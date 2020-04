Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ca46ce6-aea3-4ff5-8548-b9bbccad4a4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 895 fertőzött van Magyarországon, eddig 58-an haltak bele a koronavírusba.","shortLead":"Már 895 fertőzött van Magyarországon, eddig 58-an haltak bele a koronavírusba.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_halal_fertozottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ca46ce6-aea3-4ff5-8548-b9bbccad4a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e957710-5436-4618-802e-cae29b084214","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_jarvany_halal_fertozottek","timestamp":"2020. április. 08. 06:20","title":"Újabb 11 magyar halottja van a járványnak, egy nap alatt 78 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47686a56-1592-489b-a375-f05512e7a19b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az a két beteg, aki lekerült a lélegeztetőgépről, jól van. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"Az a két beteg, aki lekerült a lélegeztetőgépről, jól van. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","id":"20200408_Jol_vannak_a_lelegeztetogeprol_lekerult_betegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47686a56-1592-489b-a375-f05512e7a19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20499292-7087-4340-8ff3-02a133b747fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Jol_vannak_a_lelegeztetogeprol_lekerult_betegek","timestamp":"2020. április. 08. 11:49","title":"Koronavírus: négyen haltak meg a Pesti úti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ELTE TTK-n azt vizsgálták, miért hozunk radikálisabb intézkedéseket a járvánnyal szemben, mint a klímaválság ellen. Talán nem meglepő az ok: azért, mert a vírustól jobban félünk. Pedig a klímaváltozástól is kellene. ","shortLead":"Az ELTE TTK-n azt vizsgálták, miért hozunk radikálisabb intézkedéseket a járvánnyal szemben, mint a klímaválság ellen...","id":"20200409_Miert_vagyunk_eredmenyesebbek_a_koronavirussal_szemben_mint_a_klimavaltozas_elleni_harcban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b8ef56-579b-4c1f-b459-bc63dd087cf7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200409_Miert_vagyunk_eredmenyesebbek_a_koronavirussal_szemben_mint_a_klimavaltozas_elleni_harcban","timestamp":"2020. április. 09. 13:10","title":"Miért vagyunk eredményesebbek a koronavírussal szemben, mint a klímaváltozás elleni harcban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszter úgy látja, Magyarországon pozitív a helyzet a fertőzöttek és az intenzív ellátásban részesülők száma tekintetében.\r

","shortLead":"A miniszter úgy látja, Magyarországon pozitív a helyzet a fertőzöttek és az intenzív ellátásban részesülők száma...","id":"20200407_Kasler_szerint_eleg_orvos_es_apolo_van_Magyarorszagon_a_jarvany_lekuzdesehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b002e61-701e-458f-b912-e5bdf95bb0c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Kasler_szerint_eleg_orvos_es_apolo_van_Magyarorszagon_a_jarvany_lekuzdesehez","timestamp":"2020. április. 07. 21:10","title":"Kásler szerint elég orvos és ápoló van Magyarországon a járvány leküzdéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3e3c89-82f1-4146-b163-50a0e3ea758e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint nem emelkedett meg a környéken a sugárzás szintje.","shortLead":"A hatóságok szerint nem emelkedett meg a környéken a sugárzás szintje.","id":"20200408_otodik_napja_oltjak_az_erdotuzet_a_csernobili_tiltott_zonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de3e3c89-82f1-4146-b163-50a0e3ea758e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d15b66-69a8-4a2b-861e-a2527cf7c5c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_otodik_napja_oltjak_az_erdotuzet_a_csernobili_tiltott_zonaban","timestamp":"2020. április. 08. 14:19","title":"Ötödik napja oltják az erdőtüzet a csernobili tiltott zónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába mondta azt Donald Trump, hogy ellaposították a görbét, a számok nem ezt mutatják.","shortLead":"Hiába mondta azt Donald Trump, hogy ellaposították a görbét, a számok nem ezt mutatják.","id":"20200408_usa_koronavirus_jarvany_amerika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1953b18-fd4e-49b7-b8eb-9e903be9d61c","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_usa_koronavirus_jarvany_amerika","timestamp":"2020. április. 08. 10:12","title":"1800-nál is több amerikai halt meg egy nap alatt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jövőre találkozhatnak vele a budapesti rajongók.","shortLead":"Jövőre találkozhatnak vele a budapesti rajongók.","id":"20200408_Megvan_a_Nick_Cavekoncert_uj_idopontja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd86b3f-4a78-44a5-9b07-268a9c9ad608","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_Megvan_a_Nick_Cavekoncert_uj_idopontja","timestamp":"2020. április. 08. 11:45","title":"Megvan a Nick Cave-koncert új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77cb8e9-1e7e-4bb5-8e4a-7a241c7b596a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"További korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében az önkormányzatok országszerte, így a Balaton-parti városokban is. A Velencei-tó, a Dunakanyar és a Tisza-tó települései is azt kérik, hogy a húsvéti hosszú hétvégén mindenki maradjon otthon.","shortLead":"További korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében az önkormányzatok...","id":"20200409_turizmus_lezaras_husvet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a77cb8e9-1e7e-4bb5-8e4a-7a241c7b596a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9727a3-ccdb-468d-82b6-355d0f9d7aa4","keywords":null,"link":"/elet/20200409_turizmus_lezaras_husvet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 14:53","title":"Bekeményítenek a turisztikai célpontoknál az önkormányzatok, lezárások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]