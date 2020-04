Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ec138cc-48df-4cb9-9c62-12c6b6819cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerületben adott maszkot a járókelőknek.","shortLead":"A XII. kerületben adott maszkot a járókelőknek.","id":"20200417_gulyas_gergely_szajmaszk_osztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ec138cc-48df-4cb9-9c62-12c6b6819cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a6fa1-00f4-43cb-bee7-dea85418a7b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_gulyas_gergely_szajmaszk_osztas","timestamp":"2020. április. 17. 17:35","title":"Maszk nélkül osztott maszkot Gulyás Gergely az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb0d19b-7bf1-4496-a126-71ef02622c57","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A hulladékmentes vagy zero waste mozgalmakról egyre több helyen hallhatunk. Ha még nem tettük meg, itt az ideje, hogy mi is kövessük a trendet. Hiszen ha csak a konyhánkat nézzük, megdöbbentőek a számok: éves szinten átlag 40-45 kilónyi élelmiszert dobunk ki, ami a bolygónkon kívül a pénztárcánkat is megterheli.","shortLead":"A hulladékmentes vagy zero waste mozgalmakról egyre több helyen hallhatunk. Ha még nem tettük meg, itt az ideje...","id":"20200417_Cserelje_kisebbre_a_szemetest_Mi_kell_a_hulladekmentes_konyhahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcb0d19b-7bf1-4496-a126-71ef02622c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ebc2f7-1c3e-43b7-b273-6f3440b3bfc3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200417_Cserelje_kisebbre_a_szemetest_Mi_kell_a_hulladekmentes_konyhahoz","timestamp":"2020. április. 17. 18:41","title":"Cserélje kisebbre a szemetest! Mi kell a hulladékmentes konyhához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A balesetben elhunyt kislány álma valósult volna meg, ha még életében megtörténik.","shortLead":"A balesetben elhunyt kislány álma valósult volna meg, ha még életében megtörténik.","id":"20200418_Posztumusz_felvettek_a_WNBAbe_Kobe_Bryant_kislanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21fd64a-ccbd-41ae-8609-338d75079efe","keywords":null,"link":"/sport/20200418_Posztumusz_felvettek_a_WNBAbe_Kobe_Bryant_kislanyat","timestamp":"2020. április. 18. 15:46","title":"Posztumusz felvették a WNBA-be Kobe Bryant kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még lassúzni is lehetett vele. ","shortLead":"Még lassúzni is lehetett vele. ","id":"20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3872e2-aea2-482b-8fbb-8178dd9b37b3","keywords":null,"link":"/elet/20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","timestamp":"2020. április. 19. 11:41","title":"John Krasinski online szalagavatót tartott a buli nélkül maradt diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kartonpack vezetőségét azonnali hatállyal visszahívta a céghez kirendelt kormánybiztos.","shortLead":"A Kartonpack vezetőségét azonnali hatállyal visszahívta a céghez kirendelt kormánybiztos.","id":"20200418_Mar_le_is_valtottak_az_allami_felugyelet_ala_kerult_Kartonpack_vezetoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d872b64e-ef40-435b-b33d-d2bc35c79aee","keywords":null,"link":"/kkv/20200418_Mar_le_is_valtottak_az_allami_felugyelet_ala_kerult_Kartonpack_vezetoit","timestamp":"2020. április. 18. 12:23","title":"Már le is váltották az állami felügyelet alá került Kartonpack vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Earth nem csak egy másik térkép. Ideális társ a tanuláshoz, emellett abban is segít, hogy idegen tájakra jussunk el vele. Mindezt teljesen ingyen.","shortLead":"A Google Earth nem csak egy másik térkép. Ideális társ a tanuláshoz, emellett abban is segít, hogy idegen tájakra...","id":"20200417_google_earth_tanulas_otthon_tippek_tanacsok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac9e73b-539c-4aab-9b5e-09e975695a44","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_google_earth_tanulas_otthon_tippek_tanacsok","timestamp":"2020. április. 17. 21:12","title":"Mutatunk négy egyszerű módszert a tanulásra, miközben felfedezheti a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c7ffbd-770b-40c0-baf4-71cd4ffbeec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Balogh Elek elhagyta a csatornát, miután érdemi beleszólása nem maradt a cég működésébe.","shortLead":"Balogh Elek elhagyta a csatornát, miután érdemi beleszólása nem maradt a cég működésébe.","id":"20200419_Habonyek_megjelentek_a_Dikh_TVnel_majd_kivasaroltak_az_alapitot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3c7ffbd-770b-40c0-baf4-71cd4ffbeec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c144c4-aaf0-41df-b255-e8e9d8462987","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Habonyek_megjelentek_a_Dikh_TVnel_majd_kivasaroltak_az_alapitot","timestamp":"2020. április. 19. 09:47","title":"Habonyék megjelentek a Dikh TV-nél, majd kivásárolták az alapítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab71579-8b6c-4f4d-b9c5-2572ff9ff529","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Célt ért a kormány, egyre kevesebben indulnak harcba a diplomáért – ők viszont nem feltétlenül azokon a szakokon tanulnának, ahol a kabinet szeretné. Közben – kerül, amibe kerül – gőzerővel folyik az állami egyetemek felemás magánosítása. \r

\r

","shortLead":"Célt ért a kormány, egyre kevesebben indulnak harcba a diplomáért – ők viszont nem feltétlenül azokon a szakokon...","id":"202016__egyetemek_atalakitasa__keves_felvetelizo__reszvenyesek__lex_katedra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab71579-8b6c-4f4d-b9c5-2572ff9ff529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109197b4-751a-4396-8f2a-0f5083dd3030","keywords":null,"link":"/360/202016__egyetemek_atalakitasa__keves_felvetelizo__reszvenyesek__lex_katedra","timestamp":"2020. április. 19. 08:15","title":"A Fidesz oktatási szakpolitikusa mintha észre sem venné, hogy lassan elfogynak a tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]