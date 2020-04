Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elrendelte a kormány a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések meghosszabbítását és megjelent a rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről. ","shortLead":"Elrendelte a kormány a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések meghosszabbítását és megjelent a rendelete...","id":"20200331_koronavirus_jarvany_magyar_kormany_felhatalmazasi_torveny_veszlyhelyzet_rendelkezesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9642f84f-618d-4d3f-985e-c760f242647a","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_jarvany_magyar_kormany_felhatalmazasi_torveny_veszlyhelyzet_rendelkezesek","timestamp":"2020. március. 31. 17:26","title":"Kijött a közlönyben: meghosszabbította a kormány a veszélyhelyzeti intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Arra mindenesetre büszke a cég, hogy kellemesebbé tudják tenni az elzárkózást.","shortLead":"Arra mindenesetre büszke a cég, hogy kellemesebbé tudják tenni az elzárkózást.","id":"20200401_Par_honapon_belul_gondok_lehetnek_a_Netflixnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d7b98d-f8df-4691-b986-3d05c7c8b733","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_Par_honapon_belul_gondok_lehetnek_a_Netflixnel","timestamp":"2020. április. 01. 18:20","title":"Pár hónapon belül gondok lehetnek a Netflixnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az állatok tüneteket nem mutattak, a fertőzés a szigorított állategészségügyi óvintézkedésként kötelezően előírt mintavételezés alapján derült ki.","shortLead":"Az állatok tüneteket nem mutattak, a fertőzés a szigorított állategészségügyi óvintézkedésként kötelezően előírt...","id":"20200401_madarinfluenza_kacsa_baromfi_nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1684de-2ec2-4d6a-b8fd-00dbda2d7c3b","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_madarinfluenza_kacsa_baromfi_nebih","timestamp":"2020. április. 01. 11:12","title":"Itt a madárinfluenza: újabb 200 ezer kacsát kell levágni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 1800 haláleset történt az országban a koronavírus miatt.","shortLead":"Már több mint 1800 haláleset történt az országban a koronavírus miatt.","id":"20200331_brit_halottak_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2dc907-530c-4d44-a9c9-05dbc8c7ffdf","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_brit_halottak_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 16:55","title":"393 emberrel végzett a járvány egyetlen nap alatt az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ID.3 piacra kerülését igen komoly szoftverproblémák hátráltatják, amit most belső források is megerősítettek.","shortLead":"Az ID.3 piacra kerülését igen komoly szoftverproblémák hátráltatják, amit most belső források is megerősítettek.","id":"20200401_ez_mar_nem_vicces_komoly_bajban_a_vw_elso_igazi_villanyautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7376651f-ae46-4e00-8505-cb05ea23aafa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_ez_mar_nem_vicces_komoly_bajban_a_vw_elso_igazi_villanyautoja","timestamp":"2020. április. 01. 07:59","title":"Komoly bajban a VW első igazi villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dolgozni mentek ki egy szállodába, de a koronavírus közbeszólt. Aznap vezettek be kijárási tilalmat, amikor elindultak volna Magyarországra.","shortLead":"Dolgozni mentek ki egy szállodába, de a koronavírus közbeszólt. Aznap vezettek be kijárási tilalmat, amikor elindultak...","id":"20200331_magyarok_franciaorszag_kimentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c10c4ca-97d2-4443-a220-40b86e03d9b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_magyarok_franciaorszag_kimentes","timestamp":"2020. március. 31. 16:42","title":"Hét magyar várja, hogy kimentse őket a külügy a francia Alpokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Gabona lesz ugyan, de kérdés, milyen áron.","shortLead":"Gabona lesz ugyan, de kérdés, milyen áron.","id":"20200331_Ehinseggel_fenyegetnek_a_vilagjarvany_miatti_exportkorlatozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ab086b-61a7-474f-9545-b5554ac2c63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_Ehinseggel_fenyegetnek_a_vilagjarvany_miatti_exportkorlatozasok","timestamp":"2020. március. 31. 18:01","title":"Éhínséggel fenyegetnek a világjárvány miatti exportkorlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 1900 ember halt meg az államban.","shortLead":"Eddig 1900 ember halt meg az államban.","id":"20200402_New_York_allamban_egy_nap_alatt_kilencezerrel_nott_a_diagnosztizalt_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab48bae7-ec71-4f65-98ae-11d327279ba1","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_New_York_allamban_egy_nap_alatt_kilencezerrel_nott_a_diagnosztizalt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 02. 05:13","title":"New York államban egy nap alatt kilencezerrel nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]