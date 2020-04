Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem lesz elég zöldség és gyümölcs Nagy-Britanniában, ha nem jönnek a vendégmunkások Kelet-Európából – figyelmeztetnek a helyi mezőgazdasági cégek.","shortLead":"Nem lesz elég zöldség és gyümölcs Nagy-Britanniában, ha nem jönnek a vendégmunkások Kelet-Európából – figyelmeztetnek...","id":"20200330_Egetoen_hianyoznak_a_vendegmunkasok_a_brit_foldekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb931ae-bad7-4846-a1af-9af27e5e002d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Egetoen_hianyoznak_a_vendegmunkasok_a_brit_foldekrol","timestamp":"2020. március. 30. 15:26","title":"Égetően hiányoznak a vendégmunkások a brit földekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda224a8-1b63-4c57-a5b6-ad50072f8c8f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Művészek a patikában dolgoznak, míg a kulturális államtitkárság főosztályvezetője énekel. Összeállításunkból kiderül, a színészek fele „számlás”, így egyik napról a másikra jövedelem nélkül maradt. ","shortLead":"Művészek a patikában dolgoznak, míg a kulturális államtitkárság főosztályvezetője énekel. Összeállításunkból kiderül...","id":"20200331_Virtualis_szinpad_koronavirus_szinhaz_szinesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda224a8-1b63-4c57-a5b6-ad50072f8c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f3f142-e7c2-4748-b8b7-043a56d53cc7","keywords":null,"link":"/360/20200331_Virtualis_szinpad_koronavirus_szinhaz_szinesz","timestamp":"2020. március. 31. 19:30","title":"Shakespeare tollára való tragédiába csöppentek a magyar színészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bbf193-3715-411d-ada8-612cdcc13955","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A divatterepjárót villanymotorok hajtják, de azok nem nagy és nehéz akkumulátorból nyerik a működésükhöz szükséges energiát.","shortLead":"A divatterepjárót villanymotorok hajtják, de azok nem nagy és nehéz akkumulátorból nyerik a működésükhöz szükséges...","id":"20200331_a_toyota_segitsegevel_keszul_a_percek_alatt_feltoltheto_villanyos_bmw_x5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2bbf193-3715-411d-ada8-612cdcc13955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b405436-2945-4e75-b3e4-5648a97a13cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_a_toyota_segitsegevel_keszul_a_percek_alatt_feltoltheto_villanyos_bmw_x5","timestamp":"2020. március. 31. 11:21","title":"A Toyota segítségével készül a percek alatt feltölthető villanyos BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e695181-4da7-4cf8-be3c-ace7affbceaf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megszálltak egy tengerparti üdülőhelyet, és élvezik, hogy sehol egy ember.","shortLead":"Megszálltak egy tengerparti üdülőhelyet, és élvezik, hogy sehol egy ember.","id":"20200401_A_walesi_kecskek_ellenallnak_a_kijarasi_korlatozasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e695181-4da7-4cf8-be3c-ace7affbceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db99a720-dcb8-4e08-a493-ede3c234d77a","keywords":null,"link":"/elet/20200401_A_walesi_kecskek_ellenallnak_a_kijarasi_korlatozasoknak","timestamp":"2020. április. 01. 11:06","title":"A walesi kecskék ellenállnak a kijárási korlátozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olimpiai bronzérmes úszó a közösségi oldalán számolt be arról, hogy tesztelték koronavírusra, ami pozitív lett.","shortLead":"Az olimpiai bronzérmes úszó a közösségi oldalán számolt be arról, hogy tesztelték koronavírusra, ami pozitív lett.","id":"20200331_Koronavirusos_Kapas_Boglarka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56278a35-8eb9-458a-af0d-ed48e64c91aa","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Koronavirusos_Kapas_Boglarka","timestamp":"2020. március. 31. 12:53","title":"Koronavírusos Kapás Boglárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb négy koronavírussal fertőződött beteg halt meg Magyarországon, miközben már 525 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót. Az amerikai elnök szerint a koronavírus \"gonoszabb\", mint az influenza. Spanyolországban ötödik napja nem csökken 800 alá a halálos áldozatok száma. Olvassa a legfontosabb híreket a járványról itt, percről percre tudósításunkban!","shortLead":"Újabb négy koronavírussal fertőződött beteg halt meg Magyarországon, miközben már 525 ember szervezetében mutatták ki...","id":"20200401_koronavirus_fertozes_jarvany_percrol_percre_aprilis_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f112ec1d-e546-4d53-a97d-4901f58c4a02","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_koronavirus_fertozes_jarvany_percrol_percre_aprilis_1","timestamp":"2020. április. 01. 08:20","title":"Magyarországon 500, világszerte 850 ezer fölött a fertőzések száma – a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0ba4d1-fa0e-4276-bcec-a3a3063b46f8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A magyar és a szlovák fél gyorsan megállapodott egymással.","shortLead":"A magyar és a szlovák fél gyorsan megállapodott egymással.","id":"20200401_Megnyilt_a_balassagyarmati_hataratkelo_az_ingazok_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd0ba4d1-fa0e-4276-bcec-a3a3063b46f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc956160-201e-40d5-bfc5-3e1091f5c540","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_Megnyilt_a_balassagyarmati_hataratkelo_az_ingazok_elott","timestamp":"2020. április. 01. 08:44","title":"Megnyílt a balassagyarmati határátkelő az ingázók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány mellett az olajpiaci helyzetről is tárgyaltak.","shortLead":"A koronavírus-járvány mellett az olajpiaci helyzetről is tárgyaltak.","id":"20200330_Putyin_es_Trump_a_koronavirusjarvanyrol_es_az_olajpiaici_helyzetrol_targyalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8286aa-da91-4620-a2ff-2a3e4841ae36","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Putyin_es_Trump_a_koronavirusjarvanyrol_es_az_olajpiaici_helyzetrol_targyalt","timestamp":"2020. március. 30. 19:52","title":"Telefonon egyeztetett Putyin és Trump ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]