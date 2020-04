Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bdcfd0a-9e4d-4fe1-b479-99e7dc9c4702","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez tipikus esete annak, amikor a tudományos világ találkozik a fikcióval. ","shortLead":"Ez tipikus esete annak, amikor a tudományos világ találkozik a fikcióval. ","id":"20200422_A_Mardekarhaz_alapitojarol_neveztek_el_egy_ujonnan_felfedezett_kigyot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bdcfd0a-9e4d-4fe1-b479-99e7dc9c4702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911df639-8e26-4e2f-b4f7-63381c2bd6e0","keywords":null,"link":"/elet/20200422_A_Mardekarhaz_alapitojarol_neveztek_el_egy_ujonnan_felfedezett_kigyot","timestamp":"2020. április. 22. 11:40","title":"A Mardekár-ház alapítójáról neveztek el egy kígyót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a4015d-b8bb-4fae-bd8e-3142a8d392d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Antonio Guterres a Föld Napjának 50. évfordulóján osztotta meg hat pontból álló üzenetét, amelyben a kormányokat összefogásra és a gazdaság zöld újraindítására szólítja fel. ","shortLead":"Antonio Guterres a Föld Napjának 50. évfordulóján osztotta meg hat pontból álló üzenetét, amelyben a kormányokat...","id":"20200422_Az_ENSZfotitkar_is_zold_felepulest_surget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a4015d-b8bb-4fae-bd8e-3142a8d392d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c07e7fb-6eb8-43f7-b591-427ae84cb7b8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200422_Az_ENSZfotitkar_is_zold_felepulest_surget","timestamp":"2020. április. 22. 11:50","title":"A koronavírus-válságnál is égetőbb vészhelyzetről ír az ENSZ-főtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542f3366-6cdc-4274-b7b4-5280c91d945a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Röpködnek a tíz- és százmilliárdok, de azok nyomon követése totál reménytelen próbálkozás. Az átírt költségvetés soraiban láthatatlanok.\r

Csak nehogy kormányközeli reptereken landoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Más kizáró tényezőket is felsorolt a pénzügyminiszter.","shortLead":"Más kizáró tényezőket is felsorolt a pénzügyminiszter.","id":"20200423_koronavirus_mentocsomag_vallalkozas_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98473a83-6f71-4bac-a12d-da29f9f427f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_koronavirus_mentocsomag_vallalkozas_franciaorszag","timestamp":"2020. április. 23. 18:17","title":"Nem segít az adóparadicsomban bejegyzett cégeknek Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több amerikai orvos is arról számolt be, hogy a koronavírusos betegeiknél súlyos véralvadási problémák léptek fel. Kiderült, hasonló dologra figyeltek fel olasz és kínai kollégáik is.","shortLead":"Több amerikai orvos is arról számolt be, hogy a koronavírusos betegeiknél súlyos véralvadási problémák léptek fel...","id":"20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_megbetegedes_veralvadas_verrog_trombozis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae008cd-b8c2-4b24-915b-377a148c0e22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_megbetegedes_veralvadas_verrog_trombozis","timestamp":"2020. április. 22. 20:16","title":"Van még egy súlyos szövődménye a koronavírus-fertőzésnek, ami a halálozásért is felelős lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3139eb35-3008-4231-b68a-b3301f3d0ae7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már hetekkel az első regisztrált halálos áldozat előtt többen is életüket vesztették a betegségben.","shortLead":"Már hetekkel az első regisztrált halálos áldozat előtt többen is életüket vesztették a betegségben.","id":"20200422_Sokkal_korabban_gyilkolt_a_koronavirus_az_USAban_mint_eddig_gondoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3139eb35-3008-4231-b68a-b3301f3d0ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72086c97-36ea-48ef-b5ae-3421af45f182","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Sokkal_korabban_gyilkolt_a_koronavirus_az_USAban_mint_eddig_gondoltak","timestamp":"2020. április. 22. 11:25","title":"Sokkal korábban gyilkolt a koronavírus az USA-ban, mint eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6690df4-6f7a-44e5-bf5c-243e49ae70b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezet főigazgatója szerint a korlátozások lazításának még nincs itt az ideje.","shortLead":"A szervezet főigazgatója szerint a korlátozások lazításának még nincs itt az ideje.","id":"20200423_who_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6690df4-6f7a-44e5-bf5c-243e49ae70b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1e5bad-ab59-420e-beaf-6988ea14749e","keywords":null,"link":"/elet/20200423_who_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 23. 13:05","title":"WHO: Még sokáig velünk lehet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c1812f-8012-4e4e-89c6-7ee8f4b35fa2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alkalmazta a Heimlich-fogást. ","shortLead":"Alkalmazta a Heimlich-fogást. ","id":"20200423_Pierce_Brosnan_Halle_Berry_fuldoklas_fuge_forgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41c1812f-8012-4e4e-89c6-7ee8f4b35fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f93c747-65d6-4efa-9690-eada96a34ac9","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Pierce_Brosnan_Halle_Berry_fuldoklas_fuge_forgatas","timestamp":"2020. április. 23. 10:21","title":"Pierce Brosnan egyszer megmentette a fuldokló Halle Berry életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]