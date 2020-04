Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ám még azt sem tudni pontosan, hogy a játékosok mikor kezdhetnek újra edzeni.","shortLead":"Ám még azt sem tudni pontosan, hogy a játékosok mikor kezdhetnek újra edzeni.","id":"20200417_zart_kapuk_angol_labdarugo_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ead2c3d-7545-4444-87cc-cf6c62e63ba9","keywords":null,"link":"/sport/20200417_zart_kapuk_angol_labdarugo_bajnoksag","timestamp":"2020. április. 17. 14:44","title":"Nem lesznek nézők az alsóbb osztályú angol bajnokikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca454511-7911-40d2-be27-437ca93ba589","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta szombati sajtótájékoztatóját az operatív törzs. ","shortLead":"Megtartotta szombati sajtótájékoztatóját az operatív törzs. ","id":"20200418_Operativ_torzs_Miert_kuldhetnek_haza_barkit_a_korhazakbol_teszteles_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca454511-7911-40d2-be27-437ca93ba589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4a90f1-9a80-4f46-9f2c-402ec25293dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Operativ_torzs_Miert_kuldhetnek_haza_barkit_a_korhazakbol_teszteles_nelkul","timestamp":"2020. április. 18. 11:09","title":"Miért küldhetnek haza bárkit a kórházakból tesztelés nélkül? - fontos kérdésre nem kaptunk választ az operatív törzstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy combnyaktöréssel kórházba került 77 éves tüdőrákos férfit is hazaküldenek.","shortLead":"Egy combnyaktöréssel kórházba került 77 éves tüdőrákos férfit is hazaküldenek.","id":"20200417_Sirva_hivta_a_csaladjat_az_idos_ferfi_hogy_hazakuldik_a_korhazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cecb908-6703-4578-8cc8-64e16304a12b","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Sirva_hivta_a_csaladjat_az_idos_ferfi_hogy_hazakuldik_a_korhazbol","timestamp":"2020. április. 17. 20:32","title":"Sírva hívta a családját az idős férfi, hogy hazaküldik a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba Andrásnak enyhe tünetei voltak, most visszatér a munkába.","shortLead":"Dézsi Csaba Andrásnak enyhe tünetei voltak, most visszatér a munkába.","id":"20200417_dezsi_csaba_andras_gyor_polgarmester_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fee5561-a7a9-420f-abb9-5a1c12919813","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_dezsi_csaba_andras_gyor_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 17:27","title":"Felgyógyult a koronavírus-betegségből a győri polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Európában már indokoltnak látják a lépést, Észak-Amerikában egyelőre zárva maradnak a boltok.","shortLead":"Európában már indokoltnak látják a lépést, Észak-Amerikában egyelőre zárva maradnak a boltok.","id":"20200417_Az_IKEA_majusban_megkezdi_a_boltjainak_ujranyitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ef7b79-bb1e-46b8-a8c7-576e6336c68f","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_Az_IKEA_majusban_megkezdi_a_boltjainak_ujranyitasat","timestamp":"2020. április. 17. 19:21","title":"Az IKEA májusban megkezdi a boltjai újranyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Karácsony Gergely a különleges jogrend általi felhatalmazást kihasználva a fővárosi cégek vezetőinek jelentős fizetésemeléséről döntött - írja szombati számában a Magyar Nemzet. ","shortLead":"Karácsony Gergely a különleges jogrend általi felhatalmazást kihasználva a fővárosi cégek vezetőinek jelentős...","id":"20200418_Magyar_Nemzet_Fizetest_emeltek_a_fovarosi_cegvezetoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6effd9f9-68cc-434c-a9cf-9a7b9691032f","keywords":null,"link":"/kkv/20200418_Magyar_Nemzet_Fizetest_emeltek_a_fovarosi_cegvezetoknek","timestamp":"2020. április. 18. 11:34","title":"Magyar Nemzet: Fizetést emeltek a fővárosi cégvezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d708096-c527-4e4e-86f0-e423b43b8f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Timelapse videón mutatták be a torinói kórház építését.","shortLead":"Timelapse videón mutatták be a torinói kórház építését.","id":"20200418_Video_9000_negyzetmeteres_korhaz_lett_egy_torinoi_kiallitoterembol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d708096-c527-4e4e-86f0-e423b43b8f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d4cc03-9dc9-4d14-a28f-8609362393c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Video_9000_negyzetmeteres_korhaz_lett_egy_torinoi_kiallitoterembol","timestamp":"2020. április. 18. 16:02","title":"Videó: Így lett 9000 négyzetméteres kórház egy torinói múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint továbbra is elvégzik a beavatkozásokat az életveszélyes állapotban lévő betegeknél.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint továbbra is elvégzik a beavatkozásokat az életveszélyes állapotban lévő...","id":"20200417_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_emmi_kasler_miklos_idos_emberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42aa62d9-63f6-4e34-8a5a-e682bc178092","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_emmi_kasler_miklos_idos_emberek","timestamp":"2020. április. 17. 13:36","title":"Káslerék visszautasítják, hogy a kórházak \"kirakják az öreg embereket meghalni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]