[{"available":true,"c_guid":"be9d8e8c-94ea-4600-8782-73722e309d85","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Origo úgy tudja, hogy ötre nőtt az elhunytak száma az intézményben, ahol ötszáz lakó van teljes karanténban, és legalább 65-en fertőződtek meg.\r

","shortLead":"Az Origo úgy tudja, hogy ötre nőtt az elhunytak száma az intézményben, ahol ötszáz lakó van teljes karanténban, és...","id":"20200409_Pesti_uti_idosotthon_virus_halaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be9d8e8c-94ea-4600-8782-73722e309d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d014f17-688c-49a3-a589-117ff593bc59","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Pesti_uti_idosotthon_virus_halaleset","timestamp":"2020. április. 09. 10:41","title":"Újabb lakó hunyt el koronavírusban a Pesti úti idősotthonban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9033a88e-34df-4e9a-bbbf-93db9c071c5a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Szigorú karantén után három asztronauta érkezett meg a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Szigorú karantén után három asztronauta érkezett meg a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomásra.","id":"20200410_Hol_lehet_biztonsagban_a_koronavirustol_A_mostani_allas_szerint_a_Nemzetkozi_Urallomason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9033a88e-34df-4e9a-bbbf-93db9c071c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756419a2-09be-4f4c-a796-8c3d8354ab34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_Hol_lehet_biztonsagban_a_koronavirustol_A_mostani_allas_szerint_a_Nemzetkozi_Urallomason","timestamp":"2020. április. 10. 09:26","title":"Hol lehet biztonságban a koronavírustól? A mostani állás szerint a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c295b32e-e12d-4ac5-8395-dad5ee0afe9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sokkal kisebb a vízigénye, mint a kukoricának és a cukornádnak, így az elsivatagosodott területeken is lehetne termeszteni, és az agávéból készült etanol több termék fontos alapanyaga lehet.","shortLead":"Sokkal kisebb a vízigénye, mint a kukoricának és a cukornádnak, így az elsivatagosodott területeken is lehetne...","id":"20200409_Tequila_mellett_biouzemanyag_es_kezfertotlenito_is_keszulhet_agavebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c295b32e-e12d-4ac5-8395-dad5ee0afe9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe81e84-9716-4287-a5e7-2c4d1812a8a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200409_Tequila_mellett_biouzemanyag_es_kezfertotlenito_is_keszulhet_agavebol","timestamp":"2020. április. 09. 11:08","title":"Tequila mellett kézfertőtlenítő is készülhet agávéból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3a90de-b6e2-47e2-a592-e95efd065be6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A húsvéti hétvégén nem látogatható reggel nyolctól este tízig.","shortLead":"A húsvéti hétvégén nem látogatható reggel nyolctól este tízig.","id":"20200410_Lezartak_a_Margitszigetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b3a90de-b6e2-47e2-a592-e95efd065be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161a4fa5-537e-4ce4-a4d6-0f68ceb65bfd","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Lezartak_a_Margitszigetet","timestamp":"2020. április. 10. 08:58","title":"Lezárták a Margitszigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gyulay Zsolt szerint rengeteg forgatókönyv létezik. A Forma-1es szezon leghamarabb Franciaországban kezdődhetne meg június végén.","shortLead":"Gyulay Zsolt szerint rengeteg forgatókönyv létezik. A Forma-1es szezon leghamarabb Franciaországban kezdődhetne meg...","id":"20200410_Mi_lesz_a_Magyar_Nagydijjal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0957e3-10f3-4891-a945-43a28d738a5a","keywords":null,"link":"/sport/20200410_Mi_lesz_a_Magyar_Nagydijjal","timestamp":"2020. április. 10. 13:29","title":"Mi lesz a Magyar Nagydíjjal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a9f0c1-351b-4a44-922d-99e42d4688ae","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány ellenére fel fog csendülni Johann Sebastian Bach János-passiója a lipcsei Tamás-templomban nagypénteken, az eseményt az interneten élőben közvetítik, és együtténeklésre biztatják a nézőket.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére fel fog csendülni Johann Sebastian Bach János-passiója a lipcsei Tamás-templomban...","id":"20200409_A_lipcsei_Janospassio_is_az_internetre_koltozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3a9f0c1-351b-4a44-922d-99e42d4688ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3394c7e2-fc76-45a3-9812-693c55f40d24","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_A_lipcsei_Janospassio_is_az_internetre_koltozik","timestamp":"2020. április. 09. 08:56","title":"A lipcsei János-passió is az internetre költözik nagypénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és művészek raktak össze. Itt az első öt oldal.","shortLead":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és...","id":"20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c3fe9d-0f72-4cdb-9ad9-a154c221c1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 09. 17:07","title":"Ingyen színezőt tett közzé az Adobe, hogy könnyebb legyen elviselni a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az oktatásért felelős akciócsoport azt javasolta, néhány kivételtől eltekintve ne tartsanak szóbeli és gyakorlati érettségit. Aki nem felvételizik, érettségizhet jövőre is. A kormány jövő héten dönt az ügyben - közölte Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. ","shortLead":"Az oktatásért felelős akciócsoport azt javasolta, néhány kivételtől eltekintve ne tartsanak szóbeli és gyakorlati...","id":"20200409_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz_iden_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cd7328-c4a1-41b4-b441-8052f03ab38b","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz_iden_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 11:37","title":"Csak írásbeli érettségi lehet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]