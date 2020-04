Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"866851a6-2435-4c5e-95aa-a6909b6dcad1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dánia korán reagált a járványra, például már március 14-én lezárta határait. \r

\r

","shortLead":"Dánia korán reagált a járványra, például már március 14-én lezárta határait. \r

\r

","id":"20200330_Dania_lazitana_a_jarvanyugyi_intezkedeseken_aprilis_kozepetol_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=866851a6-2435-4c5e-95aa-a6909b6dcad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56b0edd-e2dd-4d60-92bb-0b9720cac09a","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Dania_lazitana_a_jarvanyugyi_intezkedeseken_aprilis_kozepetol_","timestamp":"2020. március. 30. 20:19","title":"Dánia lazítana a járványügyi intézkedéseken április közepétől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól jött korona idején a ruhagyártói képesítése: a színész egy videóban mutatja be, hogyan lehet házi körülmények között szájmaszkot csinálni. ","shortLead":"Jól jött korona idején a ruhagyártói képesítése: a színész egy videóban mutatja be, hogyan lehet házi körülmények...","id":"20200331_Gozerovel_gyartja_a_szajmaszkokat_egy_idosek_otthonanak_Balazs_Andrea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad561938-da99-4ae0-8bb1-d7f39ac4abbd","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Gozerovel_gyartja_a_szajmaszkokat_egy_idosek_otthonanak_Balazs_Andrea","timestamp":"2020. március. 31. 09:32","title":"Idősek otthonának gyárt szájmaszkokat Balázs Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Gabona lesz ugyan, de kérdés, milyen áron.","shortLead":"Gabona lesz ugyan, de kérdés, milyen áron.","id":"20200331_Ehinseggel_fenyegetnek_a_vilagjarvany_miatti_exportkorlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ab086b-61a7-474f-9545-b5554ac2c63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_Ehinseggel_fenyegetnek_a_vilagjarvany_miatti_exportkorlatozasok","timestamp":"2020. március. 31. 18:01","title":"Éhínséggel fenyegetnek a világjárvány miatti exportkorlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ékszer TV általában karkötőket és nyakláncokat mutogat, most kézfertőtlenítőt tettek megvásárolhatóvá.","shortLead":"Az Ékszer TV általában karkötőket és nyakláncokat mutogat, most kézfertőtlenítőt tettek megvásárolhatóvá.","id":"20200330_kezfertotlenito_atv_ekszer_tv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c24fd2-1183-466b-aa36-b17eecb4b419","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_kezfertotlenito_atv_ekszer_tv","timestamp":"2020. március. 30. 16:06","title":"12 ezer forintért árultak kézfertőtlenítőt egy tévés reklámban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c61b1e2f-b31f-4189-a97a-402c53ddebbd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hosszú ideig tartó bezártság nem csak unalmas, de néha úgy érezhetjük, beleőrülünk. Videón mutatunk néhány tanácsot, amelyek segítségével a legtöbbet hozhatjuk ki az izolációból.","shortLead":"A hosszú ideig tartó bezártság nem csak unalmas, de néha úgy érezhetjük, beleőrülünk. Videón mutatunk néhány tanácsot...","id":"20200401_Tippek_es_tanacsok_az_elszigeteltseg_atveszelesehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c61b1e2f-b31f-4189-a97a-402c53ddebbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aece6a2-5e72-49bb-b9a9-f981df4b75a7","keywords":null,"link":"/360/20200401_Tippek_es_tanacsok_az_elszigeteltseg_atveszelesehez","timestamp":"2020. április. 01. 14:00","title":"Így vészeld át ép ésszel az elszigeteltséget - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fertőzés ellen nagy valószínűséggel nem véd, de a betegség tüneteit enyhítheti a tuberkulózis ellen kifejlesztett BCG-oltás. Több helyen már kísérleteznek vele.","shortLead":"A fertőzés ellen nagy valószínűséggel nem véd, de a betegség tüneteit enyhítheti a tuberkulózis ellen kifejlesztett...","id":"20200331_bcg_oltas_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_tunet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca4c67-a9f9-4db3-9fbd-326d35845e9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_bcg_oltas_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_tunet","timestamp":"2020. március. 31. 08:43","title":"Egy Magyarországon évtizedek óta kötelező védőoltás segíthet a koronavírus-fertőzötteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3d981f-48ee-4c83-880e-2c45c3557722","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az uniós művelet része lesz az illegális líbiai olajexport feltérképezése, a líbiai parti őrség kiképzése és az embercsempészet elleni küzdelem is. ","shortLead":"Az uniós művelet része lesz az illegális líbiai olajexport feltérképezése, a líbiai parti őrség kiképzése és...","id":"20200331_libia_eu_katonai_muvelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f3d981f-48ee-4c83-880e-2c45c3557722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607d62da-19ae-40da-8a6b-ef02dee172be","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_libia_eu_katonai_muvelet","timestamp":"2020. március. 31. 20:24","title":"Fegyvercsempészek megállítására indít katonai misszót az EU a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb közösségi oldal szerint egy világjárvány idején is pontos és hiteles tájékoztatásra van szükség, ezért óriási pénzzel támogatják a helyi szerkesztőségeket.","shortLead":"A legnagyobb közösségi oldal szerint egy világjárvány idején is pontos és hiteles tájékoztatásra van szükség, ezért...","id":"20200330_koronavirus_jarvany_facebook_ujsagirok_tamogatasa_szerkesztoseg_reklambevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6967c6cc-0ecb-42b7-b207-3e6aa4f0c884","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_koronavirus_jarvany_facebook_ujsagirok_tamogatasa_szerkesztoseg_reklambevetel","timestamp":"2020. március. 30. 18:11","title":"32,5 milliárd forinttal támogatja meg a Facebook az újságokat a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]