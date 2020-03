Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74a5ff49-143b-4d60-a0e2-0bb06c941396","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szolgálnak és mesélnek. ","shortLead":"Szolgálnak és mesélnek. ","id":"20200330_A_magyar_rendorseg_minden_delben_meset_mond_a_gyerekeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74a5ff49-143b-4d60-a0e2-0bb06c941396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f71145-26c3-4271-9920-436888137e9e","keywords":null,"link":"/elet/20200330_A_magyar_rendorseg_minden_delben_meset_mond_a_gyerekeknek","timestamp":"2020. március. 30. 16:47","title":"A magyar rendőrség minden délben mesét mond a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A törvény megfelel az Alaptörvény előírásainak a köztársasági elnök szerint.","shortLead":"A törvény megfelel az Alaptörvény előírásainak a köztársasági elnök szerint.","id":"20200330_Ader_alairja_a_felhatalmazasi_torvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8311045d-d901-490c-b699-9c420d5c423e","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Ader_alairja_a_felhatalmazasi_torvenyt","timestamp":"2020. március. 30. 17:16","title":"Áder aláírta a felhatalmazási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","shortLead":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","id":"20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec6665d-155e-41e3-879b-8c99f5bc5407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. március. 29. 16:58","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Drasztikus létszámleépítést vár a német autóiparban a koronavírus-járvány következményei miatt a CAR járműipari kutatóintézet igazgatója.","shortLead":"Drasztikus létszámleépítést vár a német autóiparban a koronavírus-járvány következményei miatt a CAR járműipari...","id":"20200330_Sok_munkahely_szunhet_meg_a_nemet_jarmuiparban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f075284-561a-451e-be72-112c60551a77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_Sok_munkahely_szunhet_meg_a_nemet_jarmuiparban","timestamp":"2020. március. 30. 10:14","title":"100 ezer munkahely szűnhet meg a német járműiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jönnek Kínából maszkok és gyorstesztek is. A parlamenti szavazásra váró \"felhatalmazási törvény\" volt a fő téma: a kormány és az ellenzék is azt kérte, a másik gondolja meg magát. ","shortLead":"Jönnek Kínából maszkok és gyorstesztek is. A parlamenti szavazásra váró \"felhatalmazási törvény\" volt a fő téma...","id":"20200330_Ketezernel_is_tobb_lelegeztetogep_erkezik_a_heten_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8271db8-86c7-4af5-afe9-ef46bd81ab4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Ketezernel_is_tobb_lelegeztetogep_erkezik_a_heten_Magyarorszagra","timestamp":"2020. március. 30. 11:18","title":"Kétezernél is több lélegeztetőgép érkezik a héten Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98799daf-f32c-430d-93a6-b91e6852e09d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tartományi kormányfő szerint a minisztert nagyon aggasztotta, hogyan tud a járvány idején megfelelni az óriási lakossági elvárásoknak.","shortLead":"A tartományi kormányfő szerint a minisztert nagyon aggasztotta, hogyan tud a járvány idején megfelelni az óriási...","id":"20200329_Holtan_talaltak_a_hesseni_penzugyminisztert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98799daf-f32c-430d-93a6-b91e6852e09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ca93d2-c930-4100-b1d5-0684198db204","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Holtan_talaltak_a_hesseni_penzugyminisztert","timestamp":"2020. március. 29. 15:41","title":"Holtan találták a hesseni pénzügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc358d25-d00b-4ad4-b701-b016822cf9c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már biztos, hogy április közepén jelenti be a OnePlus legújabb csúcstelefonjait, a OnePlus 8 család tagjait. A készülékek ilyenkor már természetesen léteznek, és nem meglepő, hogy le is fotózzák ezeket.","shortLead":"Most már biztos, hogy április közepén jelenti be a OnePlus legújabb csúcstelefonjait, a OnePlus 8 család tagjait...","id":"20200331_oneplus_8_pro_foto_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc358d25-d00b-4ad4-b701-b016822cf9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3188c580-ef19-4333-87a8-57c97c459a55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_oneplus_8_pro_foto_specifikacio","timestamp":"2020. március. 31. 13:03","title":"Újabb fotón a OnePlus 8 Pro, hivatalos a bemutató napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10018a6-10a1-4d28-b2a7-5c0a3059912e","c_author":"Regős Gábor","category":"360","description":"\"Gyors visszapattanás\", azaz a gazdaság normalizálódása akkor lehetséges, ha a járvány nem húzódik - véli Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. makrogazdasági üzletágvezetője, aki sorra veszi a mostani helyzet előzményeit és lehetséges következményeit.","shortLead":"\"Gyors visszapattanás\", azaz a gazdaság normalizálódása akkor lehetséges, ha a járvány nem húzódik - véli Regős Gábor,...","id":"20200330_A_koronavirus_tanulsagai_avagy_mi_lesz_az_evtized_devizahitele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c10018a6-10a1-4d28-b2a7-5c0a3059912e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58aab31-6609-4475-ad34-c199947a8ac9","keywords":null,"link":"/360/20200330_A_koronavirus_tanulsagai_avagy_mi_lesz_az_evtized_devizahitele","timestamp":"2020. március. 30. 07:00","title":"Koronavírus és gazdaság – A Századvég szakértője szerint a túlzott globalizáció lehet 2020 \"devizahitele\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]