuldte_a_focipalyara_kapott_120_milliot_egy_szabolcsi_csapat","timestamp":"2020. március. 29. 21:20","title":"Most az egészségügy fontosabb, visszaküldte a focipályára kapott 120 milliót egy szabolcsi csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 5 217 új fertőzést is regisztráltak.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 5 217 új fertőzést is regisztráltak.","id":"20200329_Olaszorszag_756_halott_egy_nap_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63e51bd-194c-4f23-a026-96697044e4fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Olaszorszag_756_halott_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 29. 18:54","title":"Olaszország: 756 halott egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2aa605-04d1-4e99-922c-4add6155e91a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán azt ígérte, az akcióterv eredményeképpen mindenkinek lesz munkája. A miniszterelnök csak kéri, hogy mindenki viseljen maszkot, de nem tudja kötelezettségként előírni, mert nem tudja garantálni, hogy azt az emberek meg tudják vásárolni a patikában. ","shortLead":"Orbán azt ígérte, az akcióterv eredményeképpen mindenkinek lesz munkája. A miniszterelnök csak kéri, hogy mindenki...","id":"20200330_Orban_A_legnagyobb_gazdasagelenkito_akciotervet_mutatjuk_be_jovo_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d2aa605-04d1-4e99-922c-4add6155e91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46846718-c8cc-4cc3-ab4b-480425965d73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Orban_A_legnagyobb_gazdasagelenkito_akciotervet_mutatjuk_be_jovo_heten","timestamp":"2020. március. 30. 15:45","title":"Orbán: \"A legnagyobb gazdaságélénkítő akciótervet mutatjuk be jövő héten\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel indokolta az indonéz orvosi kamara vezetője, hogy miért nem korlátozzák az emberek mozgását. Közben Ázsiában és Ausztráliában is tovább terjed az új koronavírus okozta Covid-19 nevű betegség, Ausztráliában két embernél több nem gyülekezhet, az időseket pedig önkéntes elkülönülésre kéri a kormány.","shortLead":"Ezzel indokolta az indonéz orvosi kamara vezetője, hogy miért nem korlátozzák az emberek mozgását. Közben Ázsiában és...","id":"20200329_azsia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c02137c-f7cf-4581-8f20-fcc8408ed617","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_azsia_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 19:45","title":"\"Kérdéses, hogy az indonézek kultúrája vagy fegyelme megfelelő-e a kijárási tilalomhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem meglepő, bár meglehetősen szomorú, hogy a számítógépes bűnözők kihasználnak egy olyan komoly egészségügyi problémát, mint amilyen a koronavírus-járvány. A módszereik sokoldalúak, ráadásul nem átallják felhasználni az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nevét sem.","shortLead":"Nem meglepő, bár meglehetősen szomorú, hogy a számítógépes bűnözők kihasználnak egy olyan komoly egészségügyi...","id":"20200330_hawkeye_virus_kartevo_who_email_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c01d81-0083-47c0-a5c5-b8efbf48f026","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_hawkeye_virus_kartevo_who_email_tamadas","timestamp":"2020. március. 30. 11:03","title":"E-mailt kapott a WHO-tól? Ki ne nyissa a mellékletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6801c8-d754-48a3-9ede-310809af7030","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tehervonatot még elengedte, csak arra nem számított, hogy a másik irányból is érkezik egy szerelvény. ","shortLead":"A tehervonatot még elengedte, csak arra nem számított, hogy a másik irányból is érkezik egy szerelvény. ","id":"20200330_Video_vasuti_atjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6801c8-d754-48a3-9ede-310809af7030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a8a614-792e-41b8-87ea-538a50deec3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_Video_vasuti_atjaro","timestamp":"2020. március. 30. 13:59","title":"Életre szóló leckét kapott a vasúti átjáróban egy türelmetlen biciklis – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782886bb-7ff3-4ca9-9af1-ac4648a8bc15","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eddig csak a felső tagozatosoknak szóló műsorok mentek. ","shortLead":"Eddig csak a felső tagozatosoknak szóló műsorok mentek. ","id":"20200329_Alsosoknak_is_lesz_musor_a_suliteven","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782886bb-7ff3-4ca9-9af1-ac4648a8bc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae789b5-369d-4e7a-a9cd-df032a389775","keywords":null,"link":"/kultura/20200329_Alsosoknak_is_lesz_musor_a_suliteven","timestamp":"2020. március. 29. 17:54","title":"Alsósoknak is lesz műsor a sulitévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerre két különböző irányba lépett a Facebook az élő videózás fejlesztésével: amellett, hogy csökkentené a live streamek által generált adatforgalmat, lehetővé teszi, hogy a Facebookon közvetített adások megtekintéséhez ne legyen szükség Facebook-fiókra.","shortLead":"Egyszerre két különböző irányba lépett a Facebook az élő videózás fejlesztésével: amellett, hogy csökkentené a live...","id":"20200330_facebook_live_elo_video_livestream","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260e9977-dba1-43aa-8331-c7de56f4f5f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_facebook_live_elo_video_livestream","timestamp":"2020. március. 30. 07:33","title":"Új funkciók jönnek a Facebookra a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]