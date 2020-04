Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84b5af2f-46ba-4393-9765-de3b435664b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Különvonult, de nem fél a vírustól Mérő László: \"Hirtelen nagy kedvem lett megkapni. Egyedül hesszelhetnék egy 200 ágyas kórteremben\". A válságnak van jó oldala, hisz a fejlődés egy tőröl fakad vele. Most megtanuljuk jobban használni a virtuális világot, s a szeretetnek is vannak még tartalékai – véli a matematikus-pszichológus. ","shortLead":"Különvonult, de nem fél a vírustól Mérő László: \"Hirtelen nagy kedvem lett megkapni. Egyedül hesszelhetnék egy 200...","id":"20200420_Mero_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84b5af2f-46ba-4393-9765-de3b435664b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd2d394-d1f7-4098-9397-888c54ca8ee4","keywords":null,"link":"/360/20200420_Mero_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 20. 18:30","title":"Mérő László a Home office-ban: \"Harmichatezer ágy nyilvánvaló abszurditás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Még mindig a dízelbotrány költségeit fizeti a német nagyvállalat.","shortLead":"Még mindig a dízelbotrány költségeit fizeti a német nagyvállalat.","id":"20200421_470_ezer_es_22_millio_forint_kozotti_karteritest_kap_200_ezer_autos_a_Volkswagentol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d594842-015c-4008-8f9a-39b5fea321fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_470_ezer_es_22_millio_forint_kozotti_karteritest_kap_200_ezer_autos_a_Volkswagentol","timestamp":"2020. április. 21. 10:36","title":"470 ezer és 2,2 millió forint közötti kártérítést kap 200 ezer autós a Volkswagentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5163cd0-0466-4fed-8f47-92f56180044a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékosok csak 30 százalékos bércsökkentést fogadnának el.","shortLead":"A játékosok csak 30 százalékos bércsökkentést fogadnának el.","id":"20200421_siofok_fizetes_csokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5163cd0-0466-4fed-8f47-92f56180044a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4a6704-f710-49b1-afa4-c502eb76f2ea","keywords":null,"link":"/sport/20200421_siofok_fizetes_csokkentes","timestamp":"2020. április. 21. 14:28","title":"A siófoki focisták nem mennek bele a fizetésük megfelezésébe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Emmi szerint jár a teljes táppénz, de az érintett orvosoknak a kormányhivatalnál kell jelezniük, mi történt.","shortLead":"Az Emmi szerint jár a teljes táppénz, de az érintett orvosoknak a kormányhivatalnál kell jelezniük, mi történt.","id":"20200420_orvosi_kamara_koronavirus_tappenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec4a58c-a14b-4168-a851-96f43aca677b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_orvosi_kamara_koronavirus_tappenz","timestamp":"2020. április. 20. 20:51","title":"Orvosi kamara: A megfertőződött orvosok csak 60 százalékos táppénzt kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Fejlesztési Bank befektetési alapjaival próbálkozhat menteni a járvány miatt bajba jutott cégeket.","shortLead":"A Magyar Fejlesztési Bank befektetési alapjaival próbálkozhat menteni a járvány miatt bajba jutott cégeket.","id":"20200421_mfb_befektetes_koronavirus_kozlony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc77bca-f333-488f-b935-be077f393321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_mfb_befektetes_koronavirus_kozlony","timestamp":"2020. április. 21. 05:43","title":"A bértámogatás rendezését ígérte a kormány, cégek állami irányításának és támogatásának szabályait kaptuk helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc3f102-3d64-4ce1-a081-617723ef38db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már több mint 600 hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 600 hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon.","id":"20200420_Aszaly_fenyegeti_a_hazai_mezogazdasagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffc3f102-3d64-4ce1-a081-617723ef38db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e2c3b-6886-4f7d-8905-fb9d90c3e0d3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200420_Aszaly_fenyegeti_a_hazai_mezogazdasagot","timestamp":"2020. április. 20. 16:14","title":"Aszály fenyegeti a hazai mezőgazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4989e3b9-9426-49b8-9d9c-fffac54273c9","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt zárva tartanak az állatkertek, így a látogatói bevételektől elesnek, de az állatok folyamatos gondoskodást igényelnek, ami viszont pénzbe kerül. Megkérdeztük a magyar állatkerteket, hogyan élik túl a következő hónapokat.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt zárva tartanak az állatkertek, így a látogatói bevételektől elesnek, de az állatok...","id":"20200421_Allatkertek_bevetelek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4989e3b9-9426-49b8-9d9c-fffac54273c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebffd2cd-cef8-4e3d-91ea-566d2f3a23f6","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Allatkertek_bevetelek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 20:00","title":"A magyar állatkerti oroszlánoknak már nagyon hiányoznak a gyerekek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85ad66c-e16d-4ccb-b90a-cdb023e09b74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple rendszerét használók számára ismerős lehet az új elem, melyet hamarosan a Windowsba épít a Microsoft. Segít könnyen és gyorsan megtalálni a fájlokat és programokat.","shortLead":"Az Apple rendszerét használók számára ismerős lehet az új elem, melyet hamarosan a Windowsba épít a Microsoft. Segít...","id":"20200421_microsoft_windows_10_powertoys_run_indito_kereso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b85ad66c-e16d-4ccb-b90a-cdb023e09b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01197515-e049-438b-b1bb-8838310e2d83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_microsoft_windows_10_powertoys_run_indito_kereso","timestamp":"2020. április. 21. 09:03","title":"Windows 10 van a gépén? Jön bele egy remek okosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]