[{"available":true,"c_guid":"104770e5-d336-4ea2-a6ae-0d14cd94d587","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik állami szerepvállalást akar a lakáspiacon, a Fidesz-KDNP Karácsonyt próbálja sarokba szorítani.","shortLead":"A Jobbik állami szerepvállalást akar a lakáspiacon, a Fidesz-KDNP Karácsonyt próbálja sarokba szorítani.","id":"20200418_Koronavirus__partpolitika_a_hetvegen_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=104770e5-d336-4ea2-a6ae-0d14cd94d587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92826e72-39db-485a-802f-a0e8fe86c78c","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Koronavirus__partpolitika_a_hetvegen_is","timestamp":"2020. április. 18. 16:02","title":"Koronavírus + pártpolitika a hétvégén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványban legsúlyosabban érintett Olaszországnál is több uniós pénzt költhet Magyarország a koronavírus elleni védekezésre.","shortLead":"A járványban legsúlyosabban érintett Olaszországnál is több uniós pénzt költhet Magyarország a koronavírus elleni...","id":"20200419_Szazmilliardok_Magyarorszagnak_koronavirus_elleni_vedekezesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fd44d1-55af-436f-bc67-3704fd53d17b","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Szazmilliardok_Magyarorszagnak_koronavirus_elleni_vedekezesre","timestamp":"2020. április. 19. 20:34","title":"Százmilliárdokat kap Magyarország az EU-tól koronavírus elleni védekezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegek közül öt főt kell kórházban kezelni. ","shortLead":"A betegek közül öt főt kell kórházban kezelni. ","id":"20200420_28_koronavirus_fertozott_zugloi_Olajag_Otthonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0557c1a2-6a6a-4677-88c0-885926b2fd23","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_28_koronavirus_fertozott_zugloi_Olajag_Otthonok","timestamp":"2020. április. 20. 12:36","title":"28 koronavírusos lakója van a zuglói Olajág Otthonoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3035dfb-fba1-49b3-a6ec-014784260ac0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld körüli pályán sikerrel teljesített három hónapos tesztidőszak után megkezdte három évre tervezett tudományos küldetését az Európai Űrügynökség (ESA) exobolygók, vagyis a Naprendszeren kívüli planéták tanulmányozására kifejlesztett űrtávcsöve.","shortLead":"A Föld körüli pályán sikerrel teljesített három hónapos tesztidőszak után megkezdte három évre tervezett tudományos...","id":"20200420_europai_exobolygokutato_urtavcso_esa_cheops","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3035dfb-fba1-49b3-a6ec-014784260ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7507b78-a6ab-4104-8231-fd7f1edcf49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_europai_exobolygokutato_urtavcso_esa_cheops","timestamp":"2020. április. 20. 00:03","title":"Bekapcsolták az űrtávcsövet, amely 100 bolygót néz át, hogy lakhatók-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kihasználta, hogy szabad a pálya.","shortLead":"Kihasználta, hogy szabad a pálya.","id":"20200420_Kenguru_Adelaide_neptelen_belvaros_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d601ed08-f09f-4249-8ec1-bccfb6a29809","keywords":null,"link":"/elet/20200420_Kenguru_Adelaide_neptelen_belvaros_video","timestamp":"2020. április. 20. 12:23","title":"Kenguru ugrált végig az ausztráliai Adelaide néptelen belvárosán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90687b0d-cee0-487f-89d8-90106b06e2a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevés dal passzol olyan jól a karanténhoz, mint a You Can't Always Get What You Want.","shortLead":"Kevés dal passzol olyan jól a karanténhoz, mint a You Can't Always Get What You Want.","id":"20200419_A_Rolling_Stones_Zoomon_is_eszelosen_jol_szol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90687b0d-cee0-487f-89d8-90106b06e2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf5317e-8eba-4284-88be-b1f6221afed8","keywords":null,"link":"/elet/20200419_A_Rolling_Stones_Zoomon_is_eszelosen_jol_szol","timestamp":"2020. április. 19. 09:27","title":"A Rolling Stones Zoomon is eszelősen jól szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar támadónak több Serie A-s ajánlata van a szövetségi kapitány szerint.\r

\r

","shortLead":"A magyar támadónak több Serie A-s ajánlata van a szövetségi kapitány szerint.\r

\r

","id":"20200418_Rossi_Szoboszlai_Dominik_Olaszorszagba_szerzodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a2fe89-566b-477a-9e5c-6515597956f0","keywords":null,"link":"/sport/20200418_Rossi_Szoboszlai_Dominik_Olaszorszagba_szerzodik","timestamp":"2020. április. 18. 18:45","title":"Rossi: Szoboszlai Dominik Olaszországba szerződik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9fb988-ecef-4aa4-a21e-b71a4c18c2d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább egy hétig nem volt fizikálisan jelen orvos az otthonban. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"Legalább egy hétig nem volt fizikálisan jelen orvos az otthonban. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","id":"20200420_233_fertozott_a_Pesti_uti_idosek_otthonaban_23an_haltak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d9fb988-ecef-4aa4-a21e-b71a4c18c2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce819062-89a7-403e-895f-c5f1ac4fd5c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_233_fertozott_a_Pesti_uti_idosek_otthonaban_23an_haltak_meg","timestamp":"2020. április. 20. 11:18","title":"233 fertőzött a Pesti úti idősek otthonában, 23-an haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]