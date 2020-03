"A továbbéléshez egy kis szerencse is kell." Ezt mondta a hvg.hu-nak egy 82 éves nagykőrösi háziorvos, aki a világjárvány kitörése ellenére is mindennap rendel – igaz, beteget nem fogad, telefonon ad segítséget a rendelőből. Az államtól eddig mindössze egyetlen doboz sima maszkot kapott, azért is Ceglédig kellett menni. Komolyabb védőruha csak a bejáratban ülő nővéreknek jutott, azt is a polgármester szerezte. Az orvosok saját fehér köpenyükben kénytelenek állni a sarat.

„A háziorvos kollégáknak elsősorban olyan eljárásrendet határoztunk meg, amely távol tartja őket a potenciális betegségektől” – jelentette ki újságírói kérdésre az országos tiszti főorvos az operatív törzs ülése utáni tájékoztatón. Müller Cecília beszélt arról is, hogy „megszüntették a fizikai kontaktust" az orvosok és a betegek között. Ami pedig a védőfelszereléseket illeti, állította, két alkalommal is küldtek a háziorvosoknak, noha

ez alapvetően az ő feladatuk, ezt mindig a munkáltató feladata beszerezni.

Egy budapesti háziorvos korábban arról számolt be, hogy a maszk, amit kaptak, szinte semmire sem jó. Overállt és védőszemüveget pedig már magának vett, egy barkácsáruházban. Egy másik orvos, egy rezidens szintén kifakadt, a Facebookon azt írta, „dühös vagyok! Most mondják be a tévében, hogy több ezer ffp2-es maszkot nem vettünk mi át, háziorvosok. Nos, először is 50 db sebészi maszkot ígértek, amiért nekünk kellett elmenni. Volt, akinek 90 km-t utazva úgy, hogy két körzetet lát el, mert helyettesít is, tehát igazából nincs rá ideje, hogy ő furikázzon azért az 50 maszkért. Aki mégis el tudott menni, az maximum 20, esetleg 40 sebészi maszkot kapott, nem az ígért 50-et. Aztán jött a hír, hogy kapunk 3 db ffp3-ast. Nos, azok kivétel nélkül mind ffp1-esek voltak, ami nem jobb, mint egy sima sebészi maszk.”

Bodnár Ferenc 82 éves háziorvos Nagykőrösön. Márciusban volt olyan napja, hogy egy sima maszkban látott el 55 beteget, míg a szomszéd rendelőben dolgozó, 79 éves kollégájára "csak” 48 beteg jutott. Maszkot is úgy szereztek, hogy egy harmadik kolléga, ahogyan Bodnár doktor hívja, „egy 60 éves titán” átment a szomszéd városba érte.

Megbíztuk, aláírással, bélyegzővel, hogy vegye át a védőfelszerelést, ami egyelőre egy doboz nagyon egyszerű szájmaszk volt, más nem jött eddig

– mesélte telefonon a hvg.hu-nak. A helyzetet bonyolította, hogy „a Pest megyei háziorvosoknak először Budapestet jelölték ki, azt mondták, itt tudjuk átvenni a fejenként egydoboznyi maszkot, majd néhány nap múlva kiderült, Nagykőrös mégiscsak közelebb van, mindössze15 kilométerre esik Ceglédtől, és az ottani ÁNTSZ-hez is mehetünk”. Úgy látja, a beszerzés nehézkes volt, a kapott maszkok pedig nem elég jók.

Sikerült a helyi gyógyszertárból ennél egy kicsit hatásosabb maszkot venni ezer forintért, a nővérnek és magamnak is vettem egyet

– mesélte. A járványügy ígért ugyan még védőfelszerelést,

de az még nem érkezett meg.

A nagykőrösi rendelő bejáratában hétköznaponként, rendelési időben két nővér üldögél. Az a dolguk, hogy kikérdezzék a betegeket, és csak azokat engedjék tovább, akik nem lázasak, nem jártak külföldön és nincsenek felső légúti betegségre utaló tüneteik. Bodnár doktor azt mondta, „aki azért téved be, mert nem tudja, hogyan lehet gyógyszert felíratni, azt eleve megkérik, hogy forduljon vissza és hívja fel a háziorvosát otthonról, ő majd megírja a receptet”. A fertőzésnek kitett nővéreken van maszk és egy olyan, jobb minőségű védőruha is, amelyet a napokban a kisváros polgármesterétől kaptak.

Hétfőn jeleztük, hogyan dolgozunk, és a polgármester egy héten belül kerített normális védőruházatot a nővéreknek.

Azoknak az orvosoknak, akik közvetlenül a betegekkel találkoznak, a „védőfelszerelése" egyelőre kimerül

a saját fehér köpenyükben, egy szájmaszkban és egy gumikesztyűben.

Ebben a rendelőben kilenc orvosra 20 ezer ember jut, és mellettük még négy gyerekorvos is dolgozik. Bodnár doktor több mint ötven éve praktizál Nagykőrösön, sokáig a konzervgyárban volt üzemorvos, utána került ki a városba háziorvosnak. „A feleségemmel együtt kezdtük, itt kaptuk az első állásunkat. Ő gyerekgyógyász volt, de elhunyt másfél éve.” Sok mindennel találkozott az elmúlt évek során, de mint mondta, „ilyen mérvű veszélyeztetettséggel nem”. Más típusú járványok voltak, „de azok nem érintették ilyen rosszul a lakosságot”.

