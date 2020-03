Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52e7c9cd-6977-427f-809f-f79d2dcf2a57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A wolfsburgiak népszerű kompakt modelljét egy francia kisautó előzte meg az eladási listák élén. ","shortLead":"A wolfsburgiak népszerű kompakt modelljét egy francia kisautó előzte meg az eladási listák élén. ","id":"20200331_letaszitottak_a_tronrol_a_vw_golfot_ezek_most_a_legkelendobb_uj_autok_europaban_renault_clio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52e7c9cd-6977-427f-809f-f79d2dcf2a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb7a777-9fd7-47fc-b9d8-0861aab12bc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_letaszitottak_a_tronrol_a_vw_golfot_ezek_most_a_legkelendobb_uj_autok_europaban_renault_clio","timestamp":"2020. március. 31. 06:41","title":"Letaszították a trónról a VW Golfot, ezek most a legkelendőbb új autók Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország koronavírus-járvány elleni kormányzati munkacsoportjának egyik tagja elmondta, a számokat nagyban befolyásolja, mennyire változik a vírus és a járvány lefolyása. ","shortLead":"Az ország koronavírus-járvány elleni kormányzati munkacsoportjának egyik tagja elmondta, a számokat nagyban...","id":"20200329_200_ezer_halottra_is_lehet_szamitani_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3c5dc2-41d3-4423-97ae-e1900619f690","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_200_ezer_halottra_is_lehet_szamitani_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. március. 29. 21:36","title":"200 ezer halottra is lehet számítani az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, meglehetősen lazán kezelte a privátszférát a Zoom alkalmazás iOS-es változata: felhasználói adatokat osztott meg a Facebookkal, azokról is, akik nem is regisztráltak a közösségi oldalra. Mostanra kijavították.","shortLead":"Úgy tűnik, meglehetősen lazán kezelte a privátszférát a Zoom alkalmazás iOS-es változata: felhasználói adatokat osztott...","id":"20200330_zoom_adatmegosztas_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fd6145-c573-4d29-95e5-856bdfd01823","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_zoom_adatmegosztas_facebook","timestamp":"2020. március. 30. 07:03","title":"A Zoom, amire most mindenki rákattant, adatokat küldött át a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98799daf-f32c-430d-93a6-b91e6852e09d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tartományi kormányfő szerint a minisztert nagyon aggasztotta, hogyan tud a járvány idején megfelelni az óriási lakossági elvárásoknak.","shortLead":"A tartományi kormányfő szerint a minisztert nagyon aggasztotta, hogyan tud a járvány idején megfelelni az óriási...","id":"20200329_Holtan_talaltak_a_hesseni_penzugyminisztert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98799daf-f32c-430d-93a6-b91e6852e09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ca93d2-c930-4100-b1d5-0684198db204","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Holtan_talaltak_a_hesseni_penzugyminisztert","timestamp":"2020. március. 29. 15:41","title":"Holtan találták a hesseni pénzügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennél a klubnál is fizetéscsökkentéssel próbálják túlélni a vírus okozta krízist.","shortLead":"Ennél a klubnál is fizetéscsökkentéssel próbálják túlélni a vírus okozta krízist.","id":"20200330_barcelona_lionel_messi_fizetescsokkentes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421007d4-d286-4904-b3f3-f5998f9cb382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_barcelona_lionel_messi_fizetescsokkentes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 19:25","title":"Hetven százalékkal csökken Messiék bére a Barcelonánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d668348-c4ff-4d2f-b474-c4832b0a60ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hetvenkét éves korában elhunyt José Luis Capón, az Atlético Madrid labdarúgócsapatának legendája.","shortLead":"Hetvenkét éves korában elhunyt José Luis Capón, az Atlético Madrid labdarúgócsapatának legendája.","id":"20200329_Elhunyt_az_Atletico_Madrid_legendaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d668348-c4ff-4d2f-b474-c4832b0a60ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5443cb00-1f21-49b1-b731-0cc949eef5a4","keywords":null,"link":"/sport/20200329_Elhunyt_az_Atletico_Madrid_legendaja","timestamp":"2020. március. 29. 17:07","title":"Elhunyt az Atlético Madrid volt klasszisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Kövér és Áder soron kívül aláírja, akkor már éjfélkor hatályba léphet a jogszabály.","shortLead":"Ha Kövér és Áder soron kívül aláírja, akkor már éjfélkor hatályba léphet a jogszabály.","id":"20200330_Mar_hetfo_ejfelkor_eletbe_lephet_a_koronavirustorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40c5fd1-d42f-4abd-8fbd-98068f4132b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Mar_hetfo_ejfelkor_eletbe_lephet_a_koronavirustorveny","timestamp":"2020. március. 30. 07:39","title":"Gulyás: Már hétfő éjfélkor életbe léphet a koronavírus-törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3beb5e-d284-4410-9fe4-12d2fbd43970","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A büdzsében nagy mozgástere lesz a kormánynak a gazdaság újraindítására – vagyis sok lesz a majdnem szabadon költhető tartalék.","shortLead":"A büdzsében nagy mozgástere lesz a kormánynak a gazdaság újraindítására – vagyis sok lesz a majdnem szabadon költhető...","id":"20200330_Orban_Az_elteritett_2020as_koltsegvetes_folytatasa_lesz_a_2021es","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c3beb5e-d284-4410-9fe4-12d2fbd43970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ed0739-d54a-447f-aeb3-7b51d17e4ddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Orban_Az_elteritett_2020as_koltsegvetes_folytatasa_lesz_a_2021es","timestamp":"2020. március. 30. 12:52","title":"Válságkezelés helyett már gazdaságélénkítésben gondolkozik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]