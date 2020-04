Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 9-en haltak meg Magyarországon a koronavírus-járványban, a kormányzati tájékoztató oldal szerint már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus.\r

","shortLead":"Egy nap alatt 9-en haltak meg Magyarországon a koronavírus-járványban, a kormányzati tájékoztató oldal szerint már...","id":"20200407_koronavirus_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764dc354-5556-466d-9709-3e56f44eecfe","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_koronavirus_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 07. 07:24","title":"Már 817 fertőzött van Magyarországon, Nagy-Britanniában a repülőkből lehetnek intenzív osztályok - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Múlt hónapban a globális hőmérséklet elérte 2017 és 2019 márciusáét, amelyek a második és a harmadik legmelegebbek voltak – közölte az európai Copernicus éghajlatváltozási szolgálat (C3S).","shortLead":"Múlt hónapban a globális hőmérséklet elérte 2017 és 2019 márciusáét, amelyek a második és a harmadik legmelegebbek...","id":"20200408_marciusi_homerseklet_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_c3s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f17debf-1429-4039-b659-39780044fba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_marciusi_homerseklet_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_c3s","timestamp":"2020. április. 08. 07:03","title":"Jól érezte, tényleg az idei volt az egyik legmelegebb március a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9855f17-d790-4a7c-96cc-a8069406b95a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Már keddtől felére csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat Berettyóújfalun, és a helyi beruházásokat is befagyasztották. A fideszes polgármester szerint a gépjárműadót még tudják pótolni, ennyivel tartoznak a kormánynak az adósság átvállalása miatt is. Abból lesz baj, ha ősszel az iparűzési adó nem fog befolyni. ","shortLead":"Már keddtől felére csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat Berettyóújfalun, és a helyi beruházásokat is...","id":"20200407_Onkormanyzati_elvonasok_A_kormanyparti_polgarmesterek_szerint_ennyivel_tartoznak_a_kormanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9855f17-d790-4a7c-96cc-a8069406b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df554cb4-838d-4255-a4ed-078bc541c039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Onkormanyzati_elvonasok_A_kormanyparti_polgarmesterek_szerint_ennyivel_tartoznak_a_kormanynak","timestamp":"2020. április. 07. 17:30","title":"Önkormányzati elvonások: Egy kormánypárti polgármester szerint ennyivel tartoznak a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hatszoros NFL-bajnok irányító a Tampa Bay Buccaneershez igazolt.","shortLead":"A hatszoros NFL-bajnok irányító a Tampa Bay Buccaneershez igazolt.","id":"20200407_tom_brady_nfl_amerikaifutball_patriots_buccaneers","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678f286b-1222-4aac-9d15-136888212e23","keywords":null,"link":"/sport/20200407_tom_brady_nfl_amerikaifutball_patriots_buccaneers","timestamp":"2020. április. 07. 11:02","title":"Elmondta Tom Brady, miért hagyta ott a Patriots-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Piactól függően másmilyen lapkakészletet tesz a Samsung Galaxy telefonjaiba, és vannak, akik szerint ez teljesítménybeli eltéréséket is okoz. A gyártó közleményben védi az igazát, kérdés, elég lesz-e ez a meggyőzéshez.","shortLead":"Piactól függően másmilyen lapkakészletet tesz a Samsung Galaxy telefonjaiba, és vannak, akik szerint...","id":"20200408_samsung_exynos_snapdragon_lapka_kulonbseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd931f81-4899-4f39-9634-84c17d365755","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_samsung_exynos_snapdragon_lapka_kulonbseg","timestamp":"2020. április. 08. 09:33","title":"A Samsung szerint nem is gyengébb ez európai telefonokba tett chip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult, ezért lehet, nem kellene pénzelni őket.","shortLead":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult...","id":"20200408_Trump_usa_who_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e2ff44-e4fe-4f2f-80aa-7aa9fe4ffd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Trump_usa_who_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:14","title":"Trump azzal fenyeget, hogy az USA nem ad több pénzt a WHO-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf91a3c-9d2a-4703-bdbd-ac0f55e32b6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az úszó igazoltan koronavírusos, hatósági házi karanténban van. A rendőr azonban hiába kereste az otthonán az erre figyelmeztető matricát.","shortLead":"Az úszó igazoltan koronavírusos, hatósági házi karanténban van. A rendőr azonban hiába kereste az otthonán az erre...","id":"20200407_koronavirus_hatosagi_hazi_karanten_kozma_dominik_szabalysertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caf91a3c-9d2a-4703-bdbd-ac0f55e32b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a63d5c8-4323-4412-b832-13f9ca52130f","keywords":null,"link":"/elet/20200407_koronavirus_hatosagi_hazi_karanten_kozma_dominik_szabalysertes","timestamp":"2020. április. 07. 13:34","title":"Szabálysértési eljárást indítottak Kozma Dominik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3ef71-6bfd-496c-a1ed-9f8931cb7275","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Senki nem kaphat egyest e tanév végén.\r

","shortLead":"Senki nem kaphat egyest e tanév végén.\r

","id":"20200406_A_koronavirusnak_koszonhetoen_iden_nem_lehet_megbukni_a_szlovak_iskolakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06e3ef71-6bfd-496c-a1ed-9f8931cb7275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8754ec2a-3362-4b05-a575-48e4d411eaff","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_A_koronavirusnak_koszonhetoen_iden_nem_lehet_megbukni_a_szlovak_iskolakban","timestamp":"2020. április. 06. 12:39","title":"A koronavírusnak köszönhetően idén nem lehet megbukni a szlovák iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]