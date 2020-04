Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"253ac785-fe4c-4e26-9a33-ff9edea507dd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 38 éves nő a BRFK panaszirodáján vallotta be tettét. ","shortLead":"Egy 38 éves nő a BRFK panaszirodáján vallotta be tettét. ","id":"20200405_Megolte_egyeves_kislanyat_egy_no_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=253ac785-fe4c-4e26-9a33-ff9edea507dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd51afab-8e8d-424e-9b71-ad8cebecc5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Megolte_egyeves_kislanyat_egy_no_Budapesten","timestamp":"2020. április. 05. 20:15","title":"Megölte egyéves kislányát egy nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Márciusban nem készült autó Európában vagy Észak-Amerikában, április végéig újra kell indítani a termelést, különben sok gyártó bajba kerül.","shortLead":"Márciusban nem készült autó Európában vagy Észak-Amerikában, április végéig újra kell indítani a termelést, különben...","id":"20200406_Tobb_mint_100_milliard_dollart_buknak_az_autogyartok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b1d169-8dc9-46f9-aa6e-d837aa346612","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_Tobb_mint_100_milliard_dollart_buknak_az_autogyartok","timestamp":"2020. április. 06. 13:33","title":"Több mint 100 milliárd dollárt bukhatnak az autógyártók a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b35e838-0198-45d0-afc4-c149876d02a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 813 fejlesztő jelentkezett a Hack the Crisis nevű hackhaton magyarországi eseményére, hogy ötleteikkel segítsenek felvenni a harcot a koronavírus-járvánnyal szemben.","shortLead":"Összesen 813 fejlesztő jelentkezett a Hack the Crisis nevű hackhaton magyarországi eseményére, hogy ötleteikkel...","id":"20200406_hack_the_crisis_hackathon_programozas_fejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b35e838-0198-45d0-afc4-c149876d02a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d28e9b1-fe3c-4569-a5e4-7d97bbffc45a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_hack_the_crisis_hackathon_programozas_fejlesztes","timestamp":"2020. április. 06. 16:33","title":"48 óra alatt hackelték meg a koronavírus-krízist a magyar programozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7c244b-3ae2-45fe-8835-e654fa779324","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új dalban a társadalmat működtető láthatatlan hősöknek mondott köszönetet – köztük az újságíróknak is.","shortLead":"Egy új dalban a társadalmat működtető láthatatlan hősöknek mondott köszönetet – köztük az újságíróknak is.","id":"20200406_Leslie_Mandoki_Minket_magyarokat_nem_kell_felteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d7c244b-3ae2-45fe-8835-e654fa779324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0476ef25-8b88-4b23-8c3c-fef5c50ea592","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Leslie_Mandoki_Minket_magyarokat_nem_kell_felteni","timestamp":"2020. április. 06. 13:36","title":"Leslie Mandoki: Minket, magyarokat nem kell félteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e93411f-e38a-41ed-b85e-8b72a9fa40ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elhunytaké azonban jelentősen emelkedett a legutóbbi híradáshoz képest.\r

","shortLead":"Az elhunytaké azonban jelentősen emelkedett a legutóbbi híradáshoz képest.\r

","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag_lombardia_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e93411f-e38a-41ed-b85e-8b72a9fa40ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea39c859-7c77-465c-86f0-a574724e6ac8","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag_lombardia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 06. 18:33","title":"Csökkenőben az új fertőzések száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Újfajta kötvények kibocsátásával lehetne pénzt szerezni a szükséges válságkezelő csomagokhoz – erről nyilatkozott Larry Kudlow, a Fehér Ház gazdasági főtanácsadója.","shortLead":"Újfajta kötvények kibocsátásával lehetne pénzt szerezni a szükséges válságkezelő csomagokhoz – erről nyilatkozott Larry...","id":"20200407_Koronaviruskotvenyt_bocsathat_ki_az_USA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29085fb4-7cea-4b3b-8e5e-eb3a6ce08b5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Koronaviruskotvenyt_bocsathat_ki_az_USA","timestamp":"2020. április. 07. 15:20","title":"Koronavírus-kötvényt bocsáthat ki az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zágrábban pedig elhagyta a karantént egy 33 éves nő, akár két év börtönt is kaphat.","shortLead":"Zágrábban pedig elhagyta a karantént egy 33 éves nő, akár két év börtönt is kaphat.","id":"20200407_Ismet_meghalt_egy_kozepkoru_korabban_egeszseges_beteg_Horvatorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc0bf14-22d0-472c-bde3-4cb5d6f027be","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Ismet_meghalt_egy_kozepkoru_korabban_egeszseges_beteg_Horvatorszagban","timestamp":"2020. április. 07. 15:12","title":"Újabb középkorú, korábban egészséges áldozata van a koronavírusnak Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: teljhatalom, trollkodás, kvótaítélet, óriáscsomag, taps.\r

","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200405_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a986e00-3a32-46b6-84f1-6d1e6ffd46a7","keywords":null,"link":"/360/20200405_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. április. 05. 19:30","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolyában felrémlik, hogy a karantén örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]