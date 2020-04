Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene vállalnia a koronavírus-járvány elleni harcban.","shortLead":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene...","id":"20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71650faf-325a-4449-be9c-b934a0111943","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 10:05","title":"A NER-rel fizettetné ki a koronavírus elleni harc árát Botka László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szép tavaszi idő lesz ma. De, ha teheti, maradjon otthon.","shortLead":"Szép tavaszi idő lesz ma. De, ha teheti, maradjon otthon.","id":"20200407_idojaras_tavasz_meleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650f4400-6360-4e79-9ecd-0e5a5397644d","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_idojaras_tavasz_meleg","timestamp":"2020. április. 07. 06:15","title":"20 fok fölé kúszhat a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb jelentős gazdaságélénkítő csomagot jelentett be az olasz kormányfő hétfő este, amely 200 milliárd euróval a vállalkozások belföldi forgalmát, további 200 milliárddal az exportot kívánja segíteni garanciatámogatott hitelekkel a koronavírus-járvány okozta vészhelyzetben.","shortLead":"Újabb jelentős gazdaságélénkítő csomagot jelentett be az olasz kormányfő hétfő este, amely 200 milliárd euróval...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_olasz_gazdasag_mentocsomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6713bd20-41d2-49b3-aa35-4e0e7d4624d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_koronavirus_jarvany_olasz_gazdasag_mentocsomag","timestamp":"2020. április. 07. 05:34","title":"Óriási pénzügyi injekcióval segítik az olasz vállalkozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Sok a feladat, a tanárok más-más platformot preferálnak, a lógós diákok még lógósabbak, az oktatókra több munka hárul. A távoktatás még a jól ellátott fővárosi iskolákban sem zökkenőmentes. Ott pedig, ahol a hó vége felé eladják az okostelefont, hatványozottak a problémák. Sok helyen képtelenség lesz végigvinni a tanévet, pláne úgy, hogy minden ötödik diák kimaradhat az online oktatásból.","shortLead":"Sok a feladat, a tanárok más-más platformot preferálnak, a lógós diákok még lógósabbak, az oktatókra több munka hárul...","id":"20200405_koronavirus_tavoktatas_ritok_oktatas_diak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959074e3-fae1-4ef1-918c-6e82d448c95f","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_koronavirus_tavoktatas_ritok_oktatas_diak","timestamp":"2020. április. 05. 20:00","title":"Befullad a távoktatás ott, ahol a hó végén eladják az okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86108df-7584-4667-b430-dc8c316fd07d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre jövő szombatig van érvényben a kijárási korlátozás, aminek értelmében alapos indokkal hagyhatjuk el otthonunkat. Ismét összeszedtük, hova mehetünk és hova nem. ","shortLead":"Egyelőre jövő szombatig van érvényben a kijárási korlátozás, aminek értelmében alapos indokkal hagyhatjuk el...","id":"20200405_Mit_jelent_rank_nezve_a_kijarasi_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c86108df-7584-4667-b430-dc8c316fd07d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9fb2e5-dcf0-4fec-bedb-cc59cbedd184","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Mit_jelent_rank_nezve_a_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 05. 12:10","title":"Mit jelent ránk nézve a kijárási korlátozás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e1b0e9-d3f3-404b-8d2b-9b4bc9710dc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy még sokoldalúbbá tegye okostelefonjait, kiegészítőket is készít a Samsung, például játékvezérlőket. Legutóbbi szabadalma egy, az eddigieknél fejlettebb eszközt mutat.","shortLead":"Hogy még sokoldalúbbá tegye okostelefonjait, kiegészítőket is készít a Samsung, például játékvezérlőket. Legutóbbi...","id":"20200406_samsung_galaxy_gamepad_szabadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e1b0e9-d3f3-404b-8d2b-9b4bc9710dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c282dd-3e4a-4961-90d4-dc8526de5b38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_samsung_galaxy_gamepad_szabadalom","timestamp":"2020. április. 06. 14:03","title":"Izgalmas kiegészítőt talált ki telefonjaihoz a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b35e838-0198-45d0-afc4-c149876d02a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 813 fejlesztő jelentkezett a Hack the Crisis nevű hackhaton magyarországi eseményére, hogy ötleteikkel segítsenek felvenni a harcot a koronavírus-járvánnyal szemben.","shortLead":"Összesen 813 fejlesztő jelentkezett a Hack the Crisis nevű hackhaton magyarországi eseményére, hogy ötleteikkel...","id":"20200406_hack_the_crisis_hackathon_programozas_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b35e838-0198-45d0-afc4-c149876d02a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d28e9b1-fe3c-4569-a5e4-7d97bbffc45a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_hack_the_crisis_hackathon_programozas_fejlesztes","timestamp":"2020. április. 06. 16:33","title":"48 óra alatt hackelték meg a koronavírus-krízist a magyar programozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927e9f27-9525-4183-85af-bd8f8b95fcde","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A BTK Történettudományi Intézet az elmaradó konferenciák és előadások miatt keletkezett űrt próbálja bepótolni többek között 30 könyv, számos folyóirat és egy Szent Koronáról szóló film közkinccsé tételével.","shortLead":"A BTK Történettudományi Intézet az elmaradó konferenciák és előadások miatt keletkezett űrt próbálja bepótolni többek...","id":"20200405_Egy_rakas_konyvet_es_filmet_tettek_ingyen_hozzaferhetove_a_neten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=927e9f27-9525-4183-85af-bd8f8b95fcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b475138-e7dd-4023-aefa-132d45ce8de9","keywords":null,"link":"/kultura/20200405_Egy_rakas_konyvet_es_filmet_tettek_ingyen_hozzaferhetove_a_neten","timestamp":"2020. április. 05. 17:30","title":"Egy rakás történelmi könyvet tettek ingyen hozzáférhetővé a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]