Képünk illusztráció © MTI / Komka Péter

A világjárvány most mindenkit nehéz helyzetbe hozott, a kisváros háziorvosi gárdáját is. „Tízünk közül hárman már túlléptük azt a korhatárt, amit ideálisnak tartanak”, ezért úgy döntöttek, új munkarendet vezetnek be, a 65 évnél idősebbek feladta lett az adminisztráció. Azokat a pácienseket pedig, akiket a bejárathoz kiültetett nővérek beengednek, a fiatalabb orvosok látják el.

Például ha érkezik egy lábfájós, de nem fertőző beteg, megvizsgálják, majd telefonon közlik velünk, hogy mi legyen vele, például, hogy felvegyük-e táppénzre vagy sem.

Ahogyan arról korábban a hvg.hu írt, szabályosan megrohanták a háziorvosokat a magukat keresőképtelennek nyilváníttatni – ismertebb szóval: táppénzre menni akaró „betegek”: a lapunknak beszámoló háziorvosok szerint a napi munkájuk kétharmadát az ezzel kapcsolatos kérések teszik ki – a munkától távol maradni óhajtók száma egy átlagos influenzaszezonéhoz képest legalább a két-, három-, de van, ahol az ötszörösére emelkedett, ami sok körzetben már-már kezelhetetlen helyzetet teremt.

Új helyzet, új munkamegosztás

Az, hogy Bodnár doktort az otthonában értük utol telefonon, pusztán véletlen. Hiába múlt el ugyanis 80 éves, máig minden nap bemegy a rendelőbe. „Ahogyan a 73 éves nővérke is bejön” – mondta nevetve a telefonban,

behúzzuk magunk mögött az ajtót, rajtunk van a védőfelszerelés, és várjuk a hívásokat.

A többi orvossal ugyanis abban egyeztek meg, hogy az idősebbek eldönthetik, milyen módon akarnak és tudnak segíteni az ellátásban: otthonról, vagy bentről, a rendelőből. Ő az utóbbit választotta, minden nap bemegy.

Közvetlenül beteggel nem érintkezhetek, nem vizsgálhatom meg, telefonhívásokat fogadhatok.

És azok, akik tudják Bodnár doktor telefonszámát, hívják. Volt olyan nap, hogy 42-en csörögtek, zömmel gyógyszert kellett felírnia, vagy táppénzről kellett gondoskodnia.

Sokan kérik a táppénzt, olyanok, akik ugyan nem betegek, de a munkahelyük bezárt, és nincs olyan szabadságuk, amit kivehetnének. Központi utasítást kaptunk, hogy ilyen esetben nem kell valamilyen betegséget hazudnunk, van rá mód, hogy aki kéri, táppénzre mehet.

A recepteket elektronikusan írják fel, az orvos szerint a rendszer jól működik, és ez a megoldás „most, ebben a helyzetben óriási előny”. Több olyan páciense is van, aki Nagykőrösről Budapestre, illetve Kecskemétre költözött, ők is tőle kérhetnek telefonon receptet, és a lakóhelyük szerinti gyógyszertárban válthatják azt ki.

Szerinte a jelenlegi munkamegosztás nagy segítség a fiatal kollégáknak,

ők még csak 61 évesek, őket kell házhoz is küldenem magam helyett, ha egy beteg kéri.

Bodnár doktor ilyen hívást eddig nem kapott, ami szerinte „egy kicsit meglepő”.

Éles helyzet

A doktor elmondása szerint Nagykőrösön eddig 1-2 gyanús betegről lehetett hallani. Egyiküket épp a szomszédos rendelőből vitték el a mentők Budapestre, a Szent László Kórházba.

Belgiumból érkezett, lázas volt, és utólag elmondta, hogy olasz munkásokkal dolgozott.

A koronavírusteszt negatív lett, a férfit hazaengedték, a rendelőt pedig fertőtlenítették. „Azóta már jött egy utasítás, hogy az ilyen típusú megbetegedéseket a kiskunfélegyházi járványkórházba kell tovább küldeni” – tette hozzá. Az orvosnak hiányoznak a betegei, de mint mondta,

ezt a helyzetet egyelőre csak így lehet megoldani.

Arra a kérdésre, hogy fél-e a járványtól, nem adott egyértelmű választ. Azt mondta, mindent meg kell tenni, hogy elkerüljük a fertőzést, noha ez rendkívül nehéz, mert mindenki kénytelen kicsit mozogni.

Én a bevásárlást nem bízhatom másra, túl messze vannak azok a családtagok, akik esetleg ebben segíthetnének. Két-három naponta maszkban, gumikesztyűben elmegyek bevásárolni a boltba.

Abban a 4 órában pedig, amíg dolgozik, úgy érzi, védett, hiszen a rendelő ajtaja zárva van.

Ha kimegyek az utcára, azt látom, hogy az emberek itt, a kisvárosban igyekeznek betartani az utasításokat.

Csakhogy Bodnár doktor szerint még ha így is van, "a továbbéléshez egy kis szerencse is kell".

Persze, mindent meg kell tenni, hogy elkerüljük a bajt, amit kérnek tőlünk, azt be kell tartani, de olyan váratlan és véletlen dolgok történhetnek, amelyeket nem lehet előre tudni és nem lehet kivédeni. Nekem eddig szerencsém volt, és remélem, hogy ez a jövőben is kitart.

Kérdeztük arról is, mi most a legnehezebb számára a jelenlegi helyzetben. Úgy felelt, hogy a napi négyórás rendelőintézeti elfoglaltság után az otthoni egyedüllét és magány, „ezt arra fordítom, hogy olvasok, még egy kicsit olvasok, és még többet olvasok”.

Vezetőképünk illusztráció