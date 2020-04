Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány hatására az amerikai vállalat minden gyártási tevékenységét kénytelen felfüggeszteni, európai konkurenciája pedig Észak-Németországban és Alabamában szünetelteti a gyártást.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására az amerikai vállalat minden gyártási tevékenységét kénytelen felfüggeszteni, európai...","id":"20200407_boeing_airbus_leallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8a5d6e-7252-42a1-85d4-610a611f3088","keywords":null,"link":"/kkv/20200407_boeing_airbus_leallas","timestamp":"2020. április. 07. 14:33","title":"Leáll a Boeing, több helyen az Airbus is szünetelteti a gyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban már több mint 350 ezren fertőződtek meg a koronavírussal.","shortLead":"Az országban már több mint 350 ezren fertőződtek meg a koronavírussal.","id":"20200406_Egyesult_Allamok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdc746d-3654-42e8-9906-d67b2cc7dde1","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Egyesult_Allamok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 20:28","title":"Az Egyesült Államokban már több mint 10 ezren meghaltak a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f73760-d2fe-4d8f-8b46-6c31fe6b3f99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdánként már reggel nyolctól az ügyfelek rendelkezésére állnak.","shortLead":"Szerdánként már reggel nyolctól az ügyfelek rendelkezésére állnak.","id":"20200407_Valtozik_a_budapesti_es_Pest_megyei_kormanyablakok_nyitvatartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6f73760-d2fe-4d8f-8b46-6c31fe6b3f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65dc610-7874-4645-9d05-0b3ba0da0b13","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Valtozik_a_budapesti_es_Pest_megyei_kormanyablakok_nyitvatartasa","timestamp":"2020. április. 07. 20:45","title":"Változik a budapesti és Pest megyei kormányablakok nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Boldog már korábban úgy nyilatkozott, a lelkiismerete tiszta. A Ház felfüggesztette a jobbikos Kálló Gergely mentelmi jogát is.\r

","shortLead":"Boldog már korábban úgy nyilatkozott, a lelkiismerete tiszta. A Ház felfüggesztette a jobbikos Kálló Gergely mentelmi...","id":"20200406_Felfuggesztettek_a_fideszes_Boldog_Istvan_mentelmi_jogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dcdc7c-8183-4f68-a4ae-37066caa3a66","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Felfuggesztettek_a_fideszes_Boldog_Istvan_mentelmi_jogat","timestamp":"2020. április. 06. 16:10","title":"Felfüggesztették a fideszes Boldog István mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt ideiglenesen csak online lehet segítséget kérni.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt ideiglenesen csak online lehet segítséget kérni.","id":"20200407_Nem_fogad_betegeket_a_Nyiro_Gyula_Korhaz_addiktologiai_osztalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7b4fe7-f117-49f0-99e8-10ccea5daba7","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Nem_fogad_betegeket_a_Nyiro_Gyula_Korhaz_addiktologiai_osztalya","timestamp":"2020. április. 07. 17:10","title":"Nem fogad betegeket a Nyírő Gyula Kórház addiktológiai osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbdca5c-50e2-423b-b858-cd4aec1430ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban nőtt a fertőzöttek és a gyógyultak száma is.\r

","shortLead":"Az országban nőtt a fertőzöttek és a gyógyultak száma is.\r

","id":"20200407_Otszor_annyi_tesztet_vegeznek_Szlovakiaban_mint_a_mult_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdbdca5c-50e2-423b-b858-cd4aec1430ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d989e41b-4054-4c7f-8919-13f471cd3a55","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Otszor_annyi_tesztet_vegeznek_Szlovakiaban_mint_a_mult_heten","timestamp":"2020. április. 07. 18:53","title":"Ötször annyi tesztet végeznek Szlovákiában, mint a múlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat nőtt január után februárban is a magyar turizmus bevétele, minden adott volt ahhoz, hogy az iparág történetének legjobb évkezdése legyen az idei. A koronavírus azután hetek alatt állította földbe a szektort.","shortLead":"Hatalmasat nőtt január után februárban is a magyar turizmus bevétele, minden adott volt ahhoz, hogy az iparág...","id":"20200407_turizmus_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5259b7-03e3-4d73-97e8-26f946a747ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_turizmus_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 09:36","title":"Minden rekordot megdöntő évnek indult a turizmusban 2020, aztán jött a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emelkedés jelentős.","shortLead":"Az emelkedés jelentős.","id":"20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a1e90d-296a-4274-af0e-ebe3c96ae54a","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 07. 12:25","title":"Négy nap után újra nőtt az elhunytak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